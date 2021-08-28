أرخص وصفة كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر صالحة للنساء والرجال

أرخص وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه يمكن أن يستخدمها كلا من النساء والرجال سويا، وتكمن أهمية الكيراتين في أنه أحد العناصر الأساسية الهامة لينمو الشعر جيدا ويكتسب اللمعان، ويمكن الحصول على الكيراتين طبيعيا بواسطة بعض المكملات الغذائية الدوائية، وكذلك من خلال الزيوت الطبيعية والأعشاب، حيث يعمل على علاج مشاكل الشعر ومنحه النعومة والترطيب واللمعان، مما يجعله شعر قوي وناعم مثل الحرير.

وصفة ماسك الزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر مثل الكيراتين

المكونات المطلوبة بسيطة للغاية وهي عبارة عن حوالي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ومثلهم من جل الصبار، ونضع عليهم حوالي نصف ملعقة من زيت إكليل الجبل أو الخزامي، وتخلط المكونات مع بعضها البعض ثم ترفع على النار ويتم تدفئتها ثم تترك لتبرد “يرجى الحذر من استخدام الزيت ساخنا”، وتفرد المكونات على الشعر مع التمشيط والتدليك الجيد للشعر، ثم قومي بتغطية شعرك بالكيس البلاستيكي لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء والشامبو.

وصفة البيض وزيت الزيتون للشعر

نحضر بيضة واحدة ونضعها في إناء ثم تخفق جيدا، ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم يتم توزيع الخليط على شعرك ويغطى بالكيس البلاستيكي، ثم يغسل الشعر بعد مرور ما لا يقل عن ساعة من الزمن، يفضل غسل الشعر في النهاية بشامبو الأطفال والماء العادي، مع تكرار الوصفة كل أسبوع مرة، يرجى الملاحظة أيضا انه يمكن زيادة الكمية الموضحة بحسب طول شعرك.

وصفة البيض مع العسل والموز لعمل كيراتين للشعر

يتم خلط كلامن بيضة مع نصف حبة واحدة من الموز “يفضل انتقاء النوع المستوي” ويضاف إليهم ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو زيت السمسم، وتخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس تماما وتصبح قوامها ناعم، ويمكن إضافة ملعقة من أي نوع كريم شعر متوفر لديكي “أو كريم بانثينول”، واستمري في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات جيدا ويعطي لكي قوام كريمي، وقبل البدء اغسلي شعرك بالماء والشامبو، ثم ابدأي بفرد الخليط على شعرك مع التمشيط في تلك الأثناء لضمان وصول الخليط لكافة المناطق في شعرك، ارتدي بعد ذلك الكيس البلاستيكي ثم ضعي فوطة ساخنة من فوقه لمدة 15 دقيقة، ثم أكملي على هذا الوضع لمدة ساعة أو ساعة ونصف إذا كان شعرك شديد التجعد، واغسلي شعرك في النهاية بالماء الفاتر والشامبو، ويمكن تكرار تلك الوصفة مرة كل 60 يوما.