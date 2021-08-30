طريقة دجاج مسحب مشوي بالفرن مثل مسحب البيك للشيف منال العالم

طريقة دجاج مسحب مشوي في الفرن، على طريقة الشيف منال العالم، من أحلى وألذ طرق عمل الدجاج المسحب، وهو عبارة عن دجاج مخلي من العظام، يتم طهيه وتحضيره، بإضافة توابل وبهارات وبعض أنواع الكريمة، أو المكونات الأخرى التي تجعل مذاقه مميزًا، مثل تتبيلة الدجاج المسحب المشوي. وتوجد أكثر من طريقة لعمل الدجاج المسحب مثل؛ طريقة عمل دجاج مسحب البيك، وطريقة دجاج مسحب سوري، ودجاج مسحب لبناني، ودجاج مسحب مع صوص، ودجاج مسحب مع صوص، وساندويش الدجاج المسحب، وطريقة دجاج مسحب مشوي بالفرن. وهي أطيب طريقة لعمل المسحب في المنزل مثل الجاهز، لأن كل الوجبات التي يتم طهيها في الفرن، تكون قليلة السعرات الحرارية، وتجعل الطعام أكثر صحة، وهي تناسب من يقومون بعمل ريجيم كيتو لخفض الوزن، وكذلك من يتبعون بعض انواع الحميات الغذائية الأخرى.

يمكنك طهي الدجاج بطرق كثيرة ومتنوعة، تجعل مائدتك ذاخرة بالكثير من أنواع الطعام، وتجعل من الدجاج نفسه، وجبة مميزة ومختلفة في كل مرة، وطريقة المسحب من أشهر طرق طهي الدجاج، خاصة إذا كانت طريقة عمل الدجاج المسحب منال العالم، التي طالما جربنا معا وصفاتها الشهية مثل؛ كبسة الدجاج والخضار منال العالم، ومقلوبة دجاج منال العالم، وطريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية، وكلها طرق تتميز بمقادير سهلة الحصول عليها، وخطوات سريعة وبسيطة التنفيذ في كل مرة.

دجاجة واحدة كاملة.

ملعقتان كبيرتان من معجون البندورا.

5 فصوص من الثوم المهروس جيدًا.

ملعقتان كبيرتان من المحمرة.

2 ملعقة صغيرة من الكاري.

ملح ناعم بقدر ملعقتان صغيرتان.

أوريجانو بقدر ملعقتان صغيرتان.

بابريكا بقدر ملعقة صغيرة.

شطة حارة بقدر ملعقة صغيرة.

فلفل أسود مطحون بقدر ملعقة صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.