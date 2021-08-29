طريقة عمل فطيرة الزعتر الشهية في المنزل

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طريقة عمل فطيرة الزعتر، تتميز الفطائر برائحتها الشهية ومذاقها الرائع الذي لا يقاوم ومهما تعددت أنواع الفطائر بين الحلو والمالح فإنها تحتل مكانتها في قلوب الكثيرين لأن الفطائر واحدة من الأطعمة الهامة والأساسية لدى الكثير من الأشخاص وتعتبر فطيرة الزعتر واحدة من أشهر تلك الفطائر لنكتها المميزة والرائعة بالإضافة لأنها تعطي للجسم المزيد من الطاقة خاصةً عند تناولها في الصباح كوجبة إفطار.مكونات فطيرة الزعتر المنزلية
تحتاج فطيرة الزعتر لبعض المكونات البسيطة لتحضير العجينة اللينة التي تتميز بالمذاق الهش ولمكونات الحشوة الرائعة وهي:مكونات العجينة
- دقيق أبيض للمخبوزات: 2 كوب ونصف كوب.
- بيكنج بودر: ملعقة شاي صغيرة.
- خميرة فورية: ملعقة طعام كبيرة.
- ملح طعام: ملعقة شاي صغيرة.
- زيت نباتي: يفضل زيت دوار الشمس مقدار 3 ملاعق.
- سكر أبيض: 2 ملعقة طعام كبيرة.
- حليب دافئ: كوب كامل.
- خل: ربع ملعقة شاي صغيرة.
- صفار بيض: حبة واحدة.
- زيت زيتون: نصف كوب.
- زعتر بالسمسم: كوب إلا ربع كوب.
نبدأ الآن بتحضير وصفة فطيرة الزعتر المنزلية اللذيذة:
- نحضر العجينة أولًا بوضع الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح في العجان أو وعاء عميق للخلط.
- نضيف الحليب والزيت تدريجيًا لهذه المكونات ونستمر في العجن خمس دقائق لكي نصل لقوام لين من العجينة.
- نحضر غلاف بلاستيكي لتغطية العجينة ووضعها في مكان دافئ لتختمر.
- بعد فترة التخمير نقسم الفطيرة لأربعة أجزاء وكل جزء يُشكل كالدائرة ونقوم بفرده على سطح مستوي وجعل السمك رقيقًا مناسبًا.
- في طبق عميق نضع مكونات الحشوة معًا حتى تصبح متجانسة.
- وفي صينية الفرن يتم وضع كرات العجين المفرود ووضع الحشو بداخله.
- نستخدم السكين في قطع كرات العجين بأشكال مثلثية متصلة على ألا تصل لحواف العجين.
- يتم أخذ طرف كل مثلث للصقه مع الطرف الآخر بشكل حلزوني وهكذا لحين الانتهاء من جميع المثلثات ونقص الحواف الناتجة.
- نحضر وصفة التلميع بالخل والحليب وصفار البيض وتلميع العجينة بها قبل وضعها في الفرن.
- نسخن الفرن على 180 درجة مئوية مع وضع الصينية في المنتصف حتى تنضج.
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طريقة عمل فطيرة الزعتر، تتميز الفطائر برائحتها الشهية ومذاقها الرائع الذي لا يقاوم ومهما تعددت أنواع الفطائر بين الحلو والمالح فإنها تحتل مكانتها في قلوب الكثيرين لأن الفطائر واحدة من الأطعمة الهامة والأساسية لدى الكثير من الأشخاص وتعتبر فطيرة الزعتر واحدة من أشهر تلك الفطائر لنكتها المميزة والرائعة بالإضافة لأنها تعطي للجسم المزيد من الطاقة خاصةً عند تناولها في الصباح كوجبة إفطار.مكونات فطيرة الزعتر المنزلية
تحتاج فطيرة الزعتر لبعض المكونات البسيطة لتحضير العجينة اللينة التي تتميز بالمذاق الهش ولمكونات الحشوة الرائعة وهي:مكونات العجينة
- دقيق أبيض للمخبوزات: 2 كوب ونصف كوب.
- بيكنج بودر: ملعقة شاي صغيرة.
- خميرة فورية: ملعقة طعام كبيرة.
- ملح طعام: ملعقة شاي صغيرة.
- زيت نباتي: يفضل زيت دوار الشمس مقدار 3 ملاعق.
- سكر أبيض: 2 ملعقة طعام كبيرة.
- حليب دافئ: كوب كامل.
- خل: ربع ملعقة شاي صغيرة.
- صفار بيض: حبة واحدة.
- زيت زيتون: نصف كوب.
- زعتر بالسمسم: كوب إلا ربع كوب.
نبدأ الآن بتحضير وصفة فطيرة الزعتر المنزلية اللذيذة:
- نحضر العجينة أولًا بوضع الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح في العجان أو وعاء عميق للخلط.
- نضيف الحليب والزيت تدريجيًا لهذه المكونات ونستمر في العجن خمس دقائق لكي نصل لقوام لين من العجينة.
- نحضر غلاف بلاستيكي لتغطية العجينة ووضعها في مكان دافئ لتختمر.
- بعد فترة التخمير نقسم الفطيرة لأربعة أجزاء وكل جزء يُشكل كالدائرة ونقوم بفرده على سطح مستوي وجعل السمك رقيقًا مناسبًا.
- في طبق عميق نضع مكونات الحشوة معًا حتى تصبح متجانسة.
- وفي صينية الفرن يتم وضع كرات العجين المفرود ووضع الحشو بداخله.
- نستخدم السكين في قطع كرات العجين بأشكال مثلثية متصلة على ألا تصل لحواف العجين.
- يتم أخذ طرف كل مثلث للصقه مع الطرف الآخر بشكل حلزوني وهكذا لحين الانتهاء من جميع المثلثات ونقص الحواف الناتجة.
- نحضر وصفة التلميع بالخل والحليب وصفار البيض وتلميع العجينة بها قبل وضعها في الفرن.
- نسخن الفرن على 180 درجة مئوية مع وضع الصينية في المنتصف حتى تنضج.
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