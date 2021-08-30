طريقة تحضير سموذى مانجو مثل الكافيهات بالخطوات

مشروب سموذى، هي عبارة عن ‏ مشروبات باردة تقدم في فصل الصيف اكثر مع ارتفاع رجات الحرارة مكونة من قطع الفواكه المثلجة ويضاف أليها بعض المكونات مثل زبدة الفول السوداني أو الثلج المجروش، أو العسل أو الميلك شيك الغليظ. وقد يتكون من الزبادي أو المثلجات، ويمكن وضع اكثر من نوع فاكهة،

مشروبات باردة، في فصل الصيف يرغب الجميع في الخروج لتناول افضل المشروبات الباردة في الكافيهات، ولاكن خلال الظروف الحالية وأزمة فيروس كورونا يخشى البعض الخروج والتجمعات لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم افضل أنواع العصائر الباردة مثل المحلات.

طريقة تحضير سموذى مانجو وبرتقال

مشروبا الصيف الباردة يقدم دائما في الكافيهات افضل وألذ العصائر المثلجة، وسموذى الفواكه اليوم ومن خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم عصائر الكافيهات في المنزل بخطوات سهلة جدا وغير مكلفة ماديا، أولا سموذى المانجو والبرتقال.

أولا مقادير

عدد 2 مانجو.

كوب من عصير البرتقال.

نص كوب ماء مثلج.

ربع كوب من حليب.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط الكهربائي ونبدأ في وضع قطع المانجو ويضاف ألية عصير البرتقال+الحليب+ العسل. نخفق جيدا ثم نحضر كاسات التقدم.

سموذى الفراولة

نقدم اولا مقادير ثم خطوات التحضير

كوب من فراولة مجمدة.

قطع من موز.

2 ملعقة كبيرة من الشوفان.

كوب ألا ربع من زبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ربع كوب من الحليب.

خطوات التحضير

نحضر الخلاط ونضع الفراولة المجمدة ثم يضاف أليها قطع الموز+ الحليب+ العسل+ الشوفان. نخفق جيدا ويمكن أضافه ذبدة الفول السوداني ثم نحضر كاسات التحضير.

سموذى خوخ وموز

نصف كوب زبادي.

كوب حليب.

قطع من خوخ المثلج.

قطع موز.

سكر حسب الرغبة.

نخلط جميع المكونات داخل الخلاط ثم يقدم في كاسات التقديم.

سموذى الفراولة والمانجو

أولا المقادير

نصف كوب من قطع المانجو المجمدة.

كوب ألا ربع من عصير البرتقال.

ربع كوب صغير من ماء.

نصف كوب من قطع الفراولة المجمدة.

كوب من عصير البرتقال.

عسل حسب الرغبةز

طريقة التحضير

نحضر الخلاط ونبدأ في تحضير طبقة المانجو نضع قطع المانجو المثلجة مع عصير البرتقال+ ماء ويخفق جيدا. ثم نحض خليط طبقة الفراولة نضع قطع الفراولة المثلجة مع عصير البرتقال والعسل ويخفق جيدا. نحضر كاسات التقديم ونضع نص الكوب من خليط طبقة المانجو،وفوقها خليط طبقة الفراولة ويقدم.

سوذى الفواكه المنعشة بالمنزل بخطوات بسيطة.