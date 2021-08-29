كيراتين فعال طبيعي لفرد الشعر المجعد والحفاظ عليه وتغذيته من الجذور

كيراتين فعال لفرد الشعر تبحث العديد من النساء عن طرق فعالة في فرد الشعر بعيداً عن المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المركبات الكيميائية الضارة والتي قد تتسبب في تلف الشعر وتساقطه، وفي هذا الإطار نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة استخدام الكيراتين في فرد الشعر.

كيراتين فعال لفرد الشعر

تخرص النساء دوماً على الظهور بمظهر يجذب الأنظار والاهتمام ولهذا يبدين اهتماماً كبيراً بقوة شعرهن ولمعانه فتلجأ الكثيرات منهن إلى استخدام المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتؤثر على نموه وتتسبب في تساقطه، ولكن الأن يمكنك استخدام طرق أخرى أمنة في فرد الشعر وتصفيفه تعطي الشعر اللمعان والقوة المطلوبة، ويأتي على رأس هذه الطرق الكيراتين الذي يُكسب الشعر القوة واللمعان، وسوف نقدم لكم من خلال السطور التالية قائمة بأهم وصفات الكيراتين لفرد الشعر.

كيراتين طبيعي للشعر بالموز

يعد الموز من الفاكهة الصحية والمفيدة جداً ولهذا يمكن استخدامها في عمل وصفة للكيراتين، ونحتاج فيها إلى المكونات التالية:

ثلاثة موزات مهروسة.

ثلاث بيضات.

طريقة التحضير:

اخلطي الموز المهروس مع البيض في الخلاط.

أخرجي الخليط ثم قومي بفرده على شعرك لمدة ساعة كاملة، واحرصي على لف شعرك بكيس بلاستيك.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو ثم بومر بتصفيف شعرك.

وصفة قناع البيض ولبن الزبادي

يعد البيض والزبادي من الأكلات التي تحتوي على الكثير من البروتينات المفيدة للشعر والجسم، حيث يقوم البيض بإكساب الشعر القوة بينما يعمل الزبادي على تنظيف الشعر من الأوساخ والأتربة والقشرة، وهي وصفة متميزة حققت العديد من النتائج الفعالة التي نالت رضا وقبول الكثير من النساء.