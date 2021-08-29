طريقه عمل كشري بالعدس الأصفر في المنزل بالخطوات

طريقة عمل كشرى، يوجد نوعان من ألكشري يطلق علية كشرى اسكندرانى وهذا يتم تحضيره من ألأرز والعدس الأصفر، وكشرى المصري، وهذا المتعارف علية اكثر ويتم تحضير من أنواع مختلفة من المكرونة والعدس البنى ويتم أضافه مكونات اخر ولا يحتاج بجانبة أي أطباق أخري بخلاف الكشرى الاسكندرانى يتم تحضير أطباق جانبية سوف نوضح لكم من خلال مقالنا اليوم طريقة التحضير مع أنواع الأطباق التي يمكن تحضيرها.
كشرى العدس الأصفر، العدس الأصفر تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد لذلك يستخدم كمصدر غذائي هام فهو غني بالألياف، مما يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ونمو بكتيريا الأمعاء الصحية، لذلك ترغب كل أم بتقديمه إلى أطفالها للحصول على الفائدةطريقة عمل كشرى العدس الأصفر
التغير والتنوع ترغب كل ربة منزل في تقديم طبق بسيط وسهل وغير مكلف ماديا، وصفة اليوم تقدم بجانبها طبق طماطم مخلل، أو بطاطس محمرة، سوف نقدم عدة أطباق يمكن تحضيرها
أولا المقادير
- نص كيلو رز.
- ربع كيلو عدس أصفر.
- ٣ حبات بصل.
- ٣ كوب من ماء.
- نص معلقه ملح.
- ٦ معالق زيت.
طريقة تحضير
- نحضر حله علي النار ونضع الزيت ثم نضع مقدار ألأرز والعدس ونضع ماء مغلي ثم نضع ملح ونتركه حتى ينضج.
- اختياري يمكن تحضير طاسة ونضع البصل المفروم على نار ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي ونضعه على ألكشري بعد التسوية.
- يجب في البداية سلق البتنجان جيدا.
- ثانيا نحضر خلطة الحشو المكونة من ثوم مفروم، عصير ليمون، كمون، جزر مبشور، فلفل حامي اخضر واحمر، بقدونس مفروم، خل ملح وشطه .
- نقلب الخلطة ونضعها داخل البتنجان ونضعه في علبة ونضع عصير ليمون، ونتركه داخل الثلاجة
دقه الطماطم
- نحضر طاسة على النار ونضع زيت ثم نضع ثوم مفروم ونقلب.
- ثم نضع مكعبات الطماطم الصغيرة ويضاف أليها كمون وكزبرة ثم نضع خل ومعلقة كبيرة من صلصة طماطم.
بطاطس بالكزبرة
- أولا نبدأ بقلى بطاطس مكعبات.
- ثم نحضر طبق ونضع مقدار من زيت ويضاف ألية، كمون، وكزبره، وثوم فروم، وكزبره خضراء، وعصير ليمون، وملح وفلفل
- ونقلب الخليط جيدا ثم نضع مكعبات البطاطس مقليه ودخليها الثلاجة ساعتين.
كشرى عدس اصفر، يقدم مع طبق من بطاطس وطماطم مخلل.
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طريقة عمل كشرى، يوجد نوعان من ألكشري يطلق علية كشرى اسكندرانى وهذا يتم تحضيره من ألأرز والعدس الأصفر، وكشرى المصري، وهذا المتعارف علية اكثر ويتم تحضير من أنواع مختلفة من المكرونة والعدس البنى ويتم أضافه مكونات اخر ولا يحتاج بجانبة أي أطباق أخري بخلاف الكشرى الاسكندرانى يتم تحضير أطباق جانبية سوف نوضح لكم من خلال مقالنا اليوم طريقة التحضير مع أنواع الأطباق التي يمكن تحضيرها.
كشرى العدس الأصفر، العدس الأصفر تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد لذلك يستخدم كمصدر غذائي هام فهو غني بالألياف، مما يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ونمو بكتيريا الأمعاء الصحية، لذلك ترغب كل أم بتقديمه إلى أطفالها للحصول على الفائدةطريقة عمل كشرى العدس الأصفر
التغير والتنوع ترغب كل ربة منزل في تقديم طبق بسيط وسهل وغير مكلف ماديا، وصفة اليوم تقدم بجانبها طبق طماطم مخلل، أو بطاطس محمرة، سوف نقدم عدة أطباق يمكن تحضيرها
أولا المقادير
- نص كيلو رز.
- ربع كيلو عدس أصفر.
- ٣ حبات بصل.
- ٣ كوب من ماء.
- نص معلقه ملح.
- ٦ معالق زيت.
طريقة تحضير
- نحضر حله علي النار ونضع الزيت ثم نضع مقدار ألأرز والعدس ونضع ماء مغلي ثم نضع ملح ونتركه حتى ينضج.
- اختياري يمكن تحضير طاسة ونضع البصل المفروم على نار ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي ونضعه على ألكشري بعد التسوية.
- يجب في البداية سلق البتنجان جيدا.
- ثانيا نحضر خلطة الحشو المكونة من ثوم مفروم، عصير ليمون، كمون، جزر مبشور، فلفل حامي اخضر واحمر، بقدونس مفروم، خل ملح وشطه .
- نقلب الخلطة ونضعها داخل البتنجان ونضعه في علبة ونضع عصير ليمون، ونتركه داخل الثلاجة
دقه الطماطم
- نحضر طاسة على النار ونضع زيت ثم نضع ثوم مفروم ونقلب.
- ثم نضع مكعبات الطماطم الصغيرة ويضاف أليها كمون وكزبرة ثم نضع خل ومعلقة كبيرة من صلصة طماطم.
بطاطس بالكزبرة
- أولا نبدأ بقلى بطاطس مكعبات.
- ثم نحضر طبق ونضع مقدار من زيت ويضاف ألية، كمون، وكزبره، وثوم فروم، وكزبره خضراء، وعصير ليمون، وملح وفلفل
- ونقلب الخليط جيدا ثم نضع مكعبات البطاطس مقليه ودخليها الثلاجة ساعتين.
كشرى عدس اصفر، يقدم مع طبق من بطاطس وطماطم مخلل.
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