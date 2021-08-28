طريقة عمل فيليه سمك مقلي مقرمش بطعم لذيذ وشهي ورائع جدا

طريقة عمل فيليه سمك مقلي مقرمش ، من أسهل ما يكون فهي من أسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها في وقت بسيط، كما أنها غير مكلفة ولا تتطلب الكثير من الوقت أثناء التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل فيليه سمك مقلي مقرمش.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية المقرمشة وطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وأيضا طريقة عمل دجاج كنتاكي اللذيذ والمقرمش وكذلك فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وغيرها الكثير من الوصفات المميزة.

مكونات فيليه سمك مقلي مقرمش

سنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الأكلة وهي كالتالي:

قطعتين سمك فيليه.

تتبيل السمك برشة من كلا من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة اليابسة المطحونة.

كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

وأيضا نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والببريكا والكمون والكزبرة اليابسة المطحونة.

ماء.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فيليه سمك مقلي مقرمش وطريقة تحضيره كالتالي،

نقوم بتتبيل السمك برشة من الملح والكمون والكزبرة والفلفل الأسود من الجانبين.

بعد ذلك نقوم بخلط كوب الدقيق والنشا والبهارات جيدا ثم نضيف إليهم البيكنج بودر والبيكنج صودا.

ونضيف كمية مناسبة من الماء حتي يصبح قوام الخليط سائل.

ثم نضيف للخليط نصف ملعقة صغيرة من الخل.

ونقوم بعد ذلك بغمس قطع السمك في الدقيق ثم في الخليط السائل الذي قمنا بإعداده ثم في الدقيق.

وبعد ذلك نضعه في زيت غزير حتي تتم تسويته.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تناوله مع صوص الكاتشب الحار أو المايونيز والمستردة والليمون.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير