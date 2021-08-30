طريقة عمل كيكه بصوص التوفي و نكهة الهيل بمذاق جديد ومختلف من المطبخ السعودي

طريقة تحضير كيكة بصوص التوفي بطعم التوابل ونكهه الهيل حيث يشتهر المطبخ السعودي بالعديد من الوصفات الأصيلة ذات الطعم والمذاق والرائحة المميزة عن باقي البلاد، اكثر الوصفات التي يتميز بها المطبخ السعودي وصفة كيكة بصوص التوفي و نكهة الهيل المميزة يقدم وصفة مختلطة ما بين مقادير الكيك العادية و ،إضافة من المكونات السعودية تضيف للكيكه طعم ومذاق مختلف يلتمس فيها المتذوق طعم الهيل المحبب خاصة في الخليج العربي ويمكن تحضير وصفة كيكه بصوص التوفي ونكهة الهيل بأسرع وقت ممكن بمكونات بسيطة. مكونات كيكه بصوص التوفي ونكهه الهيل مكونات كيكه بصوص التوفي ونكهه الهيل المكونات.. خمس حبات بيض.

1 كوب حليب بودره نيدو.

نصف كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الهيل.

نصف كوب زيت نباتي صحي.

1 ملعقة فانيليا سائلة.

بيكنج باودر ملعقة كبيرة.

نصف كوب جوز هند. مكونات التوفي: عدد 1 علبة قشطه.

نصف كوب سكر ابيض. طريقة تحضير كيكه بصوص التوفي ونكهة الهيل السعودية طريقة تحضير كيكه بصوص التوفي ونكهة الهيل السعودية إليكم وصفة شهية وممتعة وهي كيكه بصوص التوفي ونكهة الهيل من المطبخ الخليجي تعلمي معنا طريقة تحضير هذه الكيكة. في مقلاة نضع فيها الحليب البودر ونقلب حتى يصبح لونه بنيا ويترك جانبا. نحضر وعاء اخر ونضع فيها المكونات من السكر والبيض والزيت ويتم خلطهم للغايه. نبدا في إضافة الفانيليا والهيل والبيكنج بودر وجوز الهند و بودرة الحليب إلى المكونات السابقة والحرص على خلطهم جيدا معا. نجهز صنية مدهونة بالزبدة ومبطنة برشه من الدقيق. ننزل بخليط الكيكه المعد سابقا في الصينية. ندخل الصينية الفرن السابق إشعاله لمدة 30 دقيقة وبعد النضج تخرج من الفرن. طريقة تحضير التوفي نحضر مقلاة ونضع فيها السكر نقلب حتى يصبح لونه بنيا حتي يتكرمل السكر. وبعد نقوم بإضافة القشطه ببطء ونخلط جيدا على نار هادئة. ثم يوضع على الكيكه وبعد ندخلها الثلاجة حتى يتجمد التوفي. طريقة تحضير التوفي وصلنا الى ختام وصفتنا اليوم عبر هذا المقال طريقة عمل كيكه بصوص الكراميل بنكهة الهيل من المطبخ السعودي قدمناها لكم بطريقة رائعة و مبسطة ويوجد فيديو في المقال يوضح اكثر من ذلك أتمني أن تكون الوصفة نالت إعجابكم قوموا بتجربتها سوف تحصلون على نتيجة رائعة. الوسوم

طريقة تحضير كيكة بصوص التوفي بطعم التوابل ونكهه الهيل حيث يشتهر المطبخ السعودي بالعديد من الوصفات الأصيلة ذات الطعم والمذاق والرائحة المميزة عن باقي البلاد، اكثر الوصفات التي يتميز بها المطبخ السعودي وصفة كيكة بصوص التوفي و نكهة الهيل المميزة يقدم وصفة مختلطة ما بين مقادير الكيك العادية و ،إضافة من المكونات السعودية تضيف للكيكه طعم ومذاق مختلف يلتمس فيها المتذوق طعم الهيل المحبب خاصة في الخليج العربي ويمكن تحضير وصفة كيكه بصوص التوفي ونكهة الهيل بأسرع وقت ممكن بمكونات بسيطة. مكونات كيكه بصوص التوفي ونكهه الهيل مكونات كيكه بصوص التوفي ونكهه الهيل المكونات.. خمس حبات بيض.

1 كوب حليب بودره نيدو.

نصف كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الهيل.

نصف كوب زيت نباتي صحي.

1 ملعقة فانيليا سائلة.

بيكنج باودر ملعقة كبيرة.

نصف كوب جوز هند. مكونات التوفي: عدد 1 علبة قشطه.

نصف كوب سكر ابيض. طريقة تحضير كيكه بصوص التوفي ونكهة الهيل السعودية طريقة تحضير كيكه بصوص التوفي ونكهة الهيل السعودية إليكم وصفة شهية وممتعة وهي كيكه بصوص التوفي ونكهة الهيل من المطبخ الخليجي تعلمي معنا طريقة تحضير هذه الكيكة. في مقلاة نضع فيها الحليب البودر ونقلب حتى يصبح لونه بنيا ويترك جانبا. نحضر وعاء اخر ونضع فيها المكونات من السكر والبيض والزيت ويتم خلطهم للغايه. نبدا في إضافة الفانيليا والهيل والبيكنج بودر وجوز الهند و بودرة الحليب إلى المكونات السابقة والحرص على خلطهم جيدا معا. نجهز صنية مدهونة بالزبدة ومبطنة برشه من الدقيق. ننزل بخليط الكيكه المعد سابقا في الصينية. ندخل الصينية الفرن السابق إشعاله لمدة 30 دقيقة وبعد النضج تخرج من الفرن. طريقة تحضير التوفي نحضر مقلاة ونضع فيها السكر نقلب حتى يصبح لونه بنيا حتي يتكرمل السكر. وبعد نقوم بإضافة القشطه ببطء ونخلط جيدا على نار هادئة. ثم يوضع على الكيكه وبعد ندخلها الثلاجة حتى يتجمد التوفي. طريقة تحضير التوفي وصلنا الى ختام وصفتنا اليوم عبر هذا المقال طريقة عمل كيكه بصوص الكراميل بنكهة الهيل من المطبخ السعودي قدمناها لكم بطريقة رائعة و مبسطة ويوجد فيديو في المقال يوضح اكثر من ذلك أتمني أن تكون الوصفة نالت إعجابكم قوموا بتجربتها سوف تحصلون على نتيجة رائعة.

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