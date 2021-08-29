وصفة طبيعية لشد الوجه وتبيضه بمكونات منزلية والنتيجة فورية

وصفة طبيعية لشد الوجه وتبيضه، العديد من الفتيات يبحثن عن طرق لتبيض البشرة وشد الوجه، حيث تفضل المرأة الكريمات الطبيعية لوجهها وذلك لأنها تعتبر من الطرق المضمونة والغير مضرة للبشرة، بالإضافة إلى أن المرأة تكون في حاجة بشكل مستمر لاستخدام خلطات لشد الوجه والتخلص من التجاعيد الموجودة فيه وخصوصاً في الصيف، نظراً لأن أشعة الشمس تعمل على خلق بقع داكنة في الوجه، كما تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تخفيض نسبة الكولاجين في البشرة فينتج عن ذلك ترهل الوجه وظهور التجاعيد، من الجدير ذكره أن الاستمرار على عمل خلطات تعمل على جعل الوجه مشدوداً بالإضافة إلى أنها تساعد على تسمين البشرة والوقاية من شحوب الوجه.وصفة طبيعية لشد الوجه وتبيضه
على الرغم من أنه من الصعب أن تجدي خلطات تعمل على شد الوجه بالإضافة إلى تبيضه والتخلص من التجاعيد في يوم واحد، إلا أن هناك بعض الطرق الموجودة بالفعل والتي سوف نتناول بعضا منها خلال السطور القادمة.خلطة القهوة لشد الوجه ونضارته
حيث تعمل هذه الخلطة على زيادة نضارة الوجه حيث يتم تقشير البشرة، وذلك لأن الكافيين الذي يوجد في القهوة يعمل على التخلص من الرطوبة الزائدة، كما يقوم السكر البني بتقشير طبقة الجلد الرقيقة مما يعمل ذلك على شد الوجه، بالإضافة إلى ذلك يتم توحيد لون البشرة.
مكونات خلطة القهوة
- سكر بني.
- قرفة.
- قهوة.
- 3 ملاعق زيت جوز الهند.
طريقة تحضير خلطة القهوة
- نقوم أولاً بوضع عدد 3 ملاعق من زيت جوز الهند في وعاء ونضعه على النار لمدة حوالي 15 ثانية لكي نقوم بتدفئته، بعد ذلك نتركه ليبرد.
- نقوم بخلط حوالي ربع كوب من القهوة المطحونة، مع ربع كوب سكر بني، بالإضافة إلى نصف ملعقة من القرفة يتم نخلطهم بشكل جيد.
- بعد ذلك نضع زيت جوز الهند إلى الخليط ونستمر في الخلط.
- ثم بعد أن نقوم بذلك نأخذ القليل ونفرك به الوجه على شكل حركات دائرية لعدد قليل من الدقائق.
- بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، واستمتعي ببشرة ناعمة ومشرقة ومشدودة خالية من العيوب.
- يمكن الاستمرار على الوصفة للحصول على النتيجة المطلوبة.
الوسوم
وصفة طبيعية لشد الوجه وتبيضه، العديد من الفتيات يبحثن عن طرق لتبيض البشرة وشد الوجه، حيث تفضل المرأة الكريمات الطبيعية لوجهها وذلك لأنها تعتبر من الطرق المضمونة والغير مضرة للبشرة، بالإضافة إلى أن المرأة تكون في حاجة بشكل مستمر لاستخدام خلطات لشد الوجه والتخلص من التجاعيد الموجودة فيه وخصوصاً في الصيف، نظراً لأن أشعة الشمس تعمل على خلق بقع داكنة في الوجه، كما تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تخفيض نسبة الكولاجين في البشرة فينتج عن ذلك ترهل الوجه وظهور التجاعيد، من الجدير ذكره أن الاستمرار على عمل خلطات تعمل على جعل الوجه مشدوداً بالإضافة إلى أنها تساعد على تسمين البشرة والوقاية من شحوب الوجه.وصفة طبيعية لشد الوجه وتبيضه
على الرغم من أنه من الصعب أن تجدي خلطات تعمل على شد الوجه بالإضافة إلى تبيضه والتخلص من التجاعيد في يوم واحد، إلا أن هناك بعض الطرق الموجودة بالفعل والتي سوف نتناول بعضا منها خلال السطور القادمة.خلطة القهوة لشد الوجه ونضارته
حيث تعمل هذه الخلطة على زيادة نضارة الوجه حيث يتم تقشير البشرة، وذلك لأن الكافيين الذي يوجد في القهوة يعمل على التخلص من الرطوبة الزائدة، كما يقوم السكر البني بتقشير طبقة الجلد الرقيقة مما يعمل ذلك على شد الوجه، بالإضافة إلى ذلك يتم توحيد لون البشرة.
مكونات خلطة القهوة
- سكر بني.
- قرفة.
- قهوة.
- 3 ملاعق زيت جوز الهند.
طريقة تحضير خلطة القهوة
- نقوم أولاً بوضع عدد 3 ملاعق من زيت جوز الهند في وعاء ونضعه على النار لمدة حوالي 15 ثانية لكي نقوم بتدفئته، بعد ذلك نتركه ليبرد.
- نقوم بخلط حوالي ربع كوب من القهوة المطحونة، مع ربع كوب سكر بني، بالإضافة إلى نصف ملعقة من القرفة يتم نخلطهم بشكل جيد.
- بعد ذلك نضع زيت جوز الهند إلى الخليط ونستمر في الخلط.
- ثم بعد أن نقوم بذلك نأخذ القليل ونفرك به الوجه على شكل حركات دائرية لعدد قليل من الدقائق.
- بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، واستمتعي ببشرة ناعمة ومشرقة ومشدودة خالية من العيوب.
- يمكن الاستمرار على الوصفة للحصول على النتيجة المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة طبيعية لشد الوجه وتبيضه بمكونات منزلية والنتيجة فورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.