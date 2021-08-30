طريقة عمل صبغة بنية طبيعية للشعر وحمايته والحصول علي شعر لامع ومفرود

تحب بعض النساء صبغ شعرهن للحصول على جاذبية وتألق، ويعد لون الصبغات البني من درجات الألوان المفضلة للكثيرات، لكن لن تحتاجي للذهاب لصالونات التجميل لتقومي بصبغ شعرك فيمكنك القيام بذلك بنفسك في المنزل وبدون استخدام منتجات تجميل أو صبغات تجارية مصنعة من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية البسيطة، ويمكنك الحصول على نتائج مثالية إذا كنتي تفضلين استخدام الطرق الطبيعية لتلوين الشعر دون تعرض شعرك الجفاف أو التلف، ومن خلال مقالنا الآتي سنخبرك ببعض الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر وكيفية العناية بشعرك المصبوغ لأطول فترة ممكنة .

طريقة عمل ماسك القهوة وزيت الخروع

هذا النوع من الماسكات يعد فعال جدا للحصول على اللون البني للشعر والحفاظ عليه من الجفاف أو التلف وهذه مكوناته :

مسحوق قهوه .

ثلاث ملاعق جوز الهند .

بعض الماء .

اولا تقومي بوضع مسحوق القهوة في إناء .

ثم نضيف عليه زيت الخروع وزيت جوز الهند .

نخلطهم جيدا ثم نضيف بعض الماء تدريجيا للحصول على مخلوط متجانس القوام .

نقوم بوضع الخليط في الميكروويف لمدة ١٠ ثواني .

اولا تقومي بتقسيم الشعر لأقسام صغيرة بعد تمشيطه جيدا .

ثم وزعي الخليط باستخدام فرشاة للصبغة على خصلات شعرك .

وبعدها اتركيه لمدة ساعة واحدة على شعرك .

وبعد انتهاء المدة قومي بشطفه باستخدام الشامبو والبلسم .

وقد يحتاج منك تكرار العملية أكثر من مرة للحصول على اللون البني المراد .

طريقة العمل:طريقة الاستعمال:كيفية حماية الشعر المصبوغ

قد يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية خاصة للحفاظ على ثبات لونه لأطول فترة ممكنة وسنقترح عليك بعض النصائح لاتباعها والحصول على العناية اللازمة لشعرك :