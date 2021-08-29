طريقة عمل دانيت الكراميل البيتي بكل سهولة وأطعم من الجاهز ومكونات متوفرة في بيتك

طريقة عمل دانيت الكراميل في المنزل بكل سهولة بدون أي مواد حافظة جميع المكونات طبيعية جدًا ومتوفرة في المنزل وسوف نقوم بعمل كمية كبيرة والمذاق رائع مثل دانيت الأصلي تمامًا فضلاً عن ذلك أنه مغذي جدًا للأطفال والكبار ومذاقه محبب للأطفال ويوجد العديد من النكهات التي من السهل أن تقدميها لأطفالك ومن أفضل نكهات دانيت هو دانيت بالكراميل مذاقه شهي وجميل وبخطوات بسيطة سوف تصنعين كمية كبيرة من الدانيت بمقادير قليلة جدًا واقتصادية دون الحاجة لشرائه.

طريقة عمل دانيت الكراميل

المكونات التي يتكون من الدانيت سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت فنحن لا نحتاج إلى الكراميل الجاهز أو الكريمة أو الزبدة مثل الكثير من الوصفات الطريقة بسيطة وسهلة جدًا.

ملعقة كبيرة واحدة من النشا.

كوبين من الحليب.

حبة واحدة من البيض.

كوب إلا ربع من السكر.

ظرفين من الفانيليا.

احضر ي وعاء عميق ثم خذي نصف مقدار الحليب الموجود وضعيه في الوعاء. ثم أضيفي مقدار النشا وحبة البيض وقلبي جيدًا المكونات حتى تتأكدي من امتزاج كافة المكونات معًا. بعد ذلك احضري وعاء آخر وضعي به السكر وارفعيه على النار. اتركي السكر يتكرمل ولكن على نار هادئة مع التقليب ببطء. عندما تلاحظين أن السكر ذاب وتحول إلى اللون البني أو الذهبي أضيفي الحليب السائل. سوف تلاحظين أن السكر قد جمد قلبي ببطء وسوف يذوب تمامًا في الحليب. بعد ذلك خذي مقدار نصف كوب من خليط السكر والحليب وأضيفيهم إلى خليط النشا وقلبي جيدًا. ثم أعيدي خليط النشا إلى خليط السكر والحليب في الطنجرة. بعد ذلك قومي بتحريك جميع المكونات التي لديك في الطنجرة واستمري في التحريك على نار متوسطة. عندما تلاحظين أن الخليط بدأ يتماسك قليلاً ويصبح ذو قوام كثيف اطفئي النار. احضري كؤوس صغيرة أو أكواب صغيرة ووزعي دانيت الكراميل في الأكواب. اتركيه لمدة ربع ساعة خارج الثلاجة حتى تهدأ الحرارة منه. ثم قومي بوضع أكواب دانيت كراميل في الثلاجة. قدمي الدانيت بعد أن يبرد وصحتين وعافية. تلك هي أسهل طريقة عمل دانيت الكراميل البيتي.

مكونات دانيت كراميلطريقة تحضر الدانيت البيتي