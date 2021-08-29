مفاجاة للعرايس قنبلة التفتيح كريم النشا والليمون تفتيح فورى ومبهر للعانة والجسم بالكامل

مفاجاة للعرايس قنبلة التفتيح كريم النشا والليمون ، جميع النساء يسعون إلى تفتيح بشرتهن و إظهار جمالهم لمن حولهم في جميع الأوقات، ومن أكثر علامات الجمال التي تحرص عليها النساء بشكل مستمر هي البشرة، ولكن بشرة الجسم دائمًا تتعرض يوميًا إلى الاجهاد والعادات السيئة التي قد تكون سبب رئيسي في تغيير لون البشرة والجسم لهذا يستخدمون الكريمات المتصنعة بمبالغ كبيرة جدًا وقد تكون أيضًا مضرة على البشرة وغير آمنة، لهذا وجدنا لكي افضل الحلول باستخدام مكونات طبيعية 100% متوفرة في جميع المنازل.

مفاجاة للعرايس قنبلة التفتيح كريم النشا والليمون

جميع النساء والفتيات يستطيعون الإعتماد على هذه الوصفة للقضاء تماماً على مشكلة الاسمرار والبقع الداكنة التي تتواجد في البشرة وبالأخص في فصل الصيف، مكونات هذا الكريم ينصح باستخدامها جميع خبراء التجميل، ومكونات كريم النشا والليمون، هي:

5 معالق من عصير الليمون.

6 معالق من النشا الابيض.

معلقة من العسل الأبيض.

2 معلقة من زيت جوز الهند.

معلقة من زيت اللافندر.

علبة محكمة الغلق.

طريقة التحضير:

يتواجد أعداد كبيرة جدًا من كريمات التفتيح في جميع الأسواق وبعضها مكلف الثمن كثيرًا ولكن لا يمكننا أن ننكر أن جميعها تحتوي على مواد حافظة كيميائية ومع تكرار الاستعمال يؤثر على البشرة على المدى البعيد لهذا قومي بصنع كريمك الخاص بيدك وطريقة تحضير كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة هي:

الآن احرصي وعاء كبيرة واضيفي بداخله النشا واضيفي الليمون بالتدريج حتى نحصل على عجينة لينة.

اضيفي عليهم العسل الأبيض مع استمرار التقليب الجيد.

في وعاء آخر قومي بخلط الزيوت مع بعضهم البعض زيت جوز الهند و زيت الافندر.

ثم ضيفيها على الخليط وقلبيها حتى يتم مزجهم جميعاً وتحصلين على ملمس كريمي.

تستطيعين استعمال هذا الكريم وانتي في اطمئنان كامل لانك كما شاهدتي فجميع مكونات هذا الكريم طبيعية 100%، ولهذا احرصي على استخدام هذا الكريم بشكل يومي حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة، واليكم طريقة الإستخدام وهي: