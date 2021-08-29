العناية بالبشرة الدهنية بالليمون و السكر

العناية بالبشرة الدهنية بالليمون والسكر، البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي يجب أن نعتني بها ولها طرق خاصة ومعينة بها لكي نهتم بها ونرعاها لأنها تتأثر بأقل العوامل حيث يجب أن نقوم بتنظيفها يوميًا واستخدام مستحضرات العناية بالبشرة الدهنية المخصصة لها والمحتوية على العناصر الغذائية الطبيعية التي تحتاج إليها البشرة ونجد كل ذلك في وصفة الليمون والسكر للعناية بالبشرة الدهنية.

فوائد السكر والليمون للبشرة الدهنية

توفر وصفة الليمون والسكر فوائد عديدة وهامة للبشرة الدهنية كون الليمون مصدر طبيعي قوي لفيتامين سي يفيد البشرة في توحيد لونها واكتسابها للمعان ومرونة طبيعية والمزيد من فوائد وصفة الليمون والسكر للبشرة الدهنية منها:

تجعل البشرة شابة وصحية أكثر وتزيد من نضارتها. تفتيح المناطق الداكنة سواء للبشرة أو الجسم وتساعد على تبييض البشرة. تزيل البثور وحب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء في بدايتها. تنظيف البشرة من خلال تقشيرها طبيعيًا بإزالة الخلايا الجلدية الميتة. تأخر ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في العمر. تساعد البشرة في طرد السموم التي تقبع بين خلاياها لوجود مضادات الأكسدة.

العناية بالبشرة الدهنية بالليمون والسكر

تعاني البشرة الدهنية من الكثير من المشاكل التي تسببها عوامل مختلفة سواء التعرض للشمس بكثرة أو عدم استخدام مستحضرات تجميل مناسبة للبشرة الدهنية مما يتسبب في تهيجها أو زيادة إفراز الزهم على الرغم من أن زيوت البشرة أمر هام للبشرة حيث تحافظ على ترطيبها ولمعانها إلا أن زيادة إنتاجها غير محبب على الإطلاق لأنها تسبب اتساع مسام البشرة مما يعني كثرة تراكم الأتربة بها وبالتالي تكون البكتيريا التي تتسبب في نمو حب الشباب.

لهذا تستخدم وصفة السكر والليمون للبشرة الدهنية للوقاية من كل هذا وتستخدم تلك الوصفة بالطريقة التالية: