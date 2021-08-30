تحضير حلوى رموش الست بطريقة في منتهى السهولة

حلوى رموش الست صنف حلويات شرقية لذيذ، مشهور ويباع في كافة محلات الحلويات خاصةً المتخصصة في الأنواع الشرقية منها، ولكن يظن البعض أنها صعبة في التحضير في المنزل وتحتاج للمصانع المتخصصة في الحلويات لكن هذا ليس صحيح وهو ما سنثبته لكم في هذا المقال حيث سنعرض مقاديرها وطريقة عملها في المنزل بكل سهولة. مقادير رموش الست نصف كوب سمنة.

نصف كوب سكر بودر.

2 حبة بيض.

فانيليا.

4 ملعقة كبيرة من دقيق السميد.

3 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور ناعم.

2 كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

شربات (قطر) وقد أفردنا مقال كامل لكل أنواع الشربات. طريقة عمل حلوى رموش الست باستخدام المضرب السلك اليدوي اخفق كل من السمنة البلدي وتكون بدرجة حرارة الغرفة والسكر البودر في إناء عميق مناسب.

قد تستغرق هذه العملية حوالي 5 دقائق حتى يذوب السكر تمامًا ويختلط مع السمن.

ويمكن استخدام المضرب الكهربائي في هذه الخطوة في حال تواجده.

بعد ذلك قم بفصل صفار بيضة عن بياضها وأضف للخليط بيضة كاملة وبياض البيضة الأخرى والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

وأخيرًا يتم إضافة المكونات الجافة بالتدريج وهي الدقيق المنخول مع رشة من الملح ودقيق السميد والبيكنج بودر وجوز الهند المبشور.

تقلب المكونات الجافة مع الخليط برفق دون الحاجة للكثير من العجن، فقط حتى تمتزج المكونات وتصبح عجينة رموش الست.

بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على شكل حلوى رموش الست أي يكون الشكل بيضاوي بعض الشيء وبأحجام صغيرة.

ترص كل الكمية في صينية فرن مدهونة زبدة.

اخفق صفار البيضة مع رشة من الفانيليا وباستخدام فرشاة مخصصة ادهن كل قطعة من رموش الست بصفار البيض حتى تأخذ لون ذهبي مميز.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط حتى تأخذ اللون الذهبي المطلوب من أسفل ومن الوجه، مع إشعال الشواية حسب الحاجة.

بعد خروج حلوى رموش الست من الفرن مباشرة اسقها بالشربات البارد وغطها واتركها حوالي 10 دقائق حتى تتشرب كل كمية الشربات.

بعد ذلك يمكن تقديمها في أطباق التقديم مع أصناف أخرى في الحفلات أو تقدم وحدها مع الشاي. الوسوم

حلوى رموش الست صنف حلويات شرقية لذيذ، مشهور ويباع في كافة محلات الحلويات خاصةً المتخصصة في الأنواع الشرقية منها، ولكن يظن البعض أنها صعبة في التحضير في المنزل وتحتاج للمصانع المتخصصة في الحلويات لكن هذا ليس صحيح وهو ما سنثبته لكم في هذا المقال حيث سنعرض مقاديرها وطريقة عملها في المنزل بكل سهولة. مقادير رموش الست نصف كوب سمنة.

نصف كوب سكر بودر.

2 حبة بيض.

فانيليا.

4 ملعقة كبيرة من دقيق السميد.

3 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور ناعم.

2 كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

شربات (قطر) وقد أفردنا مقال كامل لكل أنواع الشربات. طريقة عمل حلوى رموش الست باستخدام المضرب السلك اليدوي اخفق كل من السمنة البلدي وتكون بدرجة حرارة الغرفة والسكر البودر في إناء عميق مناسب.

قد تستغرق هذه العملية حوالي 5 دقائق حتى يذوب السكر تمامًا ويختلط مع السمن.

ويمكن استخدام المضرب الكهربائي في هذه الخطوة في حال تواجده.

بعد ذلك قم بفصل صفار بيضة عن بياضها وأضف للخليط بيضة كاملة وبياض البيضة الأخرى والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

وأخيرًا يتم إضافة المكونات الجافة بالتدريج وهي الدقيق المنخول مع رشة من الملح ودقيق السميد والبيكنج بودر وجوز الهند المبشور.

تقلب المكونات الجافة مع الخليط برفق دون الحاجة للكثير من العجن، فقط حتى تمتزج المكونات وتصبح عجينة رموش الست.

بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على شكل حلوى رموش الست أي يكون الشكل بيضاوي بعض الشيء وبأحجام صغيرة.

ترص كل الكمية في صينية فرن مدهونة زبدة.

اخفق صفار البيضة مع رشة من الفانيليا وباستخدام فرشاة مخصصة ادهن كل قطعة من رموش الست بصفار البيض حتى تأخذ لون ذهبي مميز.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط حتى تأخذ اللون الذهبي المطلوب من أسفل ومن الوجه، مع إشعال الشواية حسب الحاجة.

بعد خروج حلوى رموش الست من الفرن مباشرة اسقها بالشربات البارد وغطها واتركها حوالي 10 دقائق حتى تتشرب كل كمية الشربات.

بعد ذلك يمكن تقديمها في أطباق التقديم مع أصناف أخرى في الحفلات أو تقدم وحدها مع الشاي.

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