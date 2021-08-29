ما دوت الخليج أأعراض أملاح الكلى وأهم النصائح للوقاية منها، في التالي نتعرف على كل ذلك حيث أن أملاح الكلى عبارة كتل وبلورات صغيرة الحجم، تنشأ بسبب زيادة نسبة الأملاح في دم الإنسان، وهي تصيب الرجال من العرق الأبيض فوق سن العشرين وتحت سن الخمسين أكثر من غيرهم، إلا أنها يمكن أن تصيب النساء أيضًا، وعن أعراضها وطرق الوقاية منها وردت في موقع "ويب طب" وهي كالتالي:

أعراض أملاح الكلى:

زيادة تركيز الكالسيوم أو الأوكسالات في البول أول عرض يدل على وجود الأملاح في الكلى ويتم من خلال فحص عينات البول، وكلما ارتفعت النسبة زادت حدة الأعراض ، وهي:

ألم في منطقة الكلى ويمكن أن يمتد إلى أماكن أخرى في الجسم منها البطن والظهر وحتى في الفخذ والخصيتين لدى الرجال.

تغير في لون وراحة البول وظهور دم به.

أملاح الكلى تسبب كثرة في التبول وألم وحرقة أثناء ذلك.

الشعور المتكرر بالغثيان وتكرار حدوث القيء من أعراض أملاح الكلى.

أملاح الكلى في الحالات المتقدمة تسبب ارتفاع في حرارة الجسم يرافقها قشعريرة وتعرق.

من أبرز أعراض أملاح الكلى الشعور بالتعب العام.

أملاح الكلى تسبب انسداد الحالب وتؤدي إلى التهابات في المسالك البولية.

نصائح للوقاية من أملاح الكلى:

من المهم علاج أملاح الكلى والوقاية منها كونها تسبب أضرار للكلى منا تلف الكلى هذا بالإضافة إلى تسببها بأمراض المسالك البولية، وأهم النصائح للوقاية منها دوت الخليج:

شرب الماء الكافي على فترات متقاربة طوال اليوم.

التقليل قدر الإمكان من تناول الأطعمة التي تحتوي على أملاح وبهارات كثيرة، كونها تسبب أملاح الكلى.

تناول الأطعمة المحتوية على الأوكسالات بكميات معتدلة وعدم الإفراط بها وهي: البنجر، البامية، السبانخ، البطاطا الحلوة.

التركيز على الأطعمة التي تساعد على التخلص من أملاح الكلى أو الوقاية منها مثل البقوليات والفواكه الحمضية والخضروات الورقية.

عدم الإفراط في تناول مسكنات الألم الطبية خاصة دون وصفة طبية، حيث يساهم ذلك في تراكم الأملاح في الدم والتي تسبب أملاح اكلى.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.