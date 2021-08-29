طريقة عمل عرق الروستو في الفرن السمانة البتلو، السلام عليكم من جديد متابعي موقع ثقفني الكرام، اليوم سوف نتناول وصفة جديدة سنستخدم فيها احد أجزاء العجول وهي السمانة وتقع هذه القطعية اسفل الفخذ والمعروفة بالسمانة البتلو أو اللحمة البتلو، سنتناول المواد المطلوبة للوصفة وطريقة تحضيرها بأسهل وأبسط طريقة فقط تابعي الشرح بدقة، ولا تنسي متابعة المقال السابق لنا وصفة صينية شاورما الدجاج مع صوص الثومية وصفة جديدة رائعة، وهيا بنا إلي المكونات. المكونات المطلوبة للوصفة جزئية السمانة البتلو كاملة وتقع هذه القطعية أسفل الفخذ.

علبة عيش الغراب أو المشروم مقطعة شرائح.

مقدار أربعة ملاعق من السمن البلدي.

كمية بواقع فنجان من الدقيق.

مقدار من عصير بصلة واحدة.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من السكر المذاب في فنجان من الماء.

عصير ليمونه.

مقدار أربعة ورقات من نبات اللاورو.

مقدار من الفلفل والملح.

كمية من البصل والبسلة.

بعض من حبات الجزر والبطاطس. طريقة عمل عرق الرستو في الفرن أولاً : عليكِ بوضع صينية فرن أو طاسة علي النار وأضيفي إليها قطعة من السمن ثم ابدئي في تقليب السمنة في قليل من الدقيق وعندما يحمي السمن تضاف السمنة كاملة وتقلب علي النار حتي تحمر علي جميع جوانبها.

ثانياً : قومي بوضع السمانة البتلو و تشويحها من جميع الجوانب جيدا، ثم احضري الصينية البيركس وضعي بها الخضار الذي تم تقطيعه مسبقا وهو البصل والجزر والبطاطس والبسلة، وضعيهم علي السمانة البتلو.

ثم ترش بالملح والفلفل وبعض من القرنفل والبصل البودر و البهارات ثم يغطي بورق من الزبدة الأبيض ثم يغطي بورق الفويل.

ثالثاً : يتم وضعه الصينية في الفرن علي درجة حرارة عاليا ثم نقلل درجة الحرارة تدريجيا حتي تصل لدرجة 160 درجة مئوية ويترك عليها حتي تمام النضج وذلك في غضون ساعتين تقريبا أو حتي تمام النضج.

رابعاً : ثم قومي بإخراج الصينية وإزالة ورق الفويل وتدخل الفرن مجددا لمدة ثلث ساعة حتي تأخذ لوناً مميزاً، اخرجي الصينية من الفرن بعد ذلك واتركيها حتي ترتاح لمدة ثلث ساعة وذلك قبل أن تقومي بتقطيعها. بعض النصائح لوصفة الروستو يمكنك غرس الروستو ووضع بها فصوص من الثوم في ويتم توزيعهم وذلك قبل مرحلة التحمير الأخيرة.

من الأفضل عدم استخدام توابل كثيرة حتي لا يطغي طعمها علي عرق الروستو. المكونات المطلوبة للوصفةطريقة عمل عرق الرستو في الفرنبعض النصائح لوصفة الروستو الوسوم

طريقة عمل عرق الروستو في الفرن السمانة البتلو، السلام عليكم من جديد متابعي موقع ثقفني الكرام، اليوم سوف نتناول وصفة جديدة سنستخدم فيها احد أجزاء العجول وهي السمانة وتقع هذه القطعية اسفل الفخذ والمعروفة بالسمانة البتلو أو اللحمة البتلو، سنتناول المواد المطلوبة للوصفة وطريقة تحضيرها بأسهل وأبسط طريقة فقط تابعي الشرح بدقة، ولا تنسي متابعة المقال السابق لنا وصفة صينية شاورما الدجاج مع صوص الثومية وصفة جديدة رائعة، وهيا بنا إلي المكونات. المكونات المطلوبة للوصفة جزئية السمانة البتلو كاملة وتقع هذه القطعية أسفل الفخذ.

علبة عيش الغراب أو المشروم مقطعة شرائح.

مقدار أربعة ملاعق من السمن البلدي.

كمية بواقع فنجان من الدقيق.

مقدار من عصير بصلة واحدة.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من السكر المذاب في فنجان من الماء.

عصير ليمونه.

مقدار أربعة ورقات من نبات اللاورو.

مقدار من الفلفل والملح.

كمية من البصل والبسلة.

بعض من حبات الجزر والبطاطس. طريقة عمل عرق الرستو في الفرن أولاً : عليكِ بوضع صينية فرن أو طاسة علي النار وأضيفي إليها قطعة من السمن ثم ابدئي في تقليب السمنة في قليل من الدقيق وعندما يحمي السمن تضاف السمنة كاملة وتقلب علي النار حتي تحمر علي جميع جوانبها.

ثانياً : قومي بوضع السمانة البتلو و تشويحها من جميع الجوانب جيدا، ثم احضري الصينية البيركس وضعي بها الخضار الذي تم تقطيعه مسبقا وهو البصل والجزر والبطاطس والبسلة، وضعيهم علي السمانة البتلو.

ثم ترش بالملح والفلفل وبعض من القرنفل والبصل البودر و البهارات ثم يغطي بورق من الزبدة الأبيض ثم يغطي بورق الفويل.

ثالثاً : يتم وضعه الصينية في الفرن علي درجة حرارة عاليا ثم نقلل درجة الحرارة تدريجيا حتي تصل لدرجة 160 درجة مئوية ويترك عليها حتي تمام النضج وذلك في غضون ساعتين تقريبا أو حتي تمام النضج.

رابعاً : ثم قومي بإخراج الصينية وإزالة ورق الفويل وتدخل الفرن مجددا لمدة ثلث ساعة حتي تأخذ لوناً مميزاً، اخرجي الصينية من الفرن بعد ذلك واتركيها حتي ترتاح لمدة ثلث ساعة وذلك قبل أن تقومي بتقطيعها. بعض النصائح لوصفة الروستو يمكنك غرس الروستو ووضع بها فصوص من الثوم في ويتم توزيعهم وذلك قبل مرحلة التحمير الأخيرة.

من الأفضل عدم استخدام توابل كثيرة حتي لا يطغي طعمها علي عرق الروستو. المكونات المطلوبة للوصفةطريقة عمل عرق الرستو في الفرنبعض النصائح لوصفة الروستو

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