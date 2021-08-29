وصفة طبيعية لشد الوجه وتبيضه بمكونات منزلية والنتيجة فورية

وصفة طبيعية لشد الوجه وتبيضه، العديد من الفتيات يبحثن عن طرق لتبيض البشرة وشد الوجه، حيث تفضل المرأة الكريمات الطبيعية لوجهها وذلك لأنها تعتبر من الطرق المضمونة والغير مضرة للبشرة، بالإضافة إلى أن المرأة تكون في حاجة بشكل مستمر لاستخدام خلطات لشد الوجه والتخلص من التجاعيد الموجودة فيه وخصوصاً في الصيف، نظراً لأن أشعة الشمس تعمل على خلق بقع داكنة في الوجه، كما تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تخفيض نسبة الكولاجين في البشرة فينتج عن ذلك ترهل الوجه وظهور التجاعيد، من الجدير ذكره أن الاستمرار على عمل خلطات تعمل على جعل الوجه مشدوداً بالإضافة إلى أنها تساعد على تسمين البشرة والوقاية من شحوب الوجه.

وصفة طبيعية لشد الوجه وتبيضه

على الرغم من أنه من الصعب أن تجدي خلطات تعمل على شد الوجه بالإضافة إلى تبيضه والتخلص من التجاعيد في يوم واحد، إلا أن هناك بعض الطرق الموجودة بالفعل والتي سوف نتناول بعضا منها خلال السطور القادمة.

خلطة القهوة لشد الوجه ونضارته

حيث تعمل هذه الخلطة على زيادة نضارة الوجه حيث يتم تقشير البشرة، وذلك لأن الكافيين الذي يوجد في القهوة يعمل على التخلص من الرطوبة الزائدة، كما يقوم السكر البني بتقشير طبقة الجلد الرقيقة مما يعمل ذلك على شد الوجه، بالإضافة إلى ذلك يتم توحيد لون البشرة.

مكونات خلطة القهوة

سكر بني.

قرفة.

قهوة.

3 ملاعق زيت جوز الهند.

طريقة تحضير خلطة القهوة