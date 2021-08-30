حضري كيكة الشيكولاته بالصوص بأفضل الطرق وأقل المكونات

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص، سوف نتعرف على طريقة عملها بشكل بسيط نظراً لكونها سهلة التحضير بالإضافة إلى أنها من أشهر الحلويات على مستوى العالم، وتقدم في العديد من المناسبات والحفلات والتجمعات العائلية، وتقدم بشكل مختلف ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، حيث من الممكن تحضيرها بالفواكه أو البرتقال أو الكراميل أو الشيكولاته حيث أنها لها العديد من الطرق المتعددة، بالإضافة لتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، وسوف نقوم بتقديم طريقة عملها بالشيكولاته خلال مقالنا اليوم.

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص

كيكة الشيكولاته من أفضل أنواع الكيك، يفضل تناولها العديد من الأشخاص كونها حلوى طرية وهشه، محشوة بالشيكولاته وعلى الوجه صوص الشيكولاته الذائب، يمكن لربة المنزل تحضيرها لعائلتها في المنزل بدلاً من شراؤها جاهزة.

عدد 3 بيضات.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

واحد كوب من الحليب.

عدد 3 أكياس من الفانيليا.

عبوة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

عدد 2 كوب من الدقيق.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

واحد كوب من الحليب.

ربع كوب من كلا من الماء والكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر.

واحد ملعقة من الزبدة.

عليك أولاً أن تقومي بنخل الدقيق وتضعي عليه البيكنج بودر ورشه ملح والكاكاو.

ثم ضعي البيض في وعاء مع الفانيليا ثم نقوم بضربه باستخدام المضرب الكهربائي على أن يصبح حجمه الضعف.

ضعي بعد ذلك السكر على البيض ومن ثم الحليب والزيت مع الخفق.

بعد ذلك نضيف خليط الدقيق مع الاستمرار في التقليب إلى أن تمتزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد وتختفي تكتلات الدقيق.

قومي بعد ذلك بدهن الصينية بالزيت وتصبي فيها الخليط وضعيها في الفرن إلى أن تنضج، تترك حوالي 40 دقيقة، بعد أن تبرد تماماً قومي بصب صوص الشيكولاته عليها ثم توضع في الثلاجة وتقطع ثم تقدم.

يتم وضع مكونات الصوص على نار متوسطة ثم نقوم بالتقليب المستمر إلى أن يصبح الخليط سميك، فنضع مكعب من الزبدة وبعد ذلك نقوم بوضع الصوص على الكيك وبألف هنا.

مقادير عمل كيكة الشيكولاته بالصوصمقادير صوص الشيكولاتهطريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوصتحضير الصوص: