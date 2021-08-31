طريقة عمل المندي بطريقتين (مندي اللحم ومندي الدجاج) بأبسط المكونات

يعتبر المندي من أهم الأكلات الشعبية في اليمن والسعودية، حيث إعتاد السكان الأصليين للدولتين على عمله باللحم بأنواعه، أو بالدجاج مع الأرز البسمتي، وبعد ذلك إنتشرت هذه الأكلة في جميع أرجاء الوطن العربي كنوع من أنواع تبادل ثقافة الأكل العربي الأصيل، وسوف نحدثكم في مقالتنا عن طريقة عمل المندي بنوعيه المميزين بأسهل الطرق التقليدية اللذيذة. مكونات مندي اللحم كيلو لحم (يفضل غنم بالعظم).

ملعقتين لبن زبادي.

زيت أو سمن.

3 أكواب أرز بسمتي منقوع.

حبة بصل.

بهارات متنوعة غير مطحونة (ملح، حبهان، قرفة، كسبرة، قرفة، ينسون، ورق لورة).

عصر ليمونة.

بهارات اللحم: ملح، فلفل أسود، كركم، بودرة ثوم، بابريكا، بودرة بصل. طريقة عمل مندي اللحم قم بغسل اللحم جيداً، وتحضير المكونات السابقة.

يتبل اللحم بالليمون والملح والفلفل الأسود، ويترك ساعة على الأقل.

يخلط الزبادي، والزيت، مع توابل اللحم، ويتبل بها اللحم، ويترك مجدداً.

يسخن قدر به زيت نباتي جيداً، ثم يوضع عليه البصل المقطع تدريجياً.

تحمر البصلة في الزيت، ثم يوضع عليها تشكيلة البهارات الأولى.

بعد ذلك يضاف الأرز على البهارات.

يوضع الماء المغلي إلى أن يغمر الأرز.

يغطى الاناء جيداً بالقصدير، ويعمل ثقوب بها.

يوضع اللحم بالتتبيلة على ورق القصدير، ثم تغطي بقصدير مجدداً.

يوضع الاناء في الفرن على نار متوسطة حتى تمام الاستواء.

يقدم مع مكسرات. مكونات مندي الدجاج فرخة كاملة مقطعة.

ثلث كوب لبن رايب.

ملح، فلفل أسود، زعفران، ملعقة كركم، ملعقة قرفة، ملعقة بهار دجاج مشكل، هيل مطحون.

مكعب مرقة دجاج.

3 أكواب أرز.

برش ليمونة كاملة. طريقة عمل مندي الدجاج يتبل الدجاج جيداً، ويترك 5 ساعات.

ينقع الأرز البسمتي في الماء لمدة نصف ساعة.

يسخن إناء به 3 ملاعق زيت جيداُ، ثم يوضع الدجاج المتبل بالبهارات السابقة.

في إناء آخر يشوح بصلة مقطعة مع لومي، ويوضع عليها الأرز ببعض البهارات السابقة.

بعد تمام الإستواء بإضافة كمية الماء اللازمة، نطفئ النار، ونضع فحمة موقدة.

يقدم الأرز أولاً، ثم على الوجه الدجاج.

أخيراً تضاف المكسرات المحمصة بالسمن على الوجه. مكونات مندي اللحمطريقة عمل مندي اللحممكونات مندي الدجاجطريقة عمل مندي الدجاج الوسوم

يعتبر المندي من أهم الأكلات الشعبية في اليمن والسعودية، حيث إعتاد السكان الأصليين للدولتين على عمله باللحم بأنواعه، أو بالدجاج مع الأرز البسمتي، وبعد ذلك إنتشرت هذه الأكلة في جميع أرجاء الوطن العربي كنوع من أنواع تبادل ثقافة الأكل العربي الأصيل، وسوف نحدثكم في مقالتنا عن طريقة عمل المندي بنوعيه المميزين بأسهل الطرق التقليدية اللذيذة. مكونات مندي اللحم كيلو لحم (يفضل غنم بالعظم).

ملعقتين لبن زبادي.

زيت أو سمن.

3 أكواب أرز بسمتي منقوع.

حبة بصل.

بهارات متنوعة غير مطحونة (ملح، حبهان، قرفة، كسبرة، قرفة، ينسون، ورق لورة).

عصر ليمونة.

بهارات اللحم: ملح، فلفل أسود، كركم، بودرة ثوم، بابريكا، بودرة بصل. طريقة عمل مندي اللحم قم بغسل اللحم جيداً، وتحضير المكونات السابقة.

يتبل اللحم بالليمون والملح والفلفل الأسود، ويترك ساعة على الأقل.

يخلط الزبادي، والزيت، مع توابل اللحم، ويتبل بها اللحم، ويترك مجدداً.

يسخن قدر به زيت نباتي جيداً، ثم يوضع عليه البصل المقطع تدريجياً.

تحمر البصلة في الزيت، ثم يوضع عليها تشكيلة البهارات الأولى.

بعد ذلك يضاف الأرز على البهارات.

يوضع الماء المغلي إلى أن يغمر الأرز.

يغطى الاناء جيداً بالقصدير، ويعمل ثقوب بها.

يوضع اللحم بالتتبيلة على ورق القصدير، ثم تغطي بقصدير مجدداً.

يوضع الاناء في الفرن على نار متوسطة حتى تمام الاستواء.

يقدم مع مكسرات. مكونات مندي الدجاج فرخة كاملة مقطعة.

ثلث كوب لبن رايب.

ملح، فلفل أسود، زعفران، ملعقة كركم، ملعقة قرفة، ملعقة بهار دجاج مشكل، هيل مطحون.

مكعب مرقة دجاج.

3 أكواب أرز.

برش ليمونة كاملة. طريقة عمل مندي الدجاج يتبل الدجاج جيداً، ويترك 5 ساعات.

ينقع الأرز البسمتي في الماء لمدة نصف ساعة.

يسخن إناء به 3 ملاعق زيت جيداُ، ثم يوضع الدجاج المتبل بالبهارات السابقة.

في إناء آخر يشوح بصلة مقطعة مع لومي، ويوضع عليها الأرز ببعض البهارات السابقة.

بعد تمام الإستواء بإضافة كمية الماء اللازمة، نطفئ النار، ونضع فحمة موقدة.

يقدم الأرز أولاً، ثم على الوجه الدجاج.

أخيراً تضاف المكسرات المحمصة بالسمن على الوجه. مكونات مندي اللحمطريقة عمل مندي اللحممكونات مندي الدجاجطريقة عمل مندي الدجاج

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