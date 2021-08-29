بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة والجسم كلة، تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الشعر الزائد، فيبحثوا عن وصفات فعالة مكونة من مواد طبيعية، تفيد الجسم من استخدامة لتفتيح المناطق الداكنة وإزالة الشعر نهائياً، فمن المواد الطبيعية المفيدة للجسم وإزالة الشعر الفازلين، فسوف نوضح لكم من خلال مقالتنا أفضل طريقة تساعدكم في إزالة الشعر الزائد نهائيا من أول استعمال.

بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة والجسم كله نهائيا وبدون ألم في دقائق معدودة

المكونات

نصف ملعقه من الفازلين.

ثلاث ملاعق من الحليب.

نصف ملعقه من مسحوق الكركم.

ملعقة من الحمص المطحون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات جميعاً مع بعضهم البعض، ثم نقوم بغسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونقوم بتجفيفها جيداً، ثم نقوم بوضع الخليط عليها، نترك الخليط حتي يجف تماماً، ثم نقوم بغسلة، فهو يساعد في إزالة الشعر نهائياً، وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم.

بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة والجسم

المكونات

ملعقة من الفازلين .

ملعقة من الملح.

كمية مناسبة من نبات السعد.

كركم.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء ووضع المكونات وخلطهم حتي نحصل على عجينة متماسكة، نقوم بتوزيع العجينة علي المنطقة التي بها الشعر الزائد، نقوم بشد العجينة عكس اتجاه. نمو الشعر وسوف نجد الشعر يزال بسهولة، كما تساعد المكونات من التخلص من الشعر الزائد بشكل سريع، ويجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة فعالة.

وصفات طبيعيه فعالة للتخلص من الشعر الزائد نهائيا

المكونات

2 ملعقة من دقيق الحمص.

ملعقة ملح.

ملعقة ونصف من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بوضع دقيق الحمص وماء الورد في وعاء، وقومي بخلطهم ثم أضيفي عصير الليمون، قومي بوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها من 15 إلي 20دقيق، ثم قومي بغسل المكان جيداً، قومي بتكرار الوصفة مرة إلى مرتين بالأسبوع وسوف تساعدي نتيجة فعالة للإزالة الشعر نهائياً من الجذور من أول استعمال بمواد طبيعيه فعالة تفيد الجسم ولا تسبب أي أضرار من استخدامها وتكون نتائج مبهرة ومميزة من هذه الوصفة.