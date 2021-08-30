خبيرة تغذية تلقي الضوء على أفضل أنواع الشاي للصحة

ينتج مشروب الشاي الشائع عن طريق نقع أوراق نبتة الكاميليا الصينية في الماء الساخن، وتعود جميع أنواع الشاي، وهي: الأبيض، الأصفر، والأخضر، والأسود، والأولونغ الصيني أو شاي التنين الأسود، والشاي الذي يُدعى بـ Puerh tea إلى هذه النبتة، والتي تنتج باستخدام طرق مختلفة، وتتفاوت في ما بينها بوقت التخمير، وطريقة المعالجة.

والشاي هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكاً حول العالم بعد الماء مباشرة، خاصة الشاي الأسود الأكثر تناولاً، يتبعه الشاي الأخضر، وشاي الأولونغ الصيني أو شاي التنين الأسود، وأخيراً الشاي الأبيض.

وأوضحت خبيرة التغذية في مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة المنافع الصحية الجمة التي تقدمها أنواع الشاي المختلفة لمتناولي هذا المشروب الشعبي واسع الانتشار حول العالم، وذلك مع توالي الدراسات التي تسلط الضوء على منافع شرب الشاي، والخيارات العديدة المتاحة فيه.

وقالت خبيرة التغذية بيث زرووني من مركز التغذية البشرية التابع لمعهد أمراض الجهاز الهضمي وجراحاته في مستشفى كليفلاند كلينك، إن الدراسات تؤكد فوائد شرب الشاي التي استفاد منها البشر في العصور القديمة، مشيرة إلى أن نبتة الشاي المتواضعة قدمت منذ زمن بعيد ما اعتُبر "علاجًا لبعض الأمراض".

أفضل أنواع الشاي للصحة

ألقت زرووني الضوء على أنواع الشاي الرائجة التي ينصح بتناولها، للمساعدة في علاج عدد من الأمراض الشائعة.

الأفضل للصحة العامة: الشاي الأخضر

رأت خبيرة التغذية أن الشاي الأخضر يتفوق دائمًا عندما يتعلق الأمر بالمنافع الصحية التي تغطي الكثير من المجالات، واصفة إليه بـ "حلال المشاكل". مضيفة أن مراجعة الأدبيات الطبية تقدم لمحة سريعة عن تلك المنافع، وتربط بين استهلاك الشاي الأخضر وكل من:

الوقاية من السرطان.

محاربة أمراض القلب.

انخفاض ضغط الدم.

علاج الالتهابات.

فقدان الوزن.

خفض الكوليسترول الضار.

ووفقًا لزرووني، ترتبط القوة العلاجية للشاي الأخضر باحتوائه على مضادات الأكسدة، وهي مركبات حيوية توجد طبيعيًا في أوراق الشاي، وتساعد على حماية الخلايا من التلف الناجم عن تفاعل الجذور الحرة مع الجزيئات الأخرى في الجسم.

الأفضل لصحة الجهاز الهضمي: شاي الزنجبيل

أشارت الدراسات إلى أن الزنجبيل يحارب الغثيان، ما يجعله علاجًا جيدًا لغثيان الصباح أثناء الحمل، بحسب زرووني، التي أكدت ثبوت منافع الزنجبيل للجهاز الهضمي إذ يساعد على تحريك الطعام من المعدة عبر الجهاز الهضمي، ما يعمل على تهدئة عسر الهضم وتخفيف آلام المعدة، وأضافت: "يريح الزنجبيل الأمعاء، ويشعر المرء بالراحة إذا كان يعاني من مشاكل في البطن".

ويمكن أن يعمل شاي النعناع، بديلًا مناسبًا لعلاج عسر الهضم، وفق ما أكدت الخبيرة التغذوية التي أوضحت أن النعناع "يظل الأفضل لبعض مشاكل الأمعاء السفلية"، لكنها حذّرت من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الإرتجاع الحمضي في المعدة".

الأفضل لصحة الجهاز التنفسي: شاي الأعشاب

يمكن لمضادات الالتهاب الموجودة في شاي الأعشاب أن تساعد في حلحلة المسالك الهوائية المشدودة بسبب حالات كالربو. وأوصت زرووني بتناول شاي الأعشاب المحتوي على الكركم أو القرفة أو الزنجبيل للمساعدة على التنفس براحة، قائلة إن شرب كوب ساخن من شاي الأعشاب "يمكن أن يساعد في إزالة الاحتقان بتخفيف كثافة المخاط".

الأفضل لمحاربة المرض: شاي النعناع

قالت خبيرة التغذية إن مادة المنثول الموجودة في النعناع تساعد على محاربة نزلات البرد، مشيرة إلى أن شاي النعناع "ينشط نظام المناعة ويرخي عضلات الحلق ويخفف احتقان الأنف ويقلل الحمى، كما يشتمل على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ليمنح متناوله دفعة صحية مقوية".

واقترحت تجربة شاي نبتة القنفذية أو الكركديه أو البلسان، عندما يشعر المرء بأن صحته ليست على ما يرام.

الأفضل عند النوم: شاي البابونج

قالت زرووني أن البابونج، وهو نبات أزهاره تشبه أزهار الأقحوان، يحتوي على مركب الأبيغنين المضاد للأكسدة والمحفز للنوم، موضحة أن الأبيغنين يربط نفسه بمستقبلات في الدماغ ويعمل على تقليل الشعور بالقلق، وخلق شعور بالسكينة يؤدي إلى النعاس. مضيفة أن شاي جذر نبتة الناردين المخزني كذلك، "يعد خيارًا جيدًا لمعالجة الأرق".

الشاي الأسود

يقدم الشاي الأسود العديد من الفوائد التي يشتمل عليها الشاي الأخضر، نظرًا لكونه مصنوعًا من أوراق النبات نفسها، مثلما أشارت خبيرة التغذية، التي بينت أن الأوراق المستخدمة في صنع الشاي الأسود تُترك لتتخمر وتتأكسد، فيتحول لونها إلى البني أو الأسود، في حين أن أوراق الشاي الأخضر تُعالج في وقت مبكر وهي لا تزال خضراء.

مضيفة أن الشاي الأسود "يحتوي عمومًا على كافيين أكثر مما يحتوي عليه الشاي الأخضر، ما يشكّل عامل اختيار مهمًا لمن يرغب بالتحكم في كمية الكافيين التي يتناولها".

وانتهت زرووني إلى القول: "ثمة الكثير من أنواع الشاي، وننصح شاربي الشاي بتجربة أصناف مختلفة لمعرفة أكثر ما يناسبهم منها".