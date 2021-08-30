مفعول كريم بانثينول السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن وجعله حرير وانسيابي خلال ساعة

الشعر المفرود تبحث عنه جميع النساء وتقوم بتجربة كل شيء من أجل تحقيق هذا الحلم، ولكن بعض المنتجات تسبب تلف الشعر، واليوم سوف نخبركن عن مكون موجود في جميع الصيدليات لفرد الشعر وهو كريم البانثينول، كريم البانثينول هو كريم مرطب متعدد الاستخدام، ولكن اليوم سوف نستخدمه في فرد الشعر بطريقة ومكونات طبيعية، فتابعونا عزيزاتي النساء.مكونات فرد الشعر بالبانثينول
هذه الوصفة العجيبة من أسرع الوصفات التي تعمل على فرد الشعر وجعله ناعم مثل الحرير وفي فترة قصيرة، ولكن مع المواظبة على استخدام الوصفة كما هي وبالطريقة المحددة، وإليكن الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- نص عبوة من كريم البانثينول.
- 4 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- كبسولة من فيتامين ه.
- في البداية يتم إذابة الفازلين الطبي على حمام مائي.
- بعد ذلك يتم إضافة زيت الزيتون وكريم البانثينول.
- يتم تقليب الخليط جيدًا، ورفعه من على النار وتركه يبرد قليلًا.
- يتم فتح كبسولة فيتامين ه بواسطة مقص نظيف، ثم سكب محتواها على الخليط.
- يتم تقليب الخليط مرة أخري بواسطة ملعقة صغيرة.
- يتم سكب محتوي الخليط في برطمان صغير، ووضعه في الثلاجة حتى يتماسك.
- بداية يتم غسل الشعر وبالماء والشامبو المناسب للشعر، وذلك من أجل إزالة أي دهون أو أوساخ موجودة في الشعر.
- بعد ذلك يتم تنشيف الشعر بفوطة نظيفة.
- يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية.
- بعد ذلك يتم اخذ كمية من خليط كريم البانثينول، وتدليكها على راحة اليد.
- يتم وضع الكريم على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف، مع مراعاة تدليك الشعر جيدًا.
- يتم لف الشعر علي شكل قبعة أو كعكة، ثم تغطيته بكيس بلاستيك أو ورق نايلون.
- يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.
- في النهاية يتم غسل الشعر بالماء الفاتر المُضاف إليه عصير نصف ليمونة.
- يتم تنشيف الشعر جيدًا.
- سوف تلاحظين أن الشعر أصبح مفرود قليلًا.
- تابعي استخدام وصفة كريم البانثينول 5 مرات في الأسبوع وفي غضون شهرين متتالين سوف تحصلين على شعر ناعم ومفرود بالكامل.
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الشعر المفرود تبحث عنه جميع النساء وتقوم بتجربة كل شيء من أجل تحقيق هذا الحلم، ولكن بعض المنتجات تسبب تلف الشعر، واليوم سوف نخبركن عن مكون موجود في جميع الصيدليات لفرد الشعر وهو كريم البانثينول، كريم البانثينول هو كريم مرطب متعدد الاستخدام، ولكن اليوم سوف نستخدمه في فرد الشعر بطريقة ومكونات طبيعية، فتابعونا عزيزاتي النساء.مكونات فرد الشعر بالبانثينول
هذه الوصفة العجيبة من أسرع الوصفات التي تعمل على فرد الشعر وجعله ناعم مثل الحرير وفي فترة قصيرة، ولكن مع المواظبة على استخدام الوصفة كما هي وبالطريقة المحددة، وإليكن الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- نص عبوة من كريم البانثينول.
- 4 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- كبسولة من فيتامين ه.
- في البداية يتم إذابة الفازلين الطبي على حمام مائي.
- بعد ذلك يتم إضافة زيت الزيتون وكريم البانثينول.
- يتم تقليب الخليط جيدًا، ورفعه من على النار وتركه يبرد قليلًا.
- يتم فتح كبسولة فيتامين ه بواسطة مقص نظيف، ثم سكب محتواها على الخليط.
- يتم تقليب الخليط مرة أخري بواسطة ملعقة صغيرة.
- يتم سكب محتوي الخليط في برطمان صغير، ووضعه في الثلاجة حتى يتماسك.
- بداية يتم غسل الشعر وبالماء والشامبو المناسب للشعر، وذلك من أجل إزالة أي دهون أو أوساخ موجودة في الشعر.
- بعد ذلك يتم تنشيف الشعر بفوطة نظيفة.
- يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية.
- بعد ذلك يتم اخذ كمية من خليط كريم البانثينول، وتدليكها على راحة اليد.
- يتم وضع الكريم على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف، مع مراعاة تدليك الشعر جيدًا.
- يتم لف الشعر علي شكل قبعة أو كعكة، ثم تغطيته بكيس بلاستيك أو ورق نايلون.
- يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.
- في النهاية يتم غسل الشعر بالماء الفاتر المُضاف إليه عصير نصف ليمونة.
- يتم تنشيف الشعر جيدًا.
- سوف تلاحظين أن الشعر أصبح مفرود قليلًا.
- تابعي استخدام وصفة كريم البانثينول 5 مرات في الأسبوع وفي غضون شهرين متتالين سوف تحصلين على شعر ناعم ومفرود بالكامل.
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