طريقة عمل أشهي وألذ طبق مكرونة باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات سهلة

- 1/2
- 2/2
يعد طبق المكرونة باللحمة المفرومة ، من أشهي وألذ أنواع الأطباق التي يمكنك تقديمها، إلي أطفالك كتغير في الطعام والمساعدة علي فتح الشهية، ويحتوي هذا الطبق علي الكثير من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الجسم خلال يومه، ويمكنك عمل المكرونة بأكثر من طعم مثل مكرونة بالصلصة ومكرونة بالفراخ ومكرونة بالجمبري ومكرونة بالصوص الأبيض وهكذا، هو طبق شهي وللذيذ جداً ويتميز بأنه من الوجبات سريعة التحضير وبمذاق للذيذ ورائع، وهي أكلة يعشقها الكبار والصغار وخصوصاً الأطفال، لأنها أكلة محببة جداً لديهم، ويمكنك تقديمها إلي أفراد أسرتك كوجبة رئيسية علي الغداء أو العشاء، هي من الأطعمة الشعبية المشهورة جداً في أغلب البلاد، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل طبق مكرونة باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع.مكونات عمل طبق المكرونة باللحمة المفرومة
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا النوع من الطعام وهي كما يلي:-
- كيس مكرونة.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبة متوسطة من البصل مفرومة.
- كوب من عصير الطماطم.
- فلفل أخضر مقطع شرائح.
- ثلاث فصوص من الثوم مهروس.
- معلقة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير طبق مكرونة باللحمة المفرومة في المنزل وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار حلة، ونضع به ماء ورشة ملح، ونقطتين من الزيت علي نار حتي الغليان، ثم يتم سلق المكرونة فيها نصف سواه، ثم تصفاه وتترك جانباً.
- بعد ذلك نحضر طاسة، ونضعها علي النار متوسطة، ونضع به معلقة من الزيت، ثم نضع بها البصل ويتم التقليب حتي تذبل البصلة، ثم يضاف لها الثوم ونستمر في التقليب.
- بعد كدة يتم إضافة الملح والفلفل الأسود، والفلفل الرومي الأخضر، بعد ذلك نضيف اللحم ونقلب حتي يتم تسوية اللحمة جيداً، ثم نقوم بسكب عصير الطماطم.
- ويتم بعد ذلك ترك الخليط علي نار متوسطة حتي يتسابك ويصبح جاهز، ثم نقوم بسكب الخليط علي المكرونة المسلوقة، ويقلب جيداً مع بعض حتي تتجانس المكونات.
- نحضر طبق التقديم، ونضع به المكرونة، وتقدم ساخنة بالهناء والشفاء.
الوسوم
يعد طبق المكرونة باللحمة المفرومة ، من أشهي وألذ أنواع الأطباق التي يمكنك تقديمها، إلي أطفالك كتغير في الطعام والمساعدة علي فتح الشهية، ويحتوي هذا الطبق علي الكثير من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الجسم خلال يومه، ويمكنك عمل المكرونة بأكثر من طعم مثل مكرونة بالصلصة ومكرونة بالفراخ ومكرونة بالجمبري ومكرونة بالصوص الأبيض وهكذا، هو طبق شهي وللذيذ جداً ويتميز بأنه من الوجبات سريعة التحضير وبمذاق للذيذ ورائع، وهي أكلة يعشقها الكبار والصغار وخصوصاً الأطفال، لأنها أكلة محببة جداً لديهم، ويمكنك تقديمها إلي أفراد أسرتك كوجبة رئيسية علي الغداء أو العشاء، هي من الأطعمة الشعبية المشهورة جداً في أغلب البلاد، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل طبق مكرونة باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع.مكونات عمل طبق المكرونة باللحمة المفرومة
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا النوع من الطعام وهي كما يلي:-
- كيس مكرونة.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبة متوسطة من البصل مفرومة.
- كوب من عصير الطماطم.
- فلفل أخضر مقطع شرائح.
- ثلاث فصوص من الثوم مهروس.
- معلقة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير طبق مكرونة باللحمة المفرومة في المنزل وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار حلة، ونضع به ماء ورشة ملح، ونقطتين من الزيت علي نار حتي الغليان، ثم يتم سلق المكرونة فيها نصف سواه، ثم تصفاه وتترك جانباً.
- بعد ذلك نحضر طاسة، ونضعها علي النار متوسطة، ونضع به معلقة من الزيت، ثم نضع بها البصل ويتم التقليب حتي تذبل البصلة، ثم يضاف لها الثوم ونستمر في التقليب.
- بعد كدة يتم إضافة الملح والفلفل الأسود، والفلفل الرومي الأخضر، بعد ذلك نضيف اللحم ونقلب حتي يتم تسوية اللحمة جيداً، ثم نقوم بسكب عصير الطماطم.
- ويتم بعد ذلك ترك الخليط علي نار متوسطة حتي يتسابك ويصبح جاهز، ثم نقوم بسكب الخليط علي المكرونة المسلوقة، ويقلب جيداً مع بعض حتي تتجانس المكونات.
- نحضر طبق التقديم، ونضع به المكرونة، وتقدم ساخنة بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أشهي وألذ طبق مكرونة باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.