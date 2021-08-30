كيف تفرق بين أعراض فيروس كورونا في الجهاز الهضمي والنزلة المعوية، يكون الفرق من خلال البحث في مجمل الأعراض وشدتها ومدة الإصابة بها، وتعد الأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أحد أكثر الأعراض شيوعًا بعد الحمى وضيق التنفس، وفي التالي نتعرف على أعراض كل من كورونا والنزلة المعوية.

أعراض فيروس كورونا في الجهاز الهضمي:

الأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا غالبا ما تكون أعراض شديدة، تزداد شدتها بعد ثلاث أيام من الإصابة، وتستمر لمدة تقارب 14 يومًا، ويرافقها أعراض أخرى، وهي:

ألم في البطن.

الإصابة المتكررة بالغثيان والقيء.

المغص المعوي.

الإسهال المتكرر.

أعراض أخرى ترافق مرضى كورونا:

حمى شديدة تستمر لأيام.

ضيق واضطرابات في التنفس.

ألم في منطقة الصدر.

تعب وإرهاق عام .

فقدان شهي قوي يمكن أن يسبب خسارة في الوزن.

التهاب الحلق.

صعوبات في البلع.

التهاب ملتحمة العين.

صداع في الرأس.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

طفح جلدي.

في الحالات المتقدمة يحدث مشاكل في الكلام.

أعراض النزلة المعوية:

الأعراض التي تصيب مرضى النزلة المعوية تشبه الأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي لدى مرضى كورونا، إلا أنها تكون أقل حدة، وتبدأ في التحسن بعد مرور ثلاث أيام في الغالب، وهي:

ارتفاع بسيط في حرارة الجسم، وتعرق.

الإصابة بالإسهال.

وجود تقلصات وآلام في البطن.

الشعور بالغثيان و حدوث قيء أو كليهما.

فقدان الشهية.

آلام في العضلات أو في المفاصل.

صداع خفيف غير متكرر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.