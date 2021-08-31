سحر ملعقة القرنفل المعجزة لعلاج القشرة وتساقط الشعر واخفاء الشيب نهائيا وبلا عودة

القرنفل من المواد الطبيعية التي تساعد في علاج الكثير من مشاكل الشعر، فله الكثير من الفوائد التي تعطي أفضل نتائج للشعر في فترة قصيرة، كما أنه يدخل في العديد من مكونات مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر، ودائمًا ما ينصح باستخدامه لفروة الرأس العديد من خبراء التجميل فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة جدًا للشعر، والمعادن التي تساعد على تقوية بصيلاته، وسوف نتعرف الآن على أهم فوائد القرنفل للشعر.

ماهي فوائد القرنفل للشعر

كما ذكرنا سابقًا أن القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تستخدم في العديد من الوصفات الخاصة للشعر ومن أهم فوائده للشعر مايلي:

القرنفل يعتبر معزز قوي لتدفق الدم وتنشيطها داخل فروة الرأس مما يساعد على نمو الشعر بشكل أفضل وتكثيفه، وإصلاح التقصف عند الأطراف

القرنفل يساعد في تقوية الشعر بشكل كبير مما يساعد على حمايته من الصلع وعدم تساقطه، ونموه بشكل سريع.

يحتوي القرنفل على مجموعة من المعادن الطبيعية، كما يحتوي على الألياف الطبيعية في تكوينه، مما يؤدي إلى منح الشعر نعومة، ولمعان بشكل واضح

ينظف فروة الرأس بشكل فعال بالإضافة لما له من رائحة جميلة تظهر بمجرد وضعة على الشعر.

خلطة زيت القرنفل وزيت جوز الهند

من الممكن استخدام القرنفل في الكثير من الوصفات الطبيعية الممتازة التي يكون لها تأثير فعال ونتائج مذهلة على الشعر سواء كان استخدامه كزيت أو مطحون ومن أهم هذه الوصفات ما يللي:

هذه الخلطة تساعد على منع تساقط الشعر بسرعة وطريقة تجهيز الوصفة كالتالي:

المكونات

ملعقتين كبار من زيت القرنفل

٣ ملاعق من زيت جوز الهند

قطرات من زيت الجوجوبا

طريقة التطبيق

اخلطي كل المحتويات جيدًا ثم ابدأي في توزيعها على فروة الرأس مع التدليك للرأس جيدًا

يترك لمدة نصف ساعة

يغسل الشعر بعد ذلك جيدًا بالشامبو.

خلطة القرنفل والماء

هذه الوصفة تساعد على تكثيف الشعر، وتنظيف فروة الرأس من القشرة وطريقة تجهيز الوصفة كالتالي:

المكونات

٤ ملاعق من القرنفل

كوبان من الماء المغلي

طريقة تطبيق الوصفة

اخلطي المكونات، وبعد ذلك ارفعيه على النار هادئة

اتركية حتى يتم الغليان جيدًا

ارفعي المكونات من على النار

اتركيها تبرد تمامًا

ضعي من الخليط على الشعر ولكن بعد الاستحمام وتنظيف الشعر

ويترك على الشعر بدون شطف أو غسل.

فوائد تناول القرنفل

يقوم بعض الاشخاص بتناول القرنفل لان يوجد لديه العديد من الفوائد التي تعود على صحة الانسان لذلك يمكنك تناوله، وهو امن جدا على صحة الإنسان وليس مسببا اضرار