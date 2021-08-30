علاج شيب الرأس الأبيض منزليًا باستخدام الشاي

علاج شيب الرأس الأبيض بالشاي، يصاب الشعر بالسير أي اللون الأبيض المائل إلى الرمادي مع التقدم في العمر وهو أمر طبيعي لأن الشعر مع الوقت يفقد الخلايا الصبغية خلايا الميلانين المسئولة عن تلوين الشعر بلونه الطبيعي ولكن الشيب لا يظهر فقط لدى كبار السن بل يظهر كذلك في مراحل عمرية مبكرة خاصةً بعد عمر 20 سنة وهناك العديد من العوامل التي تتسبب في ظهوره وإليكم طرق إخفاء شيب الشعر بالشاي بسهولة.

أسباب ظهور الشيب

ليس التقدم في العمر فقط هو العامل الأساسي لظهور شيب الشعر ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى منها:

الوراثة والجينات الوراثية لها دور في ظهور الشيب ويجب مراجعة تاريخ العائلة لمعرفة ذلك.

نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد الشعر على البقاء لامعًا وصحيًا بلونه الطبيعي.

قلة مضادات الأكسدة في الجسم وعدم القدرة على مواجهة الجذور الحرة وآثارها مثل شيب الشعر.

الضغوط اليومية والحياتية والحالة النفسية.

علاج شيب الشعر بالشاي

يستخدم الشاي في علاج الشيب وإخفاءه كونه يحتوي على صبغة لونها أحمر أو أسود تؤثر على لون الشعر وتعيد إليه لونه الطبيعي بالإضافة لقدرة الشاي على إضافة بريق ولمعان طبيعي للشعر ويستخدم الشاي في علاج شيب الرأس كالتالي:

الحناء والشاي الأسود لصبغ الشعر

الحناء لا تستخدم فقط لصبغ الشعر بل إن لها خصائص علاجية للشعر تخلصه من الفطريات والبكتيريا كما أنها تحافظ على درجة حموضة الشعر لتكون في مستواها الطبيعي ونستخدم الشاي مع الحناء لصبغ الشعر من خلال نقع الشاي الأسود في الماء لثماني ساعات متصلة وتحضر معجون الحناء لنصب الشاي به بعد ذلك ونخلطهم حتى يصبح العجين ناعمًا نضيف أثناء الخلط عصير ليمون مع بودرة أملا لحين امتزاج المكونات جيدًا ويتم تغطية الشعر بهذه العجينة وخاصةً المناطق المليئة بالشيب لمدة ساعة قبل الغسل.

الشاي الأسود لصبغ الشعر

حيث نستخدم منقوع الشاي الأسود وهو ناتج علي كمية من الشاي الأسود في كوب ماء وعندما يبرد نغسل الشعر به ونتركه لمدة ساعة كاملة ويغسل بماء بارد فقط.