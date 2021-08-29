طريقة عمل فطيرة الزعتر الشهية في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر، تتميز الفطائر برائحتها الشهية ومذاقها الرائع الذي لا يقاوم ومهما تعددت أنواع الفطائر بين الحلو والمالح فإنها تحتل مكانتها في قلوب الكثيرين لأن الفطائر واحدة من الأطعمة الهامة والأساسية لدى الكثير من الأشخاص وتعتبر فطيرة الزعتر واحدة من أشهر تلك الفطائر لنكتها المميزة والرائعة بالإضافة لأنها تعطي للجسم المزيد من الطاقة خاصةً عند تناولها في الصباح كوجبة إفطار.

مكونات فطيرة الزعتر المنزلية

تحتاج فطيرة الزعتر لبعض المكونات البسيطة لتحضير العجينة اللينة التي تتميز بالمذاق الهش ولمكونات الحشوة الرائعة وهي:

دقيق أبيض للمخبوزات: 2 كوب ونصف كوب.

بيكنج بودر: ملعقة شاي صغيرة.

خميرة فورية: ملعقة طعام كبيرة.

ملح طعام: ملعقة شاي صغيرة.

زيت نباتي: يفضل زيت دوار الشمس مقدار 3 ملاعق.

سكر أبيض: 2 ملعقة طعام كبيرة.

حليب دافئ: كوب كامل.

خل: ربع ملعقة شاي صغيرة.

صفار بيض: حبة واحدة.

زيت زيتون: نصف كوب.

زعتر بالسمسم: كوب إلا ربع كوب.

مكونات العجينةمكونات حشوة العجينةطريقة عمل فطيرة الزعتر

نبدأ الآن بتحضير وصفة فطيرة الزعتر المنزلية اللذيذة: