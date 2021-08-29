طريقة عمل تشيز كيك مانجو بالزبادي حلوة باردة منعشة لجو حار

طريقه عمل تشيز كيك مانجو بالزبادي حلوة باردة منعشة وصفة سهلة خاصة على المبتدئين يحضر بدون فرن خاصة في الجو الحار، تشيز كيك المانجو مكوناته قليلة وبسيطة وغير مكلفة تشيز كيك مانجو الباردة عبارة عن طبقة من البسكويت المطحون وعليها طبقة من الجبن والزبادي والمانجو وغيرها من المكونات البسيطة، يمكن تقديمها بأكثر من شكل مختلف علي شكل قالب كبير أو كاسات مفردة نبدا في تحضير وصفتنا ونتعرف على المزيد من المكونات وطريقة التحضير في أسرع وقت واستمتعي بمذاق رائع بعد الإفطار. طريقة عمل تشيز كيك مانجو بالزبادي طريقة عمل تشيز كيك مانجو بالزبادي المكونات:- عدد 2 باكو بسكويت.

قليل من الماء المغلي.

سكر ابيض 1 كوب.

2 عبوة جبنه كيري.

بيض 3 حبات.

2 كوب زبادي.

ملعقة فانيليا.

ربع ملعقة ملح.

2 ملعقة سكر بني.

عصير ليمون 2 ملعقة كبيرة.

3 ملاعق كبيرة زبدة. للتزين :- علبة مانجو جاهزة أو مانجو طازج حسب المتوفر.

1 ملعقه كبيره نشا. طريقة تحضير تشيز كيك المانجو بالزبادي نبدا في فرم البسكوت جيدة عن طريق محضر الطعام مضاف إليه القليل من الماء المغلي حتى يصبح قوام البسكوت رملي. و يضاف إليه بشر الليمون والسكر البني الزبدة المذابة تقلب المكونات مع بعضها جيدا. وبعد نحضر صينية التشيز كيك ونضع فيها مزيج البسكوت المطحون اضغط عليها جيدا حتى تتشكل أرضية. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 225 وندخل صينية تشيز كيك لمدة 6 دقائق و بعد نخرجها من الفرن وتترك جانبا حتى تبرد. نقوم بإحضار وعاء اخر ونخفق فيه الجبن الكريمي بالمضرب حتى يصبح كريمي ناعم ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخري مع الاستمرار في الخفق حتى يمتزج الخليط مع بعضه. ثم يضاف السكر إلي الخليط السابق و اللبن و الزبد وبشر الليمون والفانيليا والملح وعصير الليمون و النشا وتقلب كل هذه المكونات حتى تمتزج مع بعضها بشكل صحيح. نحضر التشيز كيك السابق تحضره ونصب الخليط فوقه. وبعد ما ندخل الصنية الفرن الحار على درجة حرارة 325 لمدة 50 دقيقة حتى تتماسك جيدا. طريقة تحضير تشيز كيك المانجو بالزبادي نخرج تشيز كيك من الفرن حتى تبرد في درجة حرارة الغرفة ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل التقديم باردة. الوسوم

طريقه عمل تشيز كيك مانجو بالزبادي حلوة باردة منعشة وصفة سهلة خاصة على المبتدئين يحضر بدون فرن خاصة في الجو الحار، تشيز كيك المانجو مكوناته قليلة وبسيطة وغير مكلفة تشيز كيك مانجو الباردة عبارة عن طبقة من البسكويت المطحون وعليها طبقة من الجبن والزبادي والمانجو وغيرها من المكونات البسيطة، يمكن تقديمها بأكثر من شكل مختلف علي شكل قالب كبير أو كاسات مفردة نبدا في تحضير وصفتنا ونتعرف على المزيد من المكونات وطريقة التحضير في أسرع وقت واستمتعي بمذاق رائع بعد الإفطار. طريقة عمل تشيز كيك مانجو بالزبادي طريقة عمل تشيز كيك مانجو بالزبادي المكونات:- عدد 2 باكو بسكويت.

قليل من الماء المغلي.

سكر ابيض 1 كوب.

2 عبوة جبنه كيري.

بيض 3 حبات.

2 كوب زبادي.

ملعقة فانيليا.

ربع ملعقة ملح.

2 ملعقة سكر بني.

عصير ليمون 2 ملعقة كبيرة.

3 ملاعق كبيرة زبدة. للتزين :- علبة مانجو جاهزة أو مانجو طازج حسب المتوفر.

1 ملعقه كبيره نشا. طريقة تحضير تشيز كيك المانجو بالزبادي نبدا في فرم البسكوت جيدة عن طريق محضر الطعام مضاف إليه القليل من الماء المغلي حتى يصبح قوام البسكوت رملي. و يضاف إليه بشر الليمون والسكر البني الزبدة المذابة تقلب المكونات مع بعضها جيدا. وبعد نحضر صينية التشيز كيك ونضع فيها مزيج البسكوت المطحون اضغط عليها جيدا حتى تتشكل أرضية. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 225 وندخل صينية تشيز كيك لمدة 6 دقائق و بعد نخرجها من الفرن وتترك جانبا حتى تبرد. نقوم بإحضار وعاء اخر ونخفق فيه الجبن الكريمي بالمضرب حتى يصبح كريمي ناعم ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخري مع الاستمرار في الخفق حتى يمتزج الخليط مع بعضه. ثم يضاف السكر إلي الخليط السابق و اللبن و الزبد وبشر الليمون والفانيليا والملح وعصير الليمون و النشا وتقلب كل هذه المكونات حتى تمتزج مع بعضها بشكل صحيح. نحضر التشيز كيك السابق تحضره ونصب الخليط فوقه. وبعد ما ندخل الصنية الفرن الحار على درجة حرارة 325 لمدة 50 دقيقة حتى تتماسك جيدا. طريقة تحضير تشيز كيك المانجو بالزبادي نخرج تشيز كيك من الفرن حتى تبرد في درجة حرارة الغرفة ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل التقديم باردة.

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