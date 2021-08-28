اسرع ماسك للبشرة دون تكلفة وبمكونات طبيعية 100%

لقشر البرتقال فوائد عديدة يمكن استخدامها خارجياً للاستفادة من تلك الفوائد بعمل اسرع ماسك للبشرة دون تكلفه، حيث نقدم لكم طريقة عمل ماسك لإزالة البقع الداكنة والرؤوس السوداء بمكونات متوفرة دائماً في المنزل كا الكركم وماء الورد. إزالة البقع الداكنة والبثور من البشرة بماسك طبيعي إزالة البقع الداكنة والبثور من البشرة بماسك طبيعي مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف وطحنه جيداً حتي يصبح بودر، حيث أن لقشر البرتقال فوائد عديدة قد ذكرناها لكم في مقال سابق عبر موقعنا، فهو جيد في إزالة البثور والرؤوس السوداء من البشرة وتوحيد لونها، كما أنه يمنحها الصحة والنضارة لاحتوائه علي فيتامين سي الممتاز في ذالك. ربع ملعقة صغيرة أو رشه من الكركم المطحون، حيث يُفضل الحصول علي قطعة من الكركم وطحنها في المنزل لضمان جودته وغير اختلاطه بمكونات أخري ومصبغات طعام تقوم بصبغ البشرة وعدم أعطاءه النتيجة المنتظرة، فا الكركم له فوائد رائعة للبشرة جميعنا يعلمها. ملعقة كبيرة من ماء الورد الطبيعي، حيث يعمل ماء الورد علي اتزان البشرة في إفرازها للزيوت، فقد يسبب افراز الزيوت الزائدة الي تكون الرؤوس السوداء والبثور في البشرة، كما يسبب ظهور حب الشباب وجعل البشرة باهتة وغير صافية نهائياً، ولذلك فقد نستخدم ماء الورد في تلك الوصفة. طريقة التحضير والاستخدام: يقطع قشر البرتقال الي قطع صغيرة، ثم وضع في الشمس لمدة 3 أيام حتي يُجفف جيداً.

طحن قشر البرتقال في الخلاط الكهربائي حتي يصبح مسحوق ناعم.

وضع الكركم علي بودرة قشر البرتقال وخلطه جيداً، ثم خلط ماء الورد معهم حتي يصبح الخليط معجون متماسك.

تنظيف الوجه جيداً بالماء الدافئ حتي تُفتح المسامات وغسول مناسب للوجه.

تطبيق الخليط علي الوجه بعد تجفيفه جيداً وتركه لمدة 20 دقيقة حتي يجف المعجون علي البشرة.

بعد جفاف المعجون علي البشرة، قومي بفركه بحركات دائرية حتي يتم إزالته من البشرة نهائياً.

غسل الوجه بالماء البارد صابونه طبيه أو غسول مناسب ومرطب للبشرة.

استخدام تونر طبيعي للبشرة بعد تجفيف الوجه حتي يعطي للبشرة نضارة، حيث قدمنا لكم في مقال سابق طريقة عمل تونر للبشرة في المنزل بدون تكاليف وبمكونات طبيعية 100%، وذلك للاستفادة من فوائد تلك المكونات. الوسوم

لقشر البرتقال فوائد عديدة يمكن استخدامها خارجياً للاستفادة من تلك الفوائد بعمل اسرع ماسك للبشرة دون تكلفه، حيث نقدم لكم طريقة عمل ماسك لإزالة البقع الداكنة والرؤوس السوداء بمكونات متوفرة دائماً في المنزل كا الكركم وماء الورد. إزالة البقع الداكنة والبثور من البشرة بماسك طبيعي إزالة البقع الداكنة والبثور من البشرة بماسك طبيعي مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف وطحنه جيداً حتي يصبح بودر، حيث أن لقشر البرتقال فوائد عديدة قد ذكرناها لكم في مقال سابق عبر موقعنا، فهو جيد في إزالة البثور والرؤوس السوداء من البشرة وتوحيد لونها، كما أنه يمنحها الصحة والنضارة لاحتوائه علي فيتامين سي الممتاز في ذالك. ربع ملعقة صغيرة أو رشه من الكركم المطحون، حيث يُفضل الحصول علي قطعة من الكركم وطحنها في المنزل لضمان جودته وغير اختلاطه بمكونات أخري ومصبغات طعام تقوم بصبغ البشرة وعدم أعطاءه النتيجة المنتظرة، فا الكركم له فوائد رائعة للبشرة جميعنا يعلمها. ملعقة كبيرة من ماء الورد الطبيعي، حيث يعمل ماء الورد علي اتزان البشرة في إفرازها للزيوت، فقد يسبب افراز الزيوت الزائدة الي تكون الرؤوس السوداء والبثور في البشرة، كما يسبب ظهور حب الشباب وجعل البشرة باهتة وغير صافية نهائياً، ولذلك فقد نستخدم ماء الورد في تلك الوصفة. طريقة التحضير والاستخدام: يقطع قشر البرتقال الي قطع صغيرة، ثم وضع في الشمس لمدة 3 أيام حتي يُجفف جيداً.

طحن قشر البرتقال في الخلاط الكهربائي حتي يصبح مسحوق ناعم.

وضع الكركم علي بودرة قشر البرتقال وخلطه جيداً، ثم خلط ماء الورد معهم حتي يصبح الخليط معجون متماسك.

تنظيف الوجه جيداً بالماء الدافئ حتي تُفتح المسامات وغسول مناسب للوجه.

تطبيق الخليط علي الوجه بعد تجفيفه جيداً وتركه لمدة 20 دقيقة حتي يجف المعجون علي البشرة.

بعد جفاف المعجون علي البشرة، قومي بفركه بحركات دائرية حتي يتم إزالته من البشرة نهائياً.

غسل الوجه بالماء البارد صابونه طبيه أو غسول مناسب ومرطب للبشرة.

استخدام تونر طبيعي للبشرة بعد تجفيف الوجه حتي يعطي للبشرة نضارة، حيث قدمنا لكم في مقال سابق طريقة عمل تونر للبشرة في المنزل بدون تكاليف وبمكونات طبيعية 100%، وذلك للاستفادة من فوائد تلك المكونات.

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