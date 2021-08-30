طريقة عمل أجنحة دجاج المقلية المقرمشة اعرفي سر خلطة المطاعم

طريقة عمل أجنحة دجاج مقلية مقرمشة، إذن وصفة الدجاج المقلي هذه ليست مقلية بالفرن، وليست مخبوزة ولكنها مطبوخة بالزيت الساخن. هذه الأجنحة مليئة بالنكهات، مطبوخة بشكل مثالي ولها نكهة لذيذة من التوابل. وجميعا نحب الدجاج المقلي المقرمش خصوصا اجنحه الدجاج ألذيذة المقدمة مع بعض البطاطس المقرمشة ألذيذة وفي هذه المقالة سنتعرف على طريقه أعدادها.

طريقة عمل أجنحة دجاج المقلية

وسنتعرف علي سر القلي العميق. هناك عدد من الجوانب الأساسية للقلي العميق الناجح.

يأتي الطعام المقلي من وجود الزيت شديد السخونة.

عادة ما تكون درجة الحرارة حوالي 170-180 درجة مئوية حوالي 350 درجة.

ثانيًا، اختر الزيت المناسب وتأكدي من نظافته.

أخيرًا، لا تفرطي في الكمية، وقومي بقلي المزيج ثم اتركيه دافئًا في الفرن.

كل عنصر تضعيه في المقلاة يخفض درجة الحرارة، أضيفي الكثير وسيكون لديك دجاج مقلي نفس القرمشة.

700 جرام من أجنحة دجاج

200 مل من اللبن

2 ملعقة صغيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة

50 جرام طحين

25 جرام دقيق ذرة

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 ملعقة صغيرة فلفل حار

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1ملعقة صغيرة مسحوق خردل

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

زيت للقلي

قطعي أجنحة الدجاج إلى جنيحات وبراميتس.

اخلطي اللبن مع الملح والفلفل والبابريكا ثم أضيفي الأجنحة واخلطي واتركيه لمدة 4 ساعات على الأقل.

اخلطي الدقيق مع دقيق الذرة والبيكنج بودر والزعتر والخردل والكزبرة.

رشي هذا فوق الدجاج ثم قلبي بملعقة كبيرة.

اقلي الدجاج على حرارة 170 درجة مئوية أو 340 درجة لمدة 10 دقائق تقريبًا.

الحرارة الداخلية للدجاج تصل إلى 72 درجة مئوية أو 145 درجة.

احفظي الدجاج دافئًا في فرن منخفض إلى متوسط ​​أثناء القلي.

كيفية الحفاظ على الأجنحة المقلية ساخنة.

المكوناتخطوات تحضير اجنحه الدجاج

أجد أن أفضل طريقة للحفاظ على الأجنحة دافئة أثناء الطهي على دفعات هي تسخين الفرن إلى 100-120 درجة مئوية 200-250 درجة فهرنهايت في وضع المروحة. بعد القلي، أقوم بالتصفية جيدًا ثم استخدم بعض ورق المطبخ الماص لإزالة الزيت السطحي. ثم انقلهم ببساطة إلى الفرن، وسوف يحتفظون بالدفء والقرمشة لمدة 30-45 دقيقة.