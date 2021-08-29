طريقة سهلة لعمل مخلل الخيار اللذيذ في المنزل في دقائق ويعيش اطول

يعود تاريخ المخلل الخيار الي عام 2030 قبل الميلاد حيث في الهند القديمة وعبر التاريخ كان التخليل أمر ضروري لأنه أفضل طريقة للحفاظ على الطعام لفترة طويلة من الزمن، وباعتبارها واحدة من أوائل الأطعمة المتنقلة وكانت مصدر تزود العائلات بالغذاء خلال أشهر الشتاء البارد، وخلال الخمسينيات من القرن التاسع عشر، عندما تم اختراع أداتين للتعليب أساسيتين، أولا قام الكيميائي الإسكتلندي جيمس يونج بابتكار شمع برافين، مما ساعد في حفظ الأغذية في البرطمان، وبعد سنوات قليلة، ثم قام جون ميسون بتطوير وبراءة اختراع أول برطمان ميسون، وصنع ميسون من الزجاج برطمانا ثقيل الوزن والذي كان قادرًا على تحمل درجات الحرارة العالية المستخدمة في التعليب والمعالجة .

مقادير عمل المخلل الخيار

هناك العديد من الطرق لتخليل الخيار حتلى وقتنا هذا ولكن سنعرض لكم أبسط وأسهل الطرق لعمل مخلل الخيار اللذيذ كالآتي :

أربعة اكواب من الماء .

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح .

ملعقة صغيرة سكر .

أربعة فصوص ثوم .

كوب من الخل .

كيلو خيار .

طريقة التحضير

يتم تخمير الخيار في محلول ملحي، وخلال هذه العملية تتطور وتنمو الكائنات الميكروبية اللبنية، والتي تحول السكريات الموجودة في الأطعمة إلى حمض اللاكتيك، وتصبح البيئة حمضية بسرعة مما يجعل من المستحيل أن تتكاثر أي بكتيريا ويمكن أيضًا عمل مخلل الخيار بالملح والخل وهو خيار شعبي للطهاة في المنزل .

وكان يتم غسل الخيار ثم تكدسه في براميل خشبية كبيرة مع التوابل الثوم والشبت وملح الكوشر والمياه النظيفة، وتركه لبضعة أسابيع او لعدة أشهر، وتم بيع المخلل على العربات في حي سكن المهاجرين في مدينة نيويورك، ثم بدأت المتاجر المملوكة لليهود التي تبيع المخللات مباشرة من البرميل، حتى أصبح التخليل عملا مربحا داخل المجتمع الأمريكي من ثم أوروبا والعالم واليوم يتم تقديم طبق المخللات مجانا بجانب الوجبات .