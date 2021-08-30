عجينة البيتزا الإيطالية الأصلية بطريقة مضبوطة وناجحة 100%

تعتبر البيتزا واحدة أشهر الأكلات السريعة التي عرفت في العالم كله، وهي من الوجبات التي عرفت في المطبخ الإيطالي، واشتهرت بعدها بشكل كبير للغاية في العالم كله، وهي من الأكلات المقربة للغاية ومحببة من الجميع وتحديداً الأطفال الصغار، وتتميز البيتزا بطعمها الرائع والشهي للغاية ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة، ونقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البيتزا بالعجينة الأصلية.

عجينة البيتزا الأصلية

البيتزا تتكون بشكل عام من العجينة، التي يجب أن تكون هشة وطرية للغاية ومجهزة بمكوناتها الصحيحة، ويمكن إضافة اللمسات الجمالية لها ليزداد قومها الرائع، ثم يتم وضع الصلصة والحشوات المختلفة عليها سواء اللحم المفروم أو الجمبري أو السلامي والدجاج ولحم الرومي وغيرها من الوصفات التي يقبل الكثيرون على تناولها، وبسهولة جداً يمكن لكل ربة منزل عمل البيتزا بكل أنواعها في البيت، وتكون مضمونة في جودتها.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب زيت.

2 ملعقة لبن بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة ونصف خميرة.

نصف كوب ماء دافئ.

2 حبة طماطم.

2 حبة فلفل ألوان.

صلصة طماطم.

شرائح زيتون أسود.

شرائح بصل.

جبن موزاريلا وجبن رومي.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة ملح.

يتم تحضير العجينة في البداية، حيث سيتم مزج الخميرة مع نصف كوب ماء دافئ وملعقة سكر وتقلب المكونات وتترك معاً لتتفاعل.

نخلط مزيج الخميرة مع الدقيق والزيت والملح واللبن البودر وتقلب المكونات جيداً لتتكون عجينة طرية، وتغطى وتترك في مكان دافئ لترتاح.

نبدأ بتجهيز الحشو، نقطع الفلفل الألوان شرائح والطماطم والبصل مكعبات، ونقوم بتشويحهم على النار مع القليل من الزعتر.

بعد أن تتخمر العجينة نحضر صينية مناسبة، ونقوم بفرد العجينة فيها بسمك 1 سم، ونفرد الصلصة.

نوزع بعض ذلك الجبن والزيتون وحشو الخضروات بالتساوي.

ندخل البيتزا الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج البيتزا تماماً.

نخرج البيتزا من الفرن وتقطع مكعبات وتقدم ساخنة بجانب البطاطس المحمرة والمخللات وتقدم بالهنا والشفا.

مكونات عجينة البيتزا:مكونات البيتزا:طريقة التحضير: