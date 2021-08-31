طريقة عمل الكمونية المصرية الشهية بإضافات مختلفة وحصرية من مطبخ جدتي

طريقة عمل الكمونية المصرية المطبخ المصري يتنوع بتراث أكلاته الشعبية اللذيذة ومن مميزات هي الوجبة تقدم بمكونات مختلفة ومكوناتها الأساسية الكمون بنسبة كبيرة ،بالإضافة إلى البصل والثوم الصحيح والكزبرة الجافة. يرجع أصل هذه الأكلة من مطبخ التراث السوداني وعندما وصلت مصر وأشهرت أكثر في صعيدها، تغير بعض مكوناتها. طريقة عمل الكمونية المصرية الشهية طريقة عمل الكمونية المصرية الشهية ويشتهر تحضيرها في السودان، مصر الحجاز، السعودية، البعض يضاف إليها بعض الخضروات المشكلة، مع اللحوم والدجاج، وتقدم بالكبد والقوانص، لحمة رأس، البطاطس، الفشة، الكرشة، اللسان، الكبدة الجملي، تتميز كل أضافه بطعمها الخاص اللذيذ المميز، ورئحتها الجذابة، من الممكن تحضيرها بصوص الصلصة الحمراء أو بدون صلصة. طريقة عمل كمونية الكبد والقوانص طريقة عمل كمونية الكبد والقوانص المكونات كيلو كبد وقوانص.

كيلو طماطم معصورة.

ثلاث ملاعق كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبتان بصل مفروم.

ورق لوري.

حبهان.

ملعقة صغيرة كركم مطحون.

زيت نباتي. طريقة التحضير نغسل الكبد والقوانص جيداً ونفصلهم عن بعضهم.

نضع حلة مناسبة على النار، نضيف البصل والزيت.

نضع القوانص مع البصل ونشوحهم حتي يصبح لون البصل ذهبي.

نغسل ورق اللوري وضيفه إلى الحلة ونضع الحبهان.

نضيف عصير الطماطم، ومعجون الصلصة، الملح ، التوابل ما عادا الكمون.

نترك الكمونية على النار حتي تدخل القوانص في السوي، نضيف الكبد ونقلبهم.

نتركها على النار حتي تنضج الكبد والقوانص، ونضيف الكمون ونقلبها.

تغرف في أطباق التقديم، يقدم بجانبها الخبز الطري والسلطات. طريقة عمل كمونية اللحم طريقة عمل كمونية اللحم المكونات كيلو لحم ضاني مكعبات.

ملعقة كبيرة دهن.

ملعقة كبيرة سمن.

كيلو طماطم معصورة.

ثلاث بصلات كبيرة مقطعة جوانح.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ورق لوري. طريقة التحضير نغسل اللحمة جيداً بالخل، نضع حلة مناسبة على النار.

نضيف الدهن والسمن والبصل، نقلبه حتي يدبل.

نضيف قطع اللحمة، ورق اللوري، ونقلبهم جيداّ حتي يتغير لون اللحمة.

نصب عصير الطماطم، ونترك اللحمة على النار حتي تنضج.

نضيف الفلفل الأسود والكمون على اللحمة قبل أن نرفعها على النار.

نغرف الكمونية في أطباق التقديم وتقدم ساخنة، يقدم بجانبها الأرز بشعرية.

يقدم أيضاً الخبز والسلطات أو مخلل الباذنجان الشهي. الوسوم

طريقة عمل الكمونية المصرية المطبخ المصري يتنوع بتراث أكلاته الشعبية اللذيذة ومن مميزات هي الوجبة تقدم بمكونات مختلفة ومكوناتها الأساسية الكمون بنسبة كبيرة ،بالإضافة إلى البصل والثوم الصحيح والكزبرة الجافة. يرجع أصل هذه الأكلة من مطبخ التراث السوداني وعندما وصلت مصر وأشهرت أكثر في صعيدها، تغير بعض مكوناتها. طريقة عمل الكمونية المصرية الشهية طريقة عمل الكمونية المصرية الشهية ويشتهر تحضيرها في السودان، مصر الحجاز، السعودية، البعض يضاف إليها بعض الخضروات المشكلة، مع اللحوم والدجاج، وتقدم بالكبد والقوانص، لحمة رأس، البطاطس، الفشة، الكرشة، اللسان، الكبدة الجملي، تتميز كل أضافه بطعمها الخاص اللذيذ المميز، ورئحتها الجذابة، من الممكن تحضيرها بصوص الصلصة الحمراء أو بدون صلصة. طريقة عمل كمونية الكبد والقوانص طريقة عمل كمونية الكبد والقوانص المكونات كيلو كبد وقوانص.

كيلو طماطم معصورة.

ثلاث ملاعق كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبتان بصل مفروم.

ورق لوري.

حبهان.

ملعقة صغيرة كركم مطحون.

زيت نباتي. طريقة التحضير نغسل الكبد والقوانص جيداً ونفصلهم عن بعضهم.

نضع حلة مناسبة على النار، نضيف البصل والزيت.

نضع القوانص مع البصل ونشوحهم حتي يصبح لون البصل ذهبي.

نغسل ورق اللوري وضيفه إلى الحلة ونضع الحبهان.

نضيف عصير الطماطم، ومعجون الصلصة، الملح ، التوابل ما عادا الكمون.

نترك الكمونية على النار حتي تدخل القوانص في السوي، نضيف الكبد ونقلبهم.

نتركها على النار حتي تنضج الكبد والقوانص، ونضيف الكمون ونقلبها.

تغرف في أطباق التقديم، يقدم بجانبها الخبز الطري والسلطات. طريقة عمل كمونية اللحم طريقة عمل كمونية اللحم المكونات كيلو لحم ضاني مكعبات.

ملعقة كبيرة دهن.

ملعقة كبيرة سمن.

كيلو طماطم معصورة.

ثلاث بصلات كبيرة مقطعة جوانح.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ورق لوري. طريقة التحضير نغسل اللحمة جيداً بالخل، نضع حلة مناسبة على النار.

نضيف الدهن والسمن والبصل، نقلبه حتي يدبل.

نضيف قطع اللحمة، ورق اللوري، ونقلبهم جيداّ حتي يتغير لون اللحمة.

نصب عصير الطماطم، ونترك اللحمة على النار حتي تنضج.

نضيف الفلفل الأسود والكمون على اللحمة قبل أن نرفعها على النار.

نغرف الكمونية في أطباق التقديم وتقدم ساخنة، يقدم بجانبها الأرز بشعرية.

يقدم أيضاً الخبز والسلطات أو مخلل الباذنجان الشهي.

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