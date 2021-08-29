طريقة عمل كرات جوز الهند اللذيذة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت

كرات جوز الهند ، من الحلويات المحببة لدي الجميع وهي أكلة بسيطة وسهلة التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة وليست مكلفة، كما أنها من الوصفات سريعة التحضير فهي تعد في وقت قصير جدا، كما أن لها مذاق خاص ومميز علاوة على شكلها الفريد والمميز أيضا، كما يوجد العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة والفريدة الأخري التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا طريقة عمل فطيرة العشر دقائق وكذلك طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وغيرها الكثير من الوصفات الأخرى الفريدة والمميزة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات جوز الهند. مكونات كرات جوز الهند مكونات كرات جوز الهند سنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الحلوى وهي كالتالي: ملعقتين من الزبدة.

كوبين من جوز الهند المبشور.

كوب من الحليب.

كوب من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرراات جوز الهند وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بوضع إناء على النار على درجة حرارة منخفضة.

ثم نضع بداخله ملعقتين من الزبدة وكوبي جوز الهند المبشور.

ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض علي النار لمدة دقيقتين أو ثلاثة.

بعد ذلك نضيف إليهم كوب الحليب ونقلبهم جيدا لمدة أربع دقائق حتي يتشرب جوز الهند الحليب تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب السكر ونستمر في التقليب حتي يذوب السكر ويتجانس جيدا مع جوز الهند.

بعد ذلك نترك الخليط جانبا حتي يبرد قليلا، ثم نقوم بتكويره كور صغيرة، ثم نقوم بغمس الكور في جوز الهند.

ونتركه بعد ذلك حتي يبرد تماما ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء. طرق للتزيين نقوم بوضع كررات الجوز هند في طبق مسطح ونضع فوقهم خطوط من الشوكولاتة السائلة أو الكراميل. أو نقوم بغمس نصف كرة الجوز هند في الشوكولاتة البيضاء السائلة أو الشوكولاتة الداكنة السائلة. ويمكننا كذلك تقديمها مع صوص البرتقال أو صوص الفراولة. وتكون الحلوى بعد ذلك جاهزة للتقديم والأكل وبالهناء والشفاء طريقة عمل صوص البرتقال طريقة عمل صوص البرتقال من الصوصات التي يمكن تزيين الدونات بها هو صوص البرتقال ويتكون صوص البرتقال من مكونات متوفرة وبسيطة ومتواجدة في كل منزل ومكونات صوص البرتقال كالتالي: ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.

كوب سكر.

كوبين عصير برتقال.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التحضير يصنع هذا الصوص في وقت بسيط وبأقل جهد وطريقته كالتالي: نضع السكر وعصير نصف الليمونة وملعقتين الماء علي النار حتى يذوب السكر.

وبعدما يذوب السكر وقبل أن يأخذ اللون الذهبي نضيف إليه كوب ونصف من عصير البرتقال ونقلبهم جيدا.

ثم نخلط النشا مع عصير البرتقال المتبقي ونضيفه إلي الخليط الذي عل النار.

ونترك الخليط حتي يغلي ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. الوسوم

كرات جوز الهند ، من الحلويات المحببة لدي الجميع وهي أكلة بسيطة وسهلة التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة وليست مكلفة، كما أنها من الوصفات سريعة التحضير فهي تعد في وقت قصير جدا، كما أن لها مذاق خاص ومميز علاوة على شكلها الفريد والمميز أيضا، كما يوجد العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة والفريدة الأخري التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا طريقة عمل فطيرة العشر دقائق وكذلك طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وغيرها الكثير من الوصفات الأخرى الفريدة والمميزة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات جوز الهند. مكونات كرات جوز الهند مكونات كرات جوز الهند سنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الحلوى وهي كالتالي: ملعقتين من الزبدة.

كوبين من جوز الهند المبشور.

كوب من الحليب.

كوب من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرراات جوز الهند وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بوضع إناء على النار على درجة حرارة منخفضة.

ثم نضع بداخله ملعقتين من الزبدة وكوبي جوز الهند المبشور.

ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض علي النار لمدة دقيقتين أو ثلاثة.

بعد ذلك نضيف إليهم كوب الحليب ونقلبهم جيدا لمدة أربع دقائق حتي يتشرب جوز الهند الحليب تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب السكر ونستمر في التقليب حتي يذوب السكر ويتجانس جيدا مع جوز الهند.

بعد ذلك نترك الخليط جانبا حتي يبرد قليلا، ثم نقوم بتكويره كور صغيرة، ثم نقوم بغمس الكور في جوز الهند.

ونتركه بعد ذلك حتي يبرد تماما ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء. طرق للتزيين نقوم بوضع كررات الجوز هند في طبق مسطح ونضع فوقهم خطوط من الشوكولاتة السائلة أو الكراميل. أو نقوم بغمس نصف كرة الجوز هند في الشوكولاتة البيضاء السائلة أو الشوكولاتة الداكنة السائلة. ويمكننا كذلك تقديمها مع صوص البرتقال أو صوص الفراولة. وتكون الحلوى بعد ذلك جاهزة للتقديم والأكل وبالهناء والشفاء طريقة عمل صوص البرتقال طريقة عمل صوص البرتقال من الصوصات التي يمكن تزيين الدونات بها هو صوص البرتقال ويتكون صوص البرتقال من مكونات متوفرة وبسيطة ومتواجدة في كل منزل ومكونات صوص البرتقال كالتالي: ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.

كوب سكر.

كوبين عصير برتقال.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التحضير يصنع هذا الصوص في وقت بسيط وبأقل جهد وطريقته كالتالي: نضع السكر وعصير نصف الليمونة وملعقتين الماء علي النار حتى يذوب السكر.

وبعدما يذوب السكر وقبل أن يأخذ اللون الذهبي نضيف إليه كوب ونصف من عصير البرتقال ونقلبهم جيدا.

ثم نخلط النشا مع عصير البرتقال المتبقي ونضيفه إلي الخليط الذي عل النار.

ونترك الخليط حتي يغلي ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

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