يعد فقدان البصر أحد أخطر مضاعفات مرض السكري غير المتحكم فيه، ونظرًا لأن العديد من الأشخاص لن يكونوا على دراية بأنهم مصابون بمرض السكري حتى تظهر الأعراض، فإن مرض السكري لا يزال يمثل خطرًا صحيًا خطيرًا على الرؤية السليمة.

ووفقاً للدكتور عمار صفر استشاري طب العيون وأخصائي جراحة الشبكية والجسم الزجاجي والمدير الطبي لمستشفيات مورفيلدز للعيون في الإمارات، إذا كنت مصابًا بداء السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة ببعض أمراض العيون، بما في ذلك اعتلال الشبكية السكري، والزرق، وإعتام عدسة العين.

لكن الخبر السار هو أنه يمكنك الحفاظ على بصرك وتقليل فرص الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بمرض السكري من خلال اتباع بعض النصائح القيمة والمهمة التي يقدمها لك د. صفر.

5 نصائح للحفاظ على صحة العيون لدى مرضى السكري

يشدد د. صفر على أن هذه النصائح الخمس، مهمة جداً للمساعدة في الحفاظ على الرؤية السليمة لسنوات قادمة وحماية مرضى السكري من أمراض العيون المرتبطة بهذا الداء.

وهذه النصائح دوت الخليج التالية:

إجراء فحص شامل للعين المتوسعة مرة واحدة في السنة على الأقل في مراحله المبكرة، إذ عادة ما يكون لأمراض العين السكرية أعراض قليلة أو معدومة. وأثناء فحص العين الموسع، يمكن لطبيب العيون الخاص بك تحديد العلامات الدقيقة التي تشير إلى أن مرض السكري يهدد بصرك.

وعندما يتم اكتشافه مبكرًا، توجد العديد من العلاجات الفعالة التي يمكن أن تمنع تفاقم مرض السكري في العين وتحمي رؤيتك.

السيطرة على نسبة السكر في الدم: عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا، يمكن أن يؤثر على شكل عدسة العين، مما يتسبب في تشوش الرؤية والذي يعود إلى طبيعته بعد استقرار نسبة السكر في الدم.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية التي توفر الأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى لشبكية العين والأعصاب وبنى الأنسجة الرخوة الأخرى داخل عينيك.

إن الحفاظ على نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية الموصوفة يمكن أن يحافظ على صحة الأوعية الدموية وبصرك. ومن المهم جدًا إقامة علاقة طويلة الأمد مع طبيب السكري (أخصائي الغدد الصماء) الذي سيساعدك في السيطرة على هذه المشكلة.

الحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الصحية: مثل الأوعية الدموية الأخرى في جسمك، تتفاعل الأوعية الدموية الحساسة في عينيك بشكل سلبي مع كل من ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة. ولن يساعد الحفاظ على كليهما تحت السيطرة على صحة عينيك فحسب، بل على صحتك بشكل عام. الإقلاع عن التدخين:

الأشخاص المصابون بمرض السكر والدخان أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في شبكية العين تسمى اعتلال الشبكية السكري. ويمكن أن تكون هذه حالة خطيرة وتؤدي إلى فقدان البصر.

الأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التغذية الصحية والتمارين الروتينية على التحكم في مرض السكري وتعود بفائدة كبيرة على صحة عينيك.

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فتأكد من إدارة مرضك بفاعلية مع طبيب العيون الخاص بك حتى تقلل من خطر الإصابة بأمراض العين.