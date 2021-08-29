افضل انواع اطعمة غنية بالاكسجين: الفواكة, المشروبات, الخضروات, والبروتينات لزيادة الاكسجين في الدم

الاكسجين عنصر غذائي اساسي للنمو والحفاظ على الحياة ، ومهم جدا الحفاظ على نسبة 94 – 98% من تشبع الاكسجين في الدم لمنع نقص الاكسجين وتلف الانسجة ، لان نقص الاكسجين او انخفاض تشبع الاكسجين للاشخاص اللي بيعانوا من الربو, اضطربات الرئة, كوفيد 19, والالم العضلي الليفي, وامراض القلب ، بيعرضهم لخطر اكبر وممكن يأدي لتدهور الحالة او التسبب في مضاعفات ، عشان كده ضروري فحص مستويات تشبع الاكسجين بانتظام باستخدام مقياس الاكسجين النبضي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على افضل اطعمة لزيادة مستويات الاكسجين في الدم.

ازاي الاطعمة بتساعد على زيادة مستويات الاكسجين:

مهم اننا نفهم ليه بعض الاطعمة بتساعد في تحسين مستويات الاكسجين ، الاطعمة دي مش “غنية بالاكسجين” في حد ذاتها ، ولكن هي بتحتوي على فيتامينات ومعادن وجزيئات ولها درجة حموضة قلوية ضرورية للحفاظ على تدفق الدم بشكل مثالي ومستويات الاكسجين في الجسم.

والمفروض الاطعمة دي تكون غنية بالفيتامينات A, B2, B3, B5, B9, B12, المعادن زي الحديد والنحاس وجزيء اكسيد النيتريك ، اختاري الاطعمة القلوية اللي بتقلل من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم ، وتحسين وظائف القلب والمخ ، وتنشيط فيتامين D.

افضل اطعمة لزيادة مستويات الاكسجين في الدم:

10 فواكة لزيادة مستويات الاكسجين:

1- الافوكادو:

الافوكادو غني بالفيتامينات A, B3, B6, B12, الكولين, حمض الفوليك, الاحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة, والالياف الغذائية ، وكل العناصر الغذائية دي بتساعد على تعزيز مستويات الاكسجين, بتقلل الكوليسترول, بتعزز صحة القلب, والتحكم في مستويات السكر في الدم, وتحسين صورة الدهون, حماية الحمض النووي, منع هشاشة العظام, تحسين صحة العين, والمساعدة في التحكم في الوزن.

كلي ½ ثمرة افوكادو كل يوم في العصاير او السلطات او السندويتشات لزيادة مستويات الاكسجين وتحسين الصحة العامة.

2- الرمان:

الرمان بيحتوي على الحديد, النحاس, الزنك, الفيتامينات B3, B6 ، والكولين ، اللي بتساعد على تحسين تدفق الدم ، اكل الرمان او شربه كعصير بيساعد على توسيع الاوعية الدموية ، وده بيحسن تدفق الدم ، وده بدوره بيقلل من تلف الانسجة اللي بيحصل بسبب قلة تشبع الاكسجين.

كلي كوباية من الرمان ، او اشربي 375 مل من عصير الرمان يوميا ، او ضيفيه للسلطات ، هيساعد على تحسين تشبع الاكسجين.

3- الكيوي:

الكيوي يعتر مصدر كبير للالياف الغذائية, النحاس, الحديد, والفيتامينات A, B3, B5, B6, C, الكولين, وكتير من مضادات الاكسدة ، الكيوي بيساعد على منع تلف الحمض النووي, تقوية جهاز المناعة, تقليل شدة ومدة التهابات الجهاز التنفسي العلوي لكبار السن ، وتقليل الالتهاب.

كلي ثمرة كيوي كبيرة كل يوم ، ممكن كمان تضيفيه للسموزي والعصاير والسلطات لزيادة استهلاك الفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على زيادة تشبع الاكسجين في الدم.

4- الشمام:

الشمام مصدر كبير للفيتامينات A, B3, B5, B6, C, الكولين, حمض الفوليك, الحديد, مضادات الاكسدة ، والفاكهة دي منخفضة السكر وممكن ياكل منها الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع مستويات السكر في الدم ، بالاضافة ان ليها خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة.

كلي كوباية كانتلوب او اعمليه عصير لتحسين مستويات الاكسجين في الدم.

5- المانجا:

المانجا غنية بالفيتامينات A, B3, B6,B5, C, الحديد, النحاس, ومضادات الاكسدة زي فيتامين C, الكاروتينات, والمركبات الفينولية بتساعد على الحفاظ على الصحة العامة ، والمانجا ليها خصائص خافضة للضغط, مضادة للالتهابات, وخصائص وقائية للكبد, ومعززة للمناعة.

كلي ½ كوباية مانجا ، او ضيفيها لطبق فاكهة في وجبة الفطار ، او اعمليها عصير ، ولكن ضروري على مرضى السكر استشارة الدكتور قبل اكل المانجا لانها بتحتوي على نسبة عالية من السكر.

6- الخوخ:

الخوخ غني بالفيتامينات A, B3, B5, B6, الحديد, الزنك, ومضادات الاكسدة اللي بتمنع تلف الجذور الحرة وبتساعد في الحفاظ على وظائف الجسم ، وبتساعد على تعزيز الصحة العامة.

كلي ثمرة كبيرة من الخوخ في اليوم او كل يومين ، وممكن كمان تضيفيه للعصاير والسموزي او السلطات الباردة.

7- الاناناس:

الاناناس مصدر ممتاز للفيتامينات A, B3, B5, B6, C, الحديد, النحاس, البوتاسيوم, الزنك, الكولين, حمض الفوليك, والبيتاكاروتين ، اللي بتساعد على زيادة مستويات الاكسجين ، وبتساعد كمان على تقليل الالتهاب ومنع تكوين جلطات الدم.

كلي كوباية من الاناناس ، او ضيفية للعصاير والسموزي والسلطات.

8- التوت:

يعتبر التوت الازرق والفراولة من المصادر الرائعة للفيتامينات A, B3, B5, B6, C, الكولين, الحديد, البوتاسيوم, النحاس, الزنك, الفولات, مضادات الاكسدة ، بيساعد كمان في تقليل الالتهابات ومستويات البروتين الدهني والكوليسترول وتحسين حساسية الانسولين.

كلي يوميا كوباية من التوت ، او ضيفيها لاطباق الفاكهة وا السموزي والعصاير.

9- التين والتمر:

التين المجفف والتمر مليانين بالحديد, النحاس, البوتاسيوم, والفيتامينات A, B3, B5, حمض الفوليك ، والعناصر الغذائية دي بتساعد على تعزيز المناعة ، وتحسين القدرات المعرفية ، كمان مليانين بمضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقليل اضرار الجذور الحرة والاجهاد التأكسدي.

كلي 1 – 2 تمرة وثمرتين تين مجفف مع السموزي ، ولكن على مرضى السكر ضروري استشارة الدكتور قبل اكل التين والتمر لان فيهم نسبة عالية من السكر.

10- الفواكة الحمضية:

الحمضيات غنية بفيتامين C وهو واحد من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تطوير ناقلات الاكسجين ، وكمان الكاروتينات الموجودة في الحمضيات مفيدة جدا للصحة العامة ، وليها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للاكسدة ، وبتساعد في الحفاظ على صحة القلب والاوعية الدموية ، ومنع تلف الخلايا العصبية ، وتوسيع الاوعية الدموية لتحسين تدفق الدم.

دخلي الليمون واليوسفي والبرتقان والجريب فروت لنظامك الغذائي ، اللي تقدري تعصريها او تضيفيها للسلطات.

8 خضروات لزيادة مستويات الاكسجين:

1- البنجر:

البنجر بيحتوي على اكسيد النيتريك اللي بيساعد على توسيع الاوعية الدموية وبيسمح بتدفق الدم للانسجة بسهولة ، واثبتت الدراسات ان عصير البنجر بيساعد في منع نقص الاكسجين.

كلي ½ ثمرة بنجر كل يوم ، سواء نية او مسلوقة ، ممكن تضيفي كام شريحة بنجر للشوربة, او تضيفيه للسلطات, او تعملي منه عصير.

2- الجزر:

الجزر غني بالفيتامينات A, B3, B5, B6, C, الكولين, البوتاسيوم, الحديد, الزنك, النحاس ، كمان يحتوي على المواد الكيميائية النباتية اللي بتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للاكسدة ، الضرورية لازالة السموم من الجسم وزيادة امداد الانسجة بالاكسجين.

كلي ثمرة جزر صغيرة كوجبة خفيفة ، او ضيفيه للسلطات ، اعملي كيكة الجزر ، او اعملي كوباية عصير جزر واشربيها يوميا.

3- السبانخ:

السبانخ تعتبر ملكة الخضروات الورقية ، مليانة بالحديد والفيتامينات A, B3, B5, B6, C, وكتير من مضادات الاكسدة ، اللي بتقلل من الاجهاد التأكسدي والالتهابات ، وبتساعد كمان على خفض مستويات السكر في الدم ، وبتخفض مستويات الدهون في الدم.

كلي كوباية صغيرة من السبانخ في السلطة ، او اعملي منها عصير اخضر باضافتها للكيوي.

4- الثوم:

معروف ان الثوم بيساعد على تعزيز صحة القلب ، وليه خصائص خافضة للدهون ومضادة للميكروبات ومضادة للصفيحات ، واثبتت الدراسات ان اكل الثوم بيحسن مستويات الاكسجين الشرياني الاساسية وبيقلل من نقص الاكسجين عند الاشخاص المصابين بمتلازمة الكبد الرئوية ، وهي حالة بتأثر على رئة مرضى الكبد.

كلي فص ثوم واحد على الاقل كل يوم مع الاكل ، وممكن تضيفيه للمخللات او حتى تمضغيه ني.

ملحوظة: اتجنبي اكل الثوم لو بتاخدي مضادات التخثر.

5- البطاطا:

البطاطا بتحتوي على فيتامينات A, B3, B5, B6, الحديد, النحاس, الانثوسيانين, والبيتاكاروتين ، اكل البطاطا بيساعد على تقليل الاجهاد التأكسدي الشرياني (وهو اضطراب ناتج عن التلف التأكسدي للبروتينات والدهون والحمض النووي) ، وبتمنع تيبس الشرايين او تصلب الشرايين اللي بيزود من خطر الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

كلي البطاطا المخبوزة والمهروسة او المقلية كوجبة خفيفة او في السلطات او كطبق جانبي.

6- الفاصوليا:

الفاصوليا من البقوليات اللي بتحتوي على كمية عالية من الحديد ، وده ضروري لنقل الاكسجين ، وتخليق الحمض النووي ، وعمليات التمثيل الغذائي ، وبتحتوي كمان على البوتاسيوم, الكالسيوم, والالياف الغذائية.

كلي الفاصوليا الخضرا او البيضا المسلوقة في السلطات لزيادة مستويات الاكسجين في جسمك.

7- البروكلي:

البروكلي مليان بمضادات الاكسدة وبيحتوي على مواد كيميائية نباتية بتساعد على منع الالتهاب ، واثبتت التجارب ان البروكلي بيساعد في الوقاية من كوفيد 19 الحاد.

كلي ½ كوباية من البروكلي كل يوم او كل يومين في السلطات لتقليل الاجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

8- الخس:

الخس مصدر رائع للفيتامينات A, B3, B5, B6, C, الفولات, الحديد, البوتاسيوم, الزنك ، وغني بمضادات الاكسدة زي الكاروتينات والفيتامينات C, E ، واثبتت الدراسات ان الخس بيمنع تلف الانسجة الناتج عن الاجهاد التأكسدي ، وبيحسن من تخليق الدهون ، وبيقلل من الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

كلي الخس مع السلطات يوميا.

وبصرف النظر عن اكل الفواكة والخضروات ، اضافة البروتين كمان لنظامك الغذائي مهم جدا ، وفي السطور الجاية هنقولك 7 مصادر للبروتين بتساعد على تحسين مستويات الاكسجين في الجسم.

7 اطعمة غنية بالبروتين لزيادة مستويات الاكسجين:

1- البيض:

يعتبر البيض المسلوق مصدر ممتاز للحديد, الزنك, البوتاسيوم, البروتين, السيلينيوم, والفيتامينات A, D, B5, B6, B12, E, K, والفولات, والبيتا كاروتين ، وفي حين ان صفار البيض معروف بمحتواه العالي من الكوليسترول ، الا ان الدراسات اظهرت ان ليه خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات.

كلي 3 – 5 بيضات مسلوقين في الاسبوع ، ولو بتعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، اتجنبي اكل صفار البيض او قللي منه.

2- البقوليات:

البقوليات زي العدس, الحمص, الفاصوليا, البيضا او الحمرا, الفول, براعم الفاصوليا ، غنية بالحديد, البوتاسيوم, الزنك, وفيتامين B ، كلها مصادر رائعة للبروتين النباتي وخالية من الدهون ، اكل البقوليات بيساعد على خفض ارتفاع ضغط الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم عند الاشخاص المصابين بالسكر من النوع التاني ، وتحسين مستوى الدهون ، وبيساعد في التحكم في الوزن.

كلي ½ كوباية من البقوليات كل يوم اي نوع من اختيارك ، لتحسين تدفق الدم والاكسجين لجميع اجزاء الجسم.

3- المشروم:

المشروم يعتبر من افضل مصادر البروتين الغذائي وبيحتوي على الحديد, الزنك, الكالسيوم, البوتاسيوم, النحاس, المغنيسيوم, السيلينيوم, والفيتامينات B3, B5, B6, C, D ، وبيحتوي على بيتا جلوكان الموجود في المشروم على مضادات الاكسدة ومضادات الكوليسترول اللي بيمنع تلف الاعصاب ، كمان المشروم بيساعد على توسيع الاوعية الدموية ، وبيمنع تجلط الدم وتكوين الترسبات الدهنية في الشرايين ، وليه تأثيرات مضادة للالتهابات.

كلي ½ كوباية من المشروم 2 – 3 مرات في الاسبوع ، اقليه قبل اضافته للسلطات او الشوربات ، ولو مصابة بالتهاب المفاصل استشيري الدكتور قبل اكل المشروم.

4- اللحمة والسمك:

اللحوم والاسماك مصادر جيدة لفيتامينات B12, B3, الحديد, الزنك, السيلينيوم, الكالسيوم, البروتين, احماض اوميجا 3 الدهنية ، واكل اللحوم الخالية من الدهون زي صدور الفراخ او الفراخ منزوعة الجلد بتساعد على تحسين الاوعية الدموية واللحوم زي اللحم البقري, واللحمة الضاني ، والاسماك الدهنية زي السلمون والتونة والماكريل والسردين بتساعد على تقوية العضم ونقل الاكسجين.

كلي حوالي 85 جرام من الفراخ المشوية او المخبوزة من غير جلد ، او لحوم خالية من الدهون ، او اسماك دهنية من اختيارك مع كوباية خضار خضرا لتحسين مستويات الاكسجين والصحة العامة ، واتجنبي اللحوم المصنعة زي السلامي والسوسيس.

5- لحوم الاعضاء:

لحوم الاعضاء زي الكبدة, القلب, اللسان, المخ ، مغذية جدا ، بتحتوي على فيتامينات B3, B6, B12, D, النحاس, الحديد, الزنك, البروتينات, الاحماض الدهنية الاحادية غير المشبعة, والاحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

كلي لحوم الاعضاء مرة في الاسبوع او مرة كل اسبوعين للحصول على العناصر الغذائية المطلوبة لتحسين مستويات الاكسجين ، اتجنبي لحوم الاعضاء لو بتعاني من ارتفاع الكوليسترول او التهاب المفاصل.

6- منتجات الالبان:

اللبن, الزبادي, السمنة بيحتوا على الكالسيوم, الزنك, وفيتامين B, D, والبروبيوتيك, والبروتينات الدهنية الصحية ، منتجات الالبان قليلة الدسم ممكن انها تساعد في تقليل مخاطر الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية والسكر من النوع التاني.

كلي ½ كوباية من الزبادي او الزبادي المثلج ، وكوباية من اللبن (375 مل) ، ومعلقة صغيرة من السمنة مع الاكل للحصول على العناصر الغذائية الاساسية من منتجات الالبان اللازمة لتحسين مستويات الاكسجين.

7- المكسرات وبذور عباد الشمس:

المكسرات وبذور عباد الشمس تعتبر مصادر كبيرة للحديد, النحاس, الزنك, الكالسيوم, والفيتامينات B3, B5, B6 ، والبروتينات, الالياف الغذائية, الاحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، العناصر الغذائية دي كلها بتساعد على تحسين تدفق الاكسجين وتدفق الدم لاجزاء الجسم من القلب ، وبتساعد كمان في التحكم في ضغط الدم, خفض مستوى الكوليسترول, تقليل خطر الاصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي, تعزيز نشاط الاوعية الدموية ، بالاضافة ان فيهم خصائص مضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة لارتفاع ضغط الدم.

كلي 2 – 4 حبة لوز منقوع, حبتين جوز, 3 – 4 حبات جوز امريكي, حفنة من بذور عباد الشمس المطحونة مع وجبة الفطار والسلطة ، وممكن كمان تاكلي كاجو ، ولكن تجنبيه لو بتعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

5 مشروبات لزيادة مستويات الاكسجين:

1- عصير البنجر والليمون:

في الخلاط حطي ½ حبة بنجر كبييرة متقشرة واضربيها وصفي الخليط.

ضيفي له عصير ½ ليمونة ورشة فلفل اسود.

قلبي المكونات كويس مع بعض ، واشربي المشروب ده الصبح.

واتجنبي شربه بالليل لانه ممكن يسبب الم في الحلق.

2- سموزي الرمان والخوخ:

حطي كوباية رمان في الخلاط اضربيها وصفيها.

اضربي ½ كوباية خوخ في الخلاط وافرميها فرم خشن وصفيها واخلطيه مع الرمان.

ضيفي للعصير رشة فلفل اسود وملح الهيمالايا.

قلبيه كويس واشربيه.

3- سموزي الاناناس, التمر, البذور:

اخلطي كوباية من الاناناس المتقطع مكعبات مع تمر ومعلقة كبيرة من بذور عباد الشمس المطحونة واضربيهم مع بعض في الخلاط.

صبي السموزي في كوباية واشربيه.

4- سموزي الجزر والبرتقان:

قشري جزرة كبيرة وقطعيها واضربيها في الخلاط.

ضيفي برتقانة كبيرة للجزر واضربيهم مع بعض.

صبي السموزي في كوباية وضيفي له شوية عصير ليمون ورشة فلفل اسود.

قلبيهم كويس مع بعض واشربيه.

5- سموزي السبانخ والكيوي:

حطي كوباية سبانخ في الخلاط.

قطعي عليها حبتين كيوي كبار مقشرين واضربيهم مع بعض.

صبيي السموزي في كوباية ، وضيفي لها عصير ½ ليمونة ، ورشة فلفل اسود.

قلبيهم كويس مع بعض واشربيه.

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