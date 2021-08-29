طريقة عمل الأرز المدخن بالدجاج والخضار ألذ مندي الدجاج مدخن بالفحم

طريقة عمل الأرز المدخن بالدجاج مع الخضار، هي طريقة ممتعة وشهية جدا، لتناول الأرز بنكهة ومذاق الفحم، ولكن ليس مع اللحم وإنما مع الدجاج، بالإضافة إلى الخضار الغني بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، طيلة الوقت خاصة إذا كان الجسم في مرحلة نمو، مثل الأطفال الصغار أو من يعملون بمهن شاقة إلى حد ما. وطريقة عمل الأرز المدخن بالدجاج والخضار، تناسب العزومات والمناسبات، فيمكنك إعدادها، عندما تستقبلين ضيوفًا مقربين، أو في شهر رمضان المبارك، وكذلك هي وجبة تناسب الأعياد مثل عيد الأضحى. وتتميز طريقة عمل الأرز المدخن بالدجاج، بأنها سهلة الخطوات ولا تتطلب الكثير من المكونات، فقط التوابل والبهارات المميزة، وقطع الدجاج لمن يحبون الدجاج مقارنة باللحم، وقد تشعرين بأنها أقرب إلى طريقة عمل المندي بالدجاج، أو مندي الدجاج مدخن بالفحم، ولكن مع اختلاف الخطوات والمقادير.

للدجاج العديد من الطرق التي يتم طهيه بها، وكلها طرق خفيفة وسهلة، تمنحك الكثير من التنوع في الطعام، وتضيف إلى مائدتك وصفات شهية ومتكاملة القيمة الغذائية. وإحدى طرق طهي الدجاج هو طهي الدجاج مع الأرز المدخن، والذي يتم بطريقة سهلة، هي طريقة عمل الأرز المبخر بالفحم، ويمكن تنفيذ طريقة عمل الدجاج المدخن، بأكثر من طريقة منها طريقة الرز المدخن بدون دجاج، أو طريقة عمل الأرز بالدجاج منال العالم، وهي طرق سهلة بعيدًا عن شائعات أضرار تدخين الرز بالفحم. ومن أشهر طرق طهي الدجاج في المطبخ العربي عمومًا، والمطبخ الخليجي على وجه التحديد؛ صدور دجاج بالصوص الأبيض، والمنتو الكذاب برقاق السمبوسة، وطريقة عمل دجاج بالبشاميل، وطريقة عمل كبسة الدجاج الكويتية، وغيرها الكثير من طرق طهي الدجاج الشهية.

قطعتان من صدور الدجاج أو أكثر حسب عدد الأفراد لديك.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون.

نصف كوب بازلاء.

نصف كوب جزر.

كوب واحد ذرة.

نصف كوب فلفل رومي ألوان مقطع شرائح.

حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

رشة ملح ناعم.

ملعقة صغيرة هيل (حبهان) مطحون.

رشة كاري.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون.

رشة فلفل أسود مطحون.

1 حبة بصل مقطعة جوانح

قطعة قصدير.

قطعة فحم متوسطة الحجم وسخنيها على النار جيدًا.

ملعقة من الزيت للفحم.

كوبان من الأرز البسمتي.

3 ونصف كوب ماء.

رشة ملح ناعم.

ملعقة صغيرة كركم.