طريقة عمل الفطائر التركية الهشة عبر موقعنا، تعتبر الفطائر من الوصفات سريعة التحضير والتي لا تحتاج إلى وقت لإعدادها، بالإضافة إلى مكوناتها البسيطة ويُمكنك تحضيرها بعدة طرق مختلفة، لذا يُمكنك القيام بعملها من خلال المعلومات التي سوف نوضحها خلال المقال التالي. طريقة عمل الفطائر التركية الهشة طريقة عمل الفطائر التركية الهشة إليكم طريقته فيما يلي: مكونات الفطائر التركية الهشة كوبان من الدقيق المنخول.

كوب فقط من الزيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة من الملح.

ملعقتان من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

بيض.

كوب فقط من الجبن الشيدر.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير وعمل الفطائر التركية الهشة في العجان الكهربائي نضع السكر، والملح، والخميرة الفورية، والبيكنج بودر. نضيف بعد ذلك الحليب البودرة ونخلط المكونات حتى تتجانس مع بعضها. يتم إضافة الماء والزيت ونستمر في العجن حتى تتداخل المكونات مع بعضها. نترك العجينة كي تتخمر ثم نقطعها إلى كرات متوسطة الحجم. نرش القليل من الدقيق ونفرد العجينة. نضيف إليها الجبنة ونسحن الفرن على درجة حرارة متوسطة. يتم دهن صينية بالقليل من الزيت ونضع الفطائر ونتركها كي تنضج. نخرج الفطائر من الفرن وتُقدم بألف هنا. طريقة عمل الفطائر التركية الهشة باللحم المفروم مكونات الفطائر التركية الهشةطريقة تحضير وعمل الفطائر التركية الهشةطريقة عمل الفطائر التركية الهشة باللحم المفروم يُمكنك أيضًا عمل الفطائر باللحم المفروم عن طريق اتباع ما يلي: المكونات نصف كيلو دقيق.

رشه من السكر.

كمية مناسبة من الزيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ العجن.

ثلث كيلو من اللحم المفروم.

ثلاث حبات من البصل.

حبة كبيرة من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقتان من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

كمية مناسبة من البقدونس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من القرفة.

رشه من الشطة. طريقة التحضير نضع الدقيق، والماء، والسكر، والزيت، والملح ونخلطهم جيداً. نضيف الخميرة وباقي المكونات ونستمر في العجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نرفع قدر على النار ونضيف اللحم ونقلب ثم نضيف البصل، والفلفل الأخضر. يتم إضافة باقي المكونات ونتركها على النار حتى تنضج. نفرد العجين بعد أن تتخمر ونضيف إليها الحشوة. نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع الفطائر ونتركها حتى تنضج. نقدمها بألف هنا. المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الفطائر التركية الهشة عبر موقعنا، تعتبر الفطائر من الوصفات سريعة التحضير والتي لا تحتاج إلى وقت لإعدادها، بالإضافة إلى مكوناتها البسيطة ويُمكنك تحضيرها بعدة طرق مختلفة، لذا يُمكنك القيام بعملها من خلال المعلومات التي سوف نوضحها خلال المقال التالي. طريقة عمل الفطائر التركية الهشة طريقة عمل الفطائر التركية الهشة إليكم طريقته فيما يلي: مكونات الفطائر التركية الهشة كوبان من الدقيق المنخول.

كوب فقط من الزيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة من الملح.

ملعقتان من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

بيض.

كوب فقط من الجبن الشيدر.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير وعمل الفطائر التركية الهشة في العجان الكهربائي نضع السكر، والملح، والخميرة الفورية، والبيكنج بودر. نضيف بعد ذلك الحليب البودرة ونخلط المكونات حتى تتجانس مع بعضها. يتم إضافة الماء والزيت ونستمر في العجن حتى تتداخل المكونات مع بعضها. نترك العجينة كي تتخمر ثم نقطعها إلى كرات متوسطة الحجم. نرش القليل من الدقيق ونفرد العجينة. نضيف إليها الجبنة ونسحن الفرن على درجة حرارة متوسطة. يتم دهن صينية بالقليل من الزيت ونضع الفطائر ونتركها كي تنضج. نخرج الفطائر من الفرن وتُقدم بألف هنا. طريقة عمل الفطائر التركية الهشة باللحم المفروم مكونات الفطائر التركية الهشةطريقة تحضير وعمل الفطائر التركية الهشةطريقة عمل الفطائر التركية الهشة باللحم المفروم يُمكنك أيضًا عمل الفطائر باللحم المفروم عن طريق اتباع ما يلي: المكونات نصف كيلو دقيق.

رشه من السكر.

كمية مناسبة من الزيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ العجن.

ثلث كيلو من اللحم المفروم.

ثلاث حبات من البصل.

حبة كبيرة من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقتان من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

كمية مناسبة من البقدونس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من القرفة.

رشه من الشطة. طريقة التحضير نضع الدقيق، والماء، والسكر، والزيت، والملح ونخلطهم جيداً. نضيف الخميرة وباقي المكونات ونستمر في العجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نرفع قدر على النار ونضيف اللحم ونقلب ثم نضيف البصل، والفلفل الأخضر. يتم إضافة باقي المكونات ونتركها على النار حتى تنضج. نفرد العجين بعد أن تتخمر ونضيف إليها الحشوة. نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع الفطائر ونتركها حتى تنضج. نقدمها بألف هنا. المكوناتطريقة التحضير

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