طريقة عمل خبز الثوم المميز المغذي الصحي بشكل جديد فى المنزل

خبز الثوم يعد من المعجنات الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، وأساس صنعه من المطبخ الإيطالي وانتشرت أيضاً فى العالم العربى بصورة كبيرة نظراً لطعمه الشهى اللذيذ، والطريقة الأساسية لتقديمه هى صناعة الخبز وتحميصه ووضع خليط الثوم فوقه، وبذلك يصبح من الأكلات التى يمكن تناولها منفردة أو من المقبلات الشهية بجانب الأكلات المختلفة مثل الشاورما أو الشوربة أو المشاوي المختلفة، ولكننا سوف نقدمه لكم بطريقة مختلفة وهى إضافة خليط الثوم أثناء تشكيل العجينة قبل الخبز، وصناعته فى قالب التوست ليصبح شبيه بشكل التوست ولكن هيكون مقطع جاهز وسوف تطلعين على المكونات والطريقة الصحيحة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير خبز الثوم المميز بالتفصيل. مكونات خبز الثوم المميز مكونات خبز الثوم المميز يتكون خبز الثوم المميز من مكونات بسيطة وغير مكلفة إطلاقاً وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣ كوب من الدقيق.

٣ ملعقة كبيرة من السكر.

حبة من البيض.

١١/٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة. خليط الثوم ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

١/٤ كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خبز الثوم المميز سهلة جداً وبسيطة وغير متعبة ولا تأخذ منك وقت كبير فى تحضيرها وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به كوب الحليب الدافئ وعليه حبة البيض والخميرة والسكر. نقلب الخليط جيداً حتى يمتزج مع بعضه تماماً. وبعد ذلك نضيف الدقيق المنخول وعليه الملح ونحرك حتى نحصل على عجينة. ثم نضيف عليها ملعقتين الزبدة بعد ما تتلم وتصبح عجينة ونضعها على الرخامة ونبدأ نعجن باليد حتى تتداخل الزبدة جيداً مع العجين. وبعد ذلك نضيف عليها ملعقة الزيت ونستمر فى العجن جيداً لمدة ١٠ دقائق حت نحصل على عجينة لينة وملساء وتلتصق باليد قليلاً. ندهن الوعاء بالزيت ونضع العجينة ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر. نجهز خليط الثوم وفى طبق مناسب صنع الزبدة وعليها الثوم المفروم والبقدونس المفروم و السكر والملح ونخلطهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. نحضر العجينة المختمرة وتفرغ الهوا ونضعها على الرخامة ونفردها بنفس طول القالب. ثم نفرد خليط الثوم عليها كويس ونلف العجينة رول ونقطعها قطع متساوية بسمك ١ سم. نرصها فى القالب ويعطيها ونسيبها تختمر لمدة ١٠ دقائق. بعد ذلك فى طبق صغير نضع بيضة وعليها شوية زيت لدهان الوجه. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٩٠ لمدة من ٣٠:٢٥ دقيقة حتى ينضج تماماً. نخرجه من الفرن ونقلبه لإخراجه من القالب بعد مايبرد ونعدله ونسحب القطع ويقدم واستمتعوا بأحلى طعم وبالف صحة وعافية. الوسوم

خبز الثوم يعد من المعجنات الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، وأساس صنعه من المطبخ الإيطالي وانتشرت أيضاً فى العالم العربى بصورة كبيرة نظراً لطعمه الشهى اللذيذ، والطريقة الأساسية لتقديمه هى صناعة الخبز وتحميصه ووضع خليط الثوم فوقه، وبذلك يصبح من الأكلات التى يمكن تناولها منفردة أو من المقبلات الشهية بجانب الأكلات المختلفة مثل الشاورما أو الشوربة أو المشاوي المختلفة، ولكننا سوف نقدمه لكم بطريقة مختلفة وهى إضافة خليط الثوم أثناء تشكيل العجينة قبل الخبز، وصناعته فى قالب التوست ليصبح شبيه بشكل التوست ولكن هيكون مقطع جاهز وسوف تطلعين على المكونات والطريقة الصحيحة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير خبز الثوم المميز بالتفصيل. مكونات خبز الثوم المميز مكونات خبز الثوم المميز يتكون خبز الثوم المميز من مكونات بسيطة وغير مكلفة إطلاقاً وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣ كوب من الدقيق.

٣ ملعقة كبيرة من السكر.

حبة من البيض.

١١/٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة. خليط الثوم ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

١/٤ كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خبز الثوم المميز سهلة جداً وبسيطة وغير متعبة ولا تأخذ منك وقت كبير فى تحضيرها وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به كوب الحليب الدافئ وعليه حبة البيض والخميرة والسكر. نقلب الخليط جيداً حتى يمتزج مع بعضه تماماً. وبعد ذلك نضيف الدقيق المنخول وعليه الملح ونحرك حتى نحصل على عجينة. ثم نضيف عليها ملعقتين الزبدة بعد ما تتلم وتصبح عجينة ونضعها على الرخامة ونبدأ نعجن باليد حتى تتداخل الزبدة جيداً مع العجين. وبعد ذلك نضيف عليها ملعقة الزيت ونستمر فى العجن جيداً لمدة ١٠ دقائق حت نحصل على عجينة لينة وملساء وتلتصق باليد قليلاً. ندهن الوعاء بالزيت ونضع العجينة ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر. نجهز خليط الثوم وفى طبق مناسب صنع الزبدة وعليها الثوم المفروم والبقدونس المفروم و السكر والملح ونخلطهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. نحضر العجينة المختمرة وتفرغ الهوا ونضعها على الرخامة ونفردها بنفس طول القالب. ثم نفرد خليط الثوم عليها كويس ونلف العجينة رول ونقطعها قطع متساوية بسمك ١ سم. نرصها فى القالب ويعطيها ونسيبها تختمر لمدة ١٠ دقائق. بعد ذلك فى طبق صغير نضع بيضة وعليها شوية زيت لدهان الوجه. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٩٠ لمدة من ٣٠:٢٥ دقيقة حتى ينضج تماماً. نخرجه من الفرن ونقلبه لإخراجه من القالب بعد مايبرد ونعدله ونسحب القطع ويقدم واستمتعوا بأحلى طعم وبالف صحة وعافية.

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