طريقة عمل محاشي مختلفة ومتنوعة بخطوات سهلة وسريعة في المنزل

طريقة عمل محاشي مختلفة المحشي أنواعه كثيرة ومختلفه ولكن أشهرها المتعارف عليها في مصر وبعض الدول العربية، الكرنب، الباذنجان، ورق العنب، الكوسة، الفلفل الرومي، البطاطس، بعض دول الخليج يفضل تناول المحشي الأخرى بجانب المصرية مثل محشي البصل، الطماطم، وهما من أكثر الخضروات أستخداماً بشكل يوم ولا يمكن الاستغناء عنهما وكثيراً من السيدات لا يتقنن تحضيرهما ولكنهما من أسهل الأنواع في التحضير طريقة عمل محاشي مختلفة ومتنوعة طريقة عمل محاشي مختلفة ومتنوعة يتمتع البصل والطماطم على فوائد عديده يحسن البصل حاسة الأبصار ويعمل على تقويتها، يعمل كمضادات الالتهاب، يحتوي على نسبة عاليه من فيتامين سي، يحتوي على مضادات الأكسدة الذي يعمل تجدد الأنسجة التالفه بالجسم، يعمل على تقوية المناعة، يسهل عملية الهضم، يحارب الشيخوخة، فوائد الطماطم، يحارب الأمراض السرطانية، يساعد الجسم على خسارة نسبة كبيرة من الوزن الزائد، تجنب الأمعاء من حدوث أمساك، تعمل على مقاومة تجاعيد البشرة، تحسن عملية الهضم، تحمي الكلي من تكون الحصوات، تزيل الجسم من السموم. طريقة عمل البصل المحشي طريقة عمل البصل المحشي المكونات كيلو ونصف بصل كبير الحجم.

نصف كوب أرز مصري.

خمس فصوص ثوم مهروسه.

كوب تمر هندي (حمر).

مكعبات ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مبشورة.

ثلاث ملاعق كبيرة سمن أو زيت ذرة.

أربع أكواب مرقه ساخنة. طريقة التحضير ينقع التمر في وعاء عميق ويضاف كوب ماء ساخن.

يقشر البصل ويضع في حله ويضاف كمية من الماء ويسلق.

يرفع ويصفي في مصفاه ويترك حتى يبرد. طريقة تحضير الحشوة يغسل الأرز جيداً ويصفي، نضع الأرز في طبق كبير عميق.

يضاف اللحمة المفرومة، ويضاف إليه البصل المبشور، الثوم المهروسة، الملح، الفلفل الأسود.

يضاف السمن أو الزيت ويقلب الخليط جيداً.

يفصل ورق البصل عن بعضه، يوضع قليل من الخليط في وسط ورقة البصل.

ثم تلف وترص في القدر.

تنتهي كل الكميه ما عادا قلب البصل الداخلي الصغير.

نرص البصل على الوجه المحشي، يصفي التمر الهندي.

يصب على البصل ويضاف كوب من الماء الفاتر.

يغطي المحشي بالكامل، يرفع على نار متوسطة. حتى ينضج، يرص في أطباق التقديم.

الكمية تكفي من أربع إلى ست أشخاص. طريقة عمل محشي الطماطم طريقة عمل محشي الطماطم المكونات كيلو طماطم متوسطة الحجم.

نصف كأس أرز مصري.

ثلاث بصلات متوسطة مفرومه.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

خمس فصوص ثوم مهروسه حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

أربع ملاعق طعام زيت ذرة.

ربع كوب نعناع مفروم ناعم.

نصف كيلو عصير طماطم معصورة.

ملعقة صغيرة ملح. مكعب مرق. طريقة التحضير تغسل الطماطم ثم تقطع من جهة الرأس قطعاً دائريا سمك سم يترك جزء عالق بها كالغطاء.

نجوف باطن الطماطم، وتفرغ ما بداخلها من بذور.

نضع وعاء على النار، نضع الزيت والبصل، اللحمة المفرومة.

يغسل الأرز ويضاف إلى اللحمة المفرومة.

يضاف الفلفل الأسود، الملح، نضع كمية مناسبة من الماء.

نتركهم على النار حتى ينضج الأرز تلت تربع سوا.

يرفع من على النار، ثم نضيف النعناع والثوم المفرومين.

تتبل الطماطم من الداخل بالملح والفلفل الأسود٠

نحشي جميع الطماطم ونترك مسافة كافية لنضج الأرز.

نرص الطماطم في حله مناسبة، نضيف عصير الطماطم، نضع مكعب المرق، يرش قليل من الملح والفلفل الأسود.

تغطي الحلة، نضعها في الفرن، لمدة ساعة وتقدم ساخنة. الوسوم

طريقة عمل محاشي مختلفة المحشي أنواعه كثيرة ومختلفه ولكن أشهرها المتعارف عليها في مصر وبعض الدول العربية، الكرنب، الباذنجان، ورق العنب، الكوسة، الفلفل الرومي، البطاطس، بعض دول الخليج يفضل تناول المحشي الأخرى بجانب المصرية مثل محشي البصل، الطماطم، وهما من أكثر الخضروات أستخداماً بشكل يوم ولا يمكن الاستغناء عنهما وكثيراً من السيدات لا يتقنن تحضيرهما ولكنهما من أسهل الأنواع في التحضير طريقة عمل محاشي مختلفة ومتنوعة طريقة عمل محاشي مختلفة ومتنوعة يتمتع البصل والطماطم على فوائد عديده يحسن البصل حاسة الأبصار ويعمل على تقويتها، يعمل كمضادات الالتهاب، يحتوي على نسبة عاليه من فيتامين سي، يحتوي على مضادات الأكسدة الذي يعمل تجدد الأنسجة التالفه بالجسم، يعمل على تقوية المناعة، يسهل عملية الهضم، يحارب الشيخوخة، فوائد الطماطم، يحارب الأمراض السرطانية، يساعد الجسم على خسارة نسبة كبيرة من الوزن الزائد، تجنب الأمعاء من حدوث أمساك، تعمل على مقاومة تجاعيد البشرة، تحسن عملية الهضم، تحمي الكلي من تكون الحصوات، تزيل الجسم من السموم. طريقة عمل البصل المحشي طريقة عمل البصل المحشي المكونات كيلو ونصف بصل كبير الحجم.

نصف كوب أرز مصري.

خمس فصوص ثوم مهروسه.

كوب تمر هندي (حمر).

مكعبات ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مبشورة.

ثلاث ملاعق كبيرة سمن أو زيت ذرة.

أربع أكواب مرقه ساخنة. طريقة التحضير ينقع التمر في وعاء عميق ويضاف كوب ماء ساخن.

يقشر البصل ويضع في حله ويضاف كمية من الماء ويسلق.

يرفع ويصفي في مصفاه ويترك حتى يبرد. طريقة تحضير الحشوة يغسل الأرز جيداً ويصفي، نضع الأرز في طبق كبير عميق.

يضاف اللحمة المفرومة، ويضاف إليه البصل المبشور، الثوم المهروسة، الملح، الفلفل الأسود.

يضاف السمن أو الزيت ويقلب الخليط جيداً.

يفصل ورق البصل عن بعضه، يوضع قليل من الخليط في وسط ورقة البصل.

ثم تلف وترص في القدر.

تنتهي كل الكميه ما عادا قلب البصل الداخلي الصغير.

نرص البصل على الوجه المحشي، يصفي التمر الهندي.

يصب على البصل ويضاف كوب من الماء الفاتر.

يغطي المحشي بالكامل، يرفع على نار متوسطة. حتى ينضج، يرص في أطباق التقديم.

الكمية تكفي من أربع إلى ست أشخاص. طريقة عمل محشي الطماطم طريقة عمل محشي الطماطم المكونات كيلو طماطم متوسطة الحجم.

نصف كأس أرز مصري.

ثلاث بصلات متوسطة مفرومه.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

خمس فصوص ثوم مهروسه حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

أربع ملاعق طعام زيت ذرة.

ربع كوب نعناع مفروم ناعم.

نصف كيلو عصير طماطم معصورة.

ملعقة صغيرة ملح. مكعب مرق. طريقة التحضير تغسل الطماطم ثم تقطع من جهة الرأس قطعاً دائريا سمك سم يترك جزء عالق بها كالغطاء.

نجوف باطن الطماطم، وتفرغ ما بداخلها من بذور.

نضع وعاء على النار، نضع الزيت والبصل، اللحمة المفرومة.

يغسل الأرز ويضاف إلى اللحمة المفرومة.

يضاف الفلفل الأسود، الملح، نضع كمية مناسبة من الماء.

نتركهم على النار حتى ينضج الأرز تلت تربع سوا.

يرفع من على النار، ثم نضيف النعناع والثوم المفرومين.

تتبل الطماطم من الداخل بالملح والفلفل الأسود٠

نحشي جميع الطماطم ونترك مسافة كافية لنضج الأرز.

نرص الطماطم في حله مناسبة، نضيف عصير الطماطم، نضع مكعب المرق، يرش قليل من الملح والفلفل الأسود.

تغطي الحلة، نضعها في الفرن، لمدة ساعة وتقدم ساخنة.

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