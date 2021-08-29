وفاة أسرة بأكملها بسبب تصرف خاطيء تفعله الامهات عند طهي البطاطس بهذة الطريقة الخاطئة

وفاة عائلة بأكملها بسبب طهي البطاطس بطريقة خاطئة وإهمال الحصول على الثمار الطازجة التي تصلح للطهي، حيث أن البطاطس ينبغي أن تنتقى بشكل جيد وأن تكون سليمة بشكل تام وهذا يتم حينما يتم فحص البطاطس بشكل أفضل وتجنب استعمال ثمار البطاطس والتي قد تكون محتوية على العطب أو التعفن وتلك الأشياء تبدو واضحة على نسيج البطاطس، وفيما يلي من فقراتنا التالية نوضح أهم المظاهر التي قد تبدو على البطاطس والتي يجب أن نتجنبها، كما سنوضح أكثر المخاطر التي تنشأ عن تناول البطاطس غير السليمة.

وفاة عائلة بأكملها بسبب طهي البطاطس بطريقة خاطئة

وفاة عائلة بأكملها بسبب طهي البطاطس بطريقة خاطئة حيث أن طريقة الطهي تعتمد على سلامة الثمار حتى يكون طهي صحي، ومن بين أكثر المخاطر، والأضرار التي يتعرض لها متناولو البطاطس الفاسدة ما يلي:

التسمم بشكل كامل وتوقف عمل كل الأجهزة الحيوية ما لم يتم إسعاف المصاب فور تناوله للبطاطس المطهية بشكل خاطئ.

أضطرابات في البطن وتقلصات شديدة.

آلام في المعدة، وتقلصات.

الكبد يتوقف عن العمل.

الجهاز الهضمي حالته تسوء.

الكلى تتأثر بالسلب وتتوقف عن أداء وظيفتها في تخليص الجسم من السموم.

الدورة الدموية لا تكون نشطة.

القلب نبضاته وعمله يقل.

الإسهال، والقيئ والغثيان.

آلام حادة في الرأس.

التعرق المفرط.

كيفية اختيار ثمار البطاطس الجيدة

البطاطس لا بد وأن تخلو من الخارج أو من الداخل من أي علامات قد تشير لسوء حفظها مثل وجود بؤر سوداء وحفر على النسيج الخاص بها مع تغير لونها للأخضر مما يدل على تعفنها وبشكل كامل.

البطاطس لا بد حينما يتم اختيارها أن تكون صلبة وليست لينة حيث أن البطاطس غير اللينة لا تصلح لأن تطهى ويتناولها الإنسان إذ قد تكون تعرضت لسوء تخزين مما أدى لفسادها حيث أن البطاطس لا بد من أن يتم تخزينها تحت ظروف معينة، كما أن لون القشرة وملمسها من بين أهم علامات سلامتها فلونها بني فاتح وبملمس خشن من الخارج.