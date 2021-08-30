كتير من محبي القراية والكتب بعد فترة بيبعدوا عنها والفترة دي ممكن توصل لسنين، ومابيبقوش عارفين ايه ممكن يكون السبب بالضبط او يرجعوا للقراية ازاي، في المقال ده هنقولك على 3 طرق سهلة وبسيطة يوقعوكي في حب القراءة من جديد وكمان يشجعوا ولادك او اخواتك الصغيرين انهم يحبوا القراية زيك ويبقوا مهتمين بيها.

بتحبي القراية بس زهقتي منها؟ اعرفي 3 طرق سهلة وبسيطة يوقعوكي في حب القراءة من جديد

اقري بصوت عالي

حب القراءة ممكن يرجع تاني بسبب القراية بصوت عالي لأنها هتساعك تسمعي نفسك وانتي بتغيري صوتك من شخصية للتانية، وبتخلي اراكك للأحداث أفضل واستمتاعك بيها أعلى، وتعتبر ظريقة جديدة fun ومسلية اكتر للقراءةن كمات القراية بصوت عالي هتساعدك انك تدمجي ابنك او اخواتك الصغيرين في اللي بتقريه -طبعا مع مراعاة انك تقري حاجة مناسبة لسنهم-، ده هيخليكوا تتفاعلوا مع الكلمة المكتوبة وتتفاعلوا مع بعض وتتناقشوا في اللي بتقروه سوا، وده كمان هيخلي علاقتكم تتوط وتبقى اقوى.

جربي نوع جديد

رغم بساطة النصيحة دي، إلا إنها من أهم النصايح اللي بتتقال لكل اللي بيوصلوا لفترة الجفاف في القراية، القصد هو انك لو متعودة تركزي في قرايتك على نوع او genre معينة، حاولي تجربي تقري نوع جديد، فلو متعودة تقري رومانسي جربي تقري دراما او تاريخ، ولو بتقري روايات بس جربي تقري كتب بسيطة، وهكذا.. التنويع مطلوب وبيكسر الملل وبيوسع مداركك لعلوم وأنواع مختلفة.

اقري سلسلة على بعضها

لو برضه متعودة انك بتقري حاجات منتهية بتخلص من الغلاف للغلاف، ممكن تجربي تبدأي تقري سلسلة متثلة بتتكون من 3 كتب أو اكتر، المميز في السلسة انها بتكون لا منتهية من كتاب للتاني فبتخليكي عندك فضول انك تستمري في القراية عشان تكملي الأحداث وتعرفي ايه التطورات وايه اللي هيحصل، وبالتالي بتساعدك تستمري في القراية لفترات اطول ومن غير ملل.

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