زيت سحري لا يصدق يزيل تجاعيد الفم وتحت العين ويشد ترهلات وتجاعيد الجبهة، لدينا اليوم وصفة طبيعية مجربة نشاركها معك سيدتي نظراً لفعاليتها القوية ومفعولها السحري في علاج التجاعيد وشد البشرة وجعلها نضرة صافية. تتكون خلطتنا اليوم من ثلاثة مكونات طبيعية لا غنى عنها على الإطلاق لمنح بشرتك شباب وحيوية تدوم طويلاً، فهي تجعل بشرتك أصغر سناً بعد الدوام على استعمالها وتجعلك تستغنين تماماً عن كثير من مستحضرات التجميل، وذلك لأنها تكافح كافة تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة الموجودة حول الفم وتحت العين.

شد البشرة وإزالة تجاعيد العين والفم

المكون الأول في وصفة علاج التجاعيد هو زيت الزيتون الغني بفوائده المعروفة في الحصول على شباب دائم لبشرتك.المكون الثاني هو بذور الكتان، فبذور الكتان غنية بمضادات الأكسدة والاوميجا 3 والأحماض الدهنية حيث تزيد من مرونة البشرة وتحد من ترهلها وتحافظ على بشرتك مشدودة، كما توفر للبشرة الترطيب العميق والنضارة وكذلك تحد بذور الكتان من آثار الشيخوخة والتقدم بالسن.

أما المكون الثالث في هذه الوصفة فهو بودرة قشور البرتقال الغنية بفيتامين c ومضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من الجذور الحرة وبالتالي تؤخر التجعيدات ومظاهر التقدم في السن، وأيضاً فيتامين سي يعمل على تفتيح البشرة ويجعلها شابة ومتوهجة، كذلك قشور البرتقال تحتوي على حمض الستريك الذي يقشر البشرة ويزيل البقع الداكنة وأيضاً تجعل البشرة مشدودة ومرنة، كما أنها تحسن إنتاج الكولاجين وتصلح البشرة وتساعد في تجديد خلايا البشرة. يمكنك شراء بودرة قشور البرتقال جاهزة أو يمكنك تحضيرها في المنزل

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بطحن بذور الكتان في المطحنة الكهربائية للحصول على مسحوق بذور الكتان، في وعاء مناسب نضع ثلاثة ملاعق صغيرة من بذور الكتان المطحونة، ملعقة صغيرة من بودرة قشور البرتقال ثم يتم إضافة نصف كوب من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ثم يتم المزج جيداً بملعقة خشبية. نضع هذا الزيت في قنينة زجاجية محكمة الإغلاق، وعلى بشرة نظيفة نضع هذا الزيت على كامل الوجه وتحت العينين والعنق ويتم التدليك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، ثم يترك لمدة 40 دقيقة أو يمكنك تركه على وجهك لصباح اليوم التالي، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ويكرر تطبيق الوصفة يومياً لمدة أسبوع.

يمكنك الاحتفاظ بهذا الزيت في الثلاجة لمدة أسبوع. والجدير بالذكر لمن تريد أن تقوم بتحضير بودرة قشور البرتقال في المنزل أنه يتم وضع قشور البرتقال في طبقة واحدة على صينية، وتترك لتجف في درجة حرارة المطبخ لمدة 5 أيام حتى تجف تماماً، ثم نضع القشور في الخلاط وتُطحن حتى نحصل على مسحوق ناعم، ثم يتم غربتله ونحتفظ به في وعاء زجاجي نظيف محكم الإغلاق ويفضل أن يكون في مكان بارد وجاف.