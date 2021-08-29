وصفة الترايفل بالبسكويت والجيلي بأسهل طريقة

وصفة الترايفل بالبسكويت والجيلي، في الصيف نحتاج لتناول الكثير من الحلويات التي تعطينا الطاقة لهذا إليكم وصفتنا اليوم من البسكويت وصفة الترايفل بالبسكويت والجلي الشهية حيث كثر استخدام البسكويت في الفترة الأخيرة كونه أحد المكونات البسيطة التي تتميز بمذاق مناسب لجميع الحلويات وهو عنصر أساسي في وصفة الترايفل بالبسكويت والجلي تابعوا معنا لمعرفة خطوات التحضير والمكونات المطلوبة. مكونات ترايفل البسكويت والجيلي مكونات ترايفل البسكويت والجيلي يتكون الترايفل من الجلي والبسكويت كمكونين أساسيين في تحضيره ونحتاج للمقادير التالية لتحضير وصفة ترايفل البسكويت والجلي الشهية: كوب واحد من قشطة قيمر. عبوة واحدة من الجلي بالفراولة ذو اللون الأحمر. علبة من الفاكهة المشكلة حسب الرغبة حكمها كبير. عبوة من الجلي بالتفاح أو أي نكهة ذات لون أخضر. علبة من بسكويت دايجستيف أو بسكويت شاي سادة. كوب من كريمة الطبخ أو كريم شانتيه محلى وبارد. طريقة عمل ترايفل البسكويت والجيلي طريقة عمل ترايفل البسكويت والجيلي تستغرق وصفة ترايفل البسكويت والجلي فترة بسيطة لتصبح جاهزة مع حفظها في الثلاجة بعد تحضيرها لفترة طويلة حتى تصير باردة ومناسبة للجو الحالي: توضع علبة البسكويت في كيس تفريز مع الضغط عليه لفترة طويلة ليصبح ناعمًا أو بوضعه في المطحنة. في كأس التقديم نضع الطبقة الأولى والسفلية وهي البسكويت المطحون الناعم. نحضر علبة الفواكه ونجففها جيدًا لنتخلص من الماء الزائد بها ونبدأ في رص الفاكهة بعد طبقة البسكويت مع رص التفاح في النهاية لأنه يذبل سريعًا. نُحضر الجلي الأحمر في وعاء من الماء الساخن مضاف له بودرة الجلي ونقلب حتى يختلطا ومن ثم نضع كوب ماء بارد يليه كوب قشطة قيمر. نقلب هذه المقادير جميعها في الوعاء حتى تمتزج. نأخذ نصف كمية الفاكهة المتبقية لكي نضيفها لهذا المزيج وبعد الخلط الجيد نبدأ في رص طبقة جديدة في كأس التقديم من هذا المزيج. نضع كأس التقديم في الثلاجة لكي يبرد ومن ثم نخرجها لكي نضيف الجلي الأخضر مع طبقة من الكريمة كتزيين نهائي للكأس. الوسوم

وصفة الترايفل بالبسكويت والجيلي، في الصيف نحتاج لتناول الكثير من الحلويات التي تعطينا الطاقة لهذا إليكم وصفتنا اليوم من البسكويت وصفة الترايفل بالبسكويت والجلي الشهية حيث كثر استخدام البسكويت في الفترة الأخيرة كونه أحد المكونات البسيطة التي تتميز بمذاق مناسب لجميع الحلويات وهو عنصر أساسي في وصفة الترايفل بالبسكويت والجلي تابعوا معنا لمعرفة خطوات التحضير والمكونات المطلوبة. مكونات ترايفل البسكويت والجيلي مكونات ترايفل البسكويت والجيلي يتكون الترايفل من الجلي والبسكويت كمكونين أساسيين في تحضيره ونحتاج للمقادير التالية لتحضير وصفة ترايفل البسكويت والجلي الشهية: كوب واحد من قشطة قيمر. عبوة واحدة من الجلي بالفراولة ذو اللون الأحمر. علبة من الفاكهة المشكلة حسب الرغبة حكمها كبير. عبوة من الجلي بالتفاح أو أي نكهة ذات لون أخضر. علبة من بسكويت دايجستيف أو بسكويت شاي سادة. كوب من كريمة الطبخ أو كريم شانتيه محلى وبارد. طريقة عمل ترايفل البسكويت والجيلي طريقة عمل ترايفل البسكويت والجيلي تستغرق وصفة ترايفل البسكويت والجلي فترة بسيطة لتصبح جاهزة مع حفظها في الثلاجة بعد تحضيرها لفترة طويلة حتى تصير باردة ومناسبة للجو الحالي: توضع علبة البسكويت في كيس تفريز مع الضغط عليه لفترة طويلة ليصبح ناعمًا أو بوضعه في المطحنة. في كأس التقديم نضع الطبقة الأولى والسفلية وهي البسكويت المطحون الناعم. نحضر علبة الفواكه ونجففها جيدًا لنتخلص من الماء الزائد بها ونبدأ في رص الفاكهة بعد طبقة البسكويت مع رص التفاح في النهاية لأنه يذبل سريعًا. نُحضر الجلي الأحمر في وعاء من الماء الساخن مضاف له بودرة الجلي ونقلب حتى يختلطا ومن ثم نضع كوب ماء بارد يليه كوب قشطة قيمر. نقلب هذه المقادير جميعها في الوعاء حتى تمتزج. نأخذ نصف كمية الفاكهة المتبقية لكي نضيفها لهذا المزيج وبعد الخلط الجيد نبدأ في رص طبقة جديدة في كأس التقديم من هذا المزيج. نضع كأس التقديم في الثلاجة لكي يبرد ومن ثم نخرجها لكي نضيف الجلي الأخضر مع طبقة من الكريمة كتزيين نهائي للكأس.

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