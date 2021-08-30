طريقة عمل البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وسريعة

تعتبر البطاطس البيوريه من الأكلات الشهية التي تمتاز بسهولة في تحضيرها، وهي من الأكلات التي تعتبر طبق رئيسي على السفرة ويتم تقديمها كوجبة عشاء أو غداء فهي لذيذة جداً، وهي تقدم بمكونات سهلة وتمتاز بحشوة مميزة هي عبارة عن اللحم المفروم، ويتم إعدادها بطريقة شهية ولذيذة وأيضاً غير مكلفة، حيث تبحث كثير من الأمهات عن الأكلات الشهية وأيضاً والتي يكون سعرها بسيط وغير مكلف، وأيضاً يبحثون عن الأكلات ذات الطعم المختلف والجديد أيضاً، وتعتبر البطاطس هي من الخضار الأكثر استخداماً في عمل الوجبات تصنع منه أطباق كثيرة ومختلفة، منها كرات البطاطس الشهية وأصابع البطاطس الشهية وغيرها أنواع كثير ومتعددة من الأطباق الرئيسية والأطباء الجانبية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس البيوريه الشهية وسهلة التحضير.

مكونات عمل البطاطس البيوريه

يتكون هذا الطبق من مكونات شهية وبسيطة تكسبه مذاق طيب والمكونات هي كما يلي:-

كيلو من البطاطس.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء لسلق.

٣ ملاعق زبدة.

ثلث كوب من الحليب الساخن.

رشة من الفلفل الأسود.

للحشو

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة بصل كبيرة مفرومة.

جزرة مبشورة.

حبة من الطماطم المفروم.

قرن من الفلفل الألوان.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

زيت ملعقة كبيرة.

زبدة ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة نستطيع عمل البطاطس البيوريه بحشوة اللحمة المفرومة الشهية وذلك باتباع الآتي:-

نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة ثم توضع في إناء ونغطيها بالماء ونضع لها القليل من الملح. ثم توضع على نار مرتفعة حتي تغلي ثم نتركها على نار متوسطة حتى تنضج تماماً. تصفي جيداً من الماء ثم يتم هرسها وهي ساخنة حتى تصبح ناعمة جداً. يضاف إليها الزبدة ورشة من الملح والفلفل الأسود، ثم يضاف الحليب الساخن ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً.

طريقة تحضير الحشوة

تحضر الحشوة باتباع الآتي:-

توضع مقلاة علي النار ونضيف إليها ملعقة الزيت وملعقة الزبدة، وعندما تسخن نضيف اللحم المفروم مع التقليب حتى يتغير لونه. ثم نضيف كلاً من البصل والجزر والطماطم المبشورة، مع التقليب بعد إضافة كل مكون من الثلاثة ونتركهم حتي تذبل المكونات. نضيف الفلفل الألوان والتوابل الملح والفلفل والكزبرة، نتركهم على النار لمدة خمس دقائق ثم ترفع من على النار. نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزيت ثم نضع بها نصف كمية البطاطس السابق تحضيرها ونوزعها جيداً، ثم يضاف فوقها اللحم المفروم الذي تم تجهيزه. ثم نضع فوقه نصف كمية البطاطس المتبقية ونوزعها بشكل جيد حتي يصبح الوجه مستوى. نضيف كمية من الجبنة الموزاريلا ونرشها على الوجه.

طريقة التسوية

تتم طريقة التسوية باتباع الآتي:-