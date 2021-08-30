طرق تحضير أيس كريم الشوكولاتة في البيت بسهولة للحصول على ألذ مذاق مثل الجاهز تماماً

يعتبر الأيس كريم من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الجميع من الكبار والصغار في الصيف والشتاء، حيث أنه يضيف لهم بهجة وسعادة بنكهاته المختلفة، ولكن من أكثر النكهات التي تلقى إقبال كبير من الجميع هي أيس كريم الشوكولاتة، وتبحث الأمهات عن طريقة تصنيعه في البيت بشرط الحصول على طعم الجاهز تماماً، وهذا ما سنقدمه لكم اليوم في الفقرات التالية، ويكون بأقل التكاليف وأسهل المكونات والخطوات. طريقة عمل أيس كريم الشوكولاتة في البيت طريقة عمل أيس كريم الشوكولاتة في البيت المكونات: 2 كوب من الحليب كامل الدسم.

كوب واحد من كريمة الخفق.

6 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

كوب سكر أبيض.

3 صفار بيض. طريقة التحضير: نقوم بوضع الحليب في وعاء على النار، ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

ثم نقوم برفعه من على النار، ونتركه جانباً حتى يبرد.

بعد ذلك نعيده مرة أخرى على النار، ونضيف له كلاً من الكريمة والكاكاو.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس.

وقبل أن يغلي الخليط نرفعه من على النار.

في بولة نخفق كلاً من السكر وصفار البيض جيداً حتى نحصل على خليط لونه أبيض.

نقوم بإضافة نصف كمية البيض إلى الحليب، ونقلب جيداً لمدة خمسة دقائق.

ونضع الخليط مرة أخرى على نار هادئة.

نقلب لمدة خمسة دقائق حتى يغلي الخليط، ثم ندخله الثلاجة ونتركه لمدة يوم كامل على الأقل حتى يتماسك.

وبالتالي يصبح جاهز للتقديم بالهنا والشفا. طريقة تحضير أيس كريم بالشوكولاتة طريقة تحضير أيس كريم بالشوكولاتة المكونات: كوب وربع كوب من الحليب المكثف المحلى.

ثلاثة أرباع كوب من الكاكاو.

كوب ونصف كوب من كريمة الخفق.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

أربعة ملاعق صغيرة من الشوكولاتة الذائبة. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من الكاكاو والحليب المكثف مع بعضهما البعض بشكل جيد.

وفي وعاء آخر نخفق الكريمة مع الفانيليا جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ذات قوام كثيف.

نقوم بإضافة الكريمة إلى الحليب بالتدريج، ونخلط.

نقوم بوضع الأيس كريم في علبة محكمة الغلق، ونتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

ثم يقدم بالهنا والشفا. الوسوم

يعتبر الأيس كريم من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الجميع من الكبار والصغار في الصيف والشتاء، حيث أنه يضيف لهم بهجة وسعادة بنكهاته المختلفة، ولكن من أكثر النكهات التي تلقى إقبال كبير من الجميع هي أيس كريم الشوكولاتة، وتبحث الأمهات عن طريقة تصنيعه في البيت بشرط الحصول على طعم الجاهز تماماً، وهذا ما سنقدمه لكم اليوم في الفقرات التالية، ويكون بأقل التكاليف وأسهل المكونات والخطوات. طريقة عمل أيس كريم الشوكولاتة في البيت طريقة عمل أيس كريم الشوكولاتة في البيت المكونات: 2 كوب من الحليب كامل الدسم.

كوب واحد من كريمة الخفق.

6 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

كوب سكر أبيض.

3 صفار بيض. طريقة التحضير: نقوم بوضع الحليب في وعاء على النار، ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

ثم نقوم برفعه من على النار، ونتركه جانباً حتى يبرد.

بعد ذلك نعيده مرة أخرى على النار، ونضيف له كلاً من الكريمة والكاكاو.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس.

وقبل أن يغلي الخليط نرفعه من على النار.

في بولة نخفق كلاً من السكر وصفار البيض جيداً حتى نحصل على خليط لونه أبيض.

نقوم بإضافة نصف كمية البيض إلى الحليب، ونقلب جيداً لمدة خمسة دقائق.

ونضع الخليط مرة أخرى على نار هادئة.

نقلب لمدة خمسة دقائق حتى يغلي الخليط، ثم ندخله الثلاجة ونتركه لمدة يوم كامل على الأقل حتى يتماسك.

وبالتالي يصبح جاهز للتقديم بالهنا والشفا. طريقة تحضير أيس كريم بالشوكولاتة طريقة تحضير أيس كريم بالشوكولاتة المكونات: كوب وربع كوب من الحليب المكثف المحلى.

ثلاثة أرباع كوب من الكاكاو.

كوب ونصف كوب من كريمة الخفق.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

أربعة ملاعق صغيرة من الشوكولاتة الذائبة. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من الكاكاو والحليب المكثف مع بعضهما البعض بشكل جيد.

وفي وعاء آخر نخفق الكريمة مع الفانيليا جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ذات قوام كثيف.

نقوم بإضافة الكريمة إلى الحليب بالتدريج، ونخلط.

نقوم بوضع الأيس كريم في علبة محكمة الغلق، ونتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

ثم يقدم بالهنا والشفا.

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