3 أخطاء احذريها للحصول على أشهى بسبوسة مثل المحلات

البسبوسة أو بمسمى آخر النمورة أو هريسة السميد كلها أسماء لحلوى من أشهر أنواع الحلويات التى لها مذاق رائع يحبه الكثيرون، غير أنها تمد الجسم بالشبع لفترات طويلة لاحتوائها على السميد الذى بدوره يحسن من وظائف الكلى لاحتوائه على البوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه ملئ بالكثير بالمعادن الضرورية لصحة الجهاز العصبي والعظام ومن أهمها الفسفور والزنك، فيوجد أكثر من طريقة لتحضيرها ولكن سوف نقدم لكم كيفية تجهيزها بالبرتقال.

مكونات تحضير البسبوسة بالبرتقال:

لكي نقوم بتجهيز حلوى البسبوسة بالبرتقال نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهي:

ملعقتين صغيرتين من البكينج باودر.

نجهز كوبين من السميد، وكوب ونصف من عصير البرتقال، وملعقة صغيرة من الملح.

نحتاج إلى كوب واحد من السكر، ونصف كوب من الدقيق العادي، وكوب إلا ربع من الزيت النباتي، وكوب من اللبن.

نقوم بشراء ثلاث بيضات، وكيس من الفانيليا.

نجهز ملعقة صغيرة من كل من: ماء الورد، وماء الزهر، وعصير الليمون الحامض.

نحتاج إلى كوب ونصف من الماء، وكوبين من السكر.

أما بالنسبه لمكونات القطر أو الشربات:كيفية تجهيز البسبوسة بالبرتقال:

لكي نقوم بتحضير البسبوسة بالبرتقال يجب علينا إتباع الآتي: