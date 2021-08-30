طريقة كاري الدجاج بالزبادي ألذ دجاج هندي بصوص الكاري سهل وسريع

طريقة كاري الدجاج بالزبادي ، إحدى طرق طهي الدجاج من المطبخ الهندي الشهير، والمعروف باستخدامه الكثير من التوابل والبهارات، خاصة وأنه لا يستخدم اللحم في الطعام، لن الهنود يقدسون الحيوانات، ولكنت أغلب مأكولاتهم من المأكولات البحرية، والدجاج مع إضافة الكثير من التوابل، والكريمة والزبادي والكاري. ومن أشهر طرق عمل الدجاج؛ طريقة كاري الدجاج بالزبادي، ودجاج بالكاري والكريمة، أو كما يشتهر دجاج بصوص الكاري. كما توجد العديد من الوجبات الهندية، التي نقلناها عن المطبخ الهندي بكل تفاصيله مثل؛ طريقة دجاج بالصوص الهندي الحار، وبرياني الروبيان منال العالم هندي اصلي، وطريقة عمل الجمبري بالكاري ، وايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي، وكلها طرق سهلة للغاية لطهي الدجاج، على طريقة المطبخ الهندي، مثل طريقة عمل صرر الأوزي بالدجاج ، مع أسهل خطوات وتوابل متوفرة بالطبع، تمنح طعامك مزيد من النكهة الطيبة والمذاق المميز. دجاج بصوص الكاري صدران دجاج مقطعان مكعبات ( أو أقل أو أكثر حسب عدد الأفراد).

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

حبة بصل صغيرة الحجم، وافرميها جيدًا.

فصان ثوم كبيران واهرسيهما جيدًا.

ثلاث ملاعق كبيرة كاري.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ورقة غار واحدة (ورقة لوري).

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل طازج وابشريه.

ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة سكر أبيض.

ملعقة كبيرة معجون طماطم جاهز.

رشة ملح.

كوب زبادي.

¾ كوب حليب جوز الهند.

عصير نصف حبة ليمون. طريقة كاري الدجاج الهندي أحضري أولًا مقلاة أو وعاء عميق، وضعي به قليل من الزيت. ثم شوحي البصل في الزيت حتى يذبل. وبعدها أضيفي الثوم إلى البصل، ثم نكّهي بالكاري والبابريكا والقرفة والزنجبيل، مع ورق الغار والملح والسكر. واخلطي كل المكونات لبضع دقائق. ثم ضعي قطع الفراخ في الوعاء، وأضيفي إليه حليب جوز الهند، والزبادي ومعجون البندورا. وبعدها اتركي المكونات تغلي على نار هادئة، وقومي بتغطيته لمدة 20 إلى 25 دقيقة، حتى تنضج تمامًا. ثم انزعي منها ورق الغار، واسكبي عليها عصير الليمون. وبعدها ضعيها في صحن التقديم، مع الأرز والمقبلات وألف هناء. الوسوم

طريقة كاري الدجاج بالزبادي ، إحدى طرق طهي الدجاج من المطبخ الهندي الشهير، والمعروف باستخدامه الكثير من التوابل والبهارات، خاصة وأنه لا يستخدم اللحم في الطعام، لن الهنود يقدسون الحيوانات، ولكنت أغلب مأكولاتهم من المأكولات البحرية، والدجاج مع إضافة الكثير من التوابل، والكريمة والزبادي والكاري. ومن أشهر طرق عمل الدجاج؛ طريقة كاري الدجاج بالزبادي، ودجاج بالكاري والكريمة، أو كما يشتهر دجاج بصوص الكاري. كما توجد العديد من الوجبات الهندية، التي نقلناها عن المطبخ الهندي بكل تفاصيله مثل؛ طريقة دجاج بالصوص الهندي الحار، وبرياني الروبيان منال العالم هندي اصلي، وطريقة عمل الجمبري بالكاري ، وايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي، وكلها طرق سهلة للغاية لطهي الدجاج، على طريقة المطبخ الهندي، مثل طريقة عمل صرر الأوزي بالدجاج ، مع أسهل خطوات وتوابل متوفرة بالطبع، تمنح طعامك مزيد من النكهة الطيبة والمذاق المميز. دجاج بصوص الكاري صدران دجاج مقطعان مكعبات ( أو أقل أو أكثر حسب عدد الأفراد).

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

حبة بصل صغيرة الحجم، وافرميها جيدًا.

فصان ثوم كبيران واهرسيهما جيدًا.

ثلاث ملاعق كبيرة كاري.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ورقة غار واحدة (ورقة لوري).

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل طازج وابشريه.

ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة سكر أبيض.

ملعقة كبيرة معجون طماطم جاهز.

رشة ملح.

كوب زبادي.

¾ كوب حليب جوز الهند.

عصير نصف حبة ليمون. طريقة كاري الدجاج الهندي أحضري أولًا مقلاة أو وعاء عميق، وضعي به قليل من الزيت. ثم شوحي البصل في الزيت حتى يذبل. وبعدها أضيفي الثوم إلى البصل، ثم نكّهي بالكاري والبابريكا والقرفة والزنجبيل، مع ورق الغار والملح والسكر. واخلطي كل المكونات لبضع دقائق. ثم ضعي قطع الفراخ في الوعاء، وأضيفي إليه حليب جوز الهند، والزبادي ومعجون البندورا. وبعدها اتركي المكونات تغلي على نار هادئة، وقومي بتغطيته لمدة 20 إلى 25 دقيقة، حتى تنضج تمامًا. ثم انزعي منها ورق الغار، واسكبي عليها عصير الليمون. وبعدها ضعيها في صحن التقديم، مع الأرز والمقبلات وألف هناء.

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