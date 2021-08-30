طريقة تحضير البسبوسة التركية بسهولة عشر دقائق فقط في المنزل

يختلف ذوق كل شخص في الإقبال على الوجبات أو الحلويات مما نلاحظ تفاوت ملحوظ في أقبال ورغبة الأشخاص على الحلويات، حتى أن نوع الحلويات الواحد يمكن أن نجد له أكثر من مئة طريقة والتي تختلف من دولة لأخرى حسب ثقافة كل دولة التابعة لمهارات المطبخ، ومن الأشياء التي تستحوذ على تريند عبر مواقع الأنترنت هي طريقة تحضير البسبوسة التركية بطريقة سريعة لا تحتاج سوي عشر دقائق فقط حيث بدأ محبي الحلويات اللجوء إلي تلك الطريقة من طرق البسبوسة بدلاً من الطرق التقليدية المعروفة، وتعتبر تلك الطريقة شائعة في محلات الحلويات بشكل كبير على نطاق جميع الدول العربية ولا تختلف مكوناتها كثيراً عن الطريقة العادية للبسبوسة ولكن تختلف من حيث طريقة الإعداد واليوم ننقل لكم طريقة تحضير البسبوسة التركية التي يرغب الكثير من الأشخاص في تحضيرها ويمكنك المتابعة من خلال السطور التاليه. طريقة تحضير البسبوسة التركية في عشر دقائق طريقة تحضير البسبوسة التركية في عشر دقائق المكونات: كأس زبادي سادة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعمة.

ملعقة فانيليا سائلة.

كأس زيت ذرة.

كأس ونصف سميد.

كأس سكر أبيض جاف.

ثلاث بيضات.

كأس ونصف من الدقيق العادي.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

القطر أو الشيرة. طريقة التحضير: تشغيل الفرن في البداية ووضع الرف الشبكي في المنتصف حتى لا يصبح ساخناً ويصعب نقله. نخل الدقيق العادي والبيكنج باودر ونتركه جانباً. تحضير الخلاط الكهربائي ووضع فيه المكونات حتى يتم دمجها مثل البيض والسكر حتى يصبح الخليط أبيض اللون، إضافة السميد إلي الخلاط والفانيليا السائلة ومسحوق جوز الهند ونستمر بالخلط حتى يتحول الخليط إلي عجينة سائلة. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق العادي إلي الخلاط وتشغيله مرة أخري، وعند الإنتهاء نقوم بوضع عجينة البسبوسة في قالب أو طبق مناسب لحجم الخليط مع تجهيزه وبعد صب الخليط نقوم بوضعه داخل الفرن على درجة نضج تتراوح ما بين الـ 35 دقيقة إلي 40 دقيقة حتى التحول إلي النضج. بعد خروج البسبوسة التركية من الفرن نقوم بوضع الشيرة الباردة ويمكن وضع بعض المكسرات من الأعلي حسب الرغبة، ثم تقديمها. طريقة التحضير:

يختلف ذوق كل شخص في الإقبال على الوجبات أو الحلويات مما نلاحظ تفاوت ملحوظ في أقبال ورغبة الأشخاص على الحلويات، حتى أن نوع الحلويات الواحد يمكن أن نجد له أكثر من مئة طريقة والتي تختلف من دولة لأخرى حسب ثقافة كل دولة التابعة لمهارات المطبخ، ومن الأشياء التي تستحوذ على تريند عبر مواقع الأنترنت هي طريقة تحضير البسبوسة التركية بطريقة سريعة لا تحتاج سوي عشر دقائق فقط حيث بدأ محبي الحلويات اللجوء إلي تلك الطريقة من طرق البسبوسة بدلاً من الطرق التقليدية المعروفة، وتعتبر تلك الطريقة شائعة في محلات الحلويات بشكل كبير على نطاق جميع الدول العربية ولا تختلف مكوناتها كثيراً عن الطريقة العادية للبسبوسة ولكن تختلف من حيث طريقة الإعداد واليوم ننقل لكم طريقة تحضير البسبوسة التركية التي يرغب الكثير من الأشخاص في تحضيرها ويمكنك المتابعة من خلال السطور التاليه. طريقة تحضير البسبوسة التركية في عشر دقائق طريقة تحضير البسبوسة التركية في عشر دقائق المكونات: كأس زبادي سادة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعمة.

ملعقة فانيليا سائلة.

كأس زيت ذرة.

كأس ونصف سميد.

كأس سكر أبيض جاف.

ثلاث بيضات.

كأس ونصف من الدقيق العادي.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

القطر أو الشيرة. طريقة التحضير: تشغيل الفرن في البداية ووضع الرف الشبكي في المنتصف حتى لا يصبح ساخناً ويصعب نقله. نخل الدقيق العادي والبيكنج باودر ونتركه جانباً. تحضير الخلاط الكهربائي ووضع فيه المكونات حتى يتم دمجها مثل البيض والسكر حتى يصبح الخليط أبيض اللون، إضافة السميد إلي الخلاط والفانيليا السائلة ومسحوق جوز الهند ونستمر بالخلط حتى يتحول الخليط إلي عجينة سائلة. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق العادي إلي الخلاط وتشغيله مرة أخري، وعند الإنتهاء نقوم بوضع عجينة البسبوسة في قالب أو طبق مناسب لحجم الخليط مع تجهيزه وبعد صب الخليط نقوم بوضعه داخل الفرن على درجة نضج تتراوح ما بين الـ 35 دقيقة إلي 40 دقيقة حتى التحول إلي النضج. بعد خروج البسبوسة التركية من الفرن نقوم بوضع الشيرة الباردة ويمكن وضع بعض المكسرات من الأعلي حسب الرغبة، ثم تقديمها. طريقة التحضير:

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