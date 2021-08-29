طرق طبيعية فعالة لعلاج الشيب نهائياً.. تعلّمي طريقة تحضيرها

هناك طرق طبيعية فعالة لعلاج الشيب نهائيًا؛ حيث يتعرض الشعر إلى الشيب مع التقدم في العمر وهو أحد الأسباب الشائعة التي تسبب إزعاجًا كبيراً للسيدات، وهناك مجموعة من الوصفات الطبيعية يمكن أن تساعد في علاج الشيب وإرجاع لون الشعر الأصلي وبذلك تخليصكم من مشكلة كبيرة تتعرض لها السيدات، خلال مقالنا التالي نوضح لكم طريقة تحضير واستخدام أكثر من وصفة لعلاج الشيب.

طرق طبيعية فعالة لعلاج الشيب

يمكن استخدام الحناء أو الكاري أو بعض المكونات الطبيعية الأخرى لديكم في المنزل من أجل علاج الشيب وتتمثل هذه الطرق فيما يلي:

الحناء

يمكن خلط القليل من مسحوق الحناء باللون الذي ترغبون فيه مع كوب من الشاي وملعقة كبيرة من زيت الزيتون لتحصلوا على خليط متماسك، عليكم تغطيته لمدة ست ساعات قبل استخدامه على الشعر، وتركه لمدة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات الحصول على اللون المطلوب وتغطية شيب الشعر.

الكاري

يمكن إضافة كمية من أوراق الكاري الخضراء على ملتقى من زيت جوز الهند، ثم غليهم على النار ويُضاف عليهم كوب من الماء، ثم يتم تشغيل الزيت ونترك لخليط حتى يبرد ثم نضعه على فروة الرأس لمدة أربعين دقيقة بعد ذلك يمكنكم غسل الشعر بالماء ونوع شامبو مناسب.

إكليل الجبل والمريمية

من أفضل الأعشاب التي تساهم في علاج الشيب نهائياً هم إكليل الجبل والمريمية، حيث يمكنك خلط نصف كوب من ورق إكليل الجبل المجفف مع نصف كوب من المريمية المجففة واثنين من أكواب الماء ونغلي الخليط على النار، بعد ذلك نتركه لمدة نصف ساعة حتى يبرد، ويمكنك استعمال هذا الخليط مع الشامبو أثناء الاستحمام حيث نتركه على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة ثم غسل الشعر.

طرق الوقاية من الشيب المبكر

إلى جانب استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج الشيب هناك مجموعة من الطرق من خلالها يمكن الوقاية من شيب الشعر المبكر وتشمل ما يلي: