ما دوت الخليج أسباب الإسهال عند مرضى السكري، دوت الخليج أسباب مرضية من الشائع الإصابة بها لدى مرضى السكري بشكل عام، خاصة أن مرض السكري يضعف مناعة الجسم ككل وأجهزته ومنها الجهاز الهضمي، وعدم السيطرة على مرض السكري يزيد من مضاعفاته وأعراضه ومنها الإسهال، وعن أسبابه نتعرف على الآتي..

أسباب الإسهال عند مرضى السكري:

ذكر موقع "ويب طب" أن هنالك مجموعة من المسببات المرضية للإسهال عند مرض السكري، وهي:

الإصابة بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة وهي حالة مرضية تسبب الإسهال والانتفاخ وتقلصات الأمعاء والتجشؤ.

حدوث اضطرابات شرجية تسبب سلس في البول والبراز، وهي حالة شائعة لدى مرضى السكري من كبار السن، وسببها ضعف العضلات وخلل في الأعصاب.

الإصابة باضطراب هضم السكريات، وهي حالة صحية سببها المحليات الصناعية المخصصة لمرى السكري أو عوامل وراثية ونقص في أنزيمات الهضم، ويرافقها أعراض أخرى كمغص البطن وانتفاخه وآلامه.

الإصابة المسبقة بحساسية القمح تسبب الإسهال وآلام البطن والنفخة والتعب العالم لمريض السكري.

الإصابة بقصور في عمل البنكرياس وهو المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، وتنظيم إفراز أنزيمات الهضم، فيسبب الإسهال والبراز الدهني والغثيان.

علاج الإسهال لدى مرضى السكري:

من المهم مراجعة الطبيب المختص لعمل مجموعة من الفحوصات الطبية لتشخيص سبب الإسهال الرئيسي وتحديد العلاج المناسب، وغالبا ما يكون أحد العلاجات التالية:

المضادات الحيوية لعلاج البكتريا والفيروسات في الجهاز الهضمي والتي تتسبب بسوء التغذية وحدوث الإسهال.

إعطاء أدوية تعويضية لإنزيمات الهضم الناقصة.

وضع نظام غذائي لمريض السكري يقي من الإسهال ويعالجه.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.