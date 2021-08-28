طريقة عمل الكيكة الأسفنجية الهشه والعالية بمكونات بسيطة وسهلة التحضير

طريقة عمل الكيكة الأسفنجية، تعتبر الكيك من أفضل أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص فهي من الحلويات التي يتم تقدمها في جميع المناسبات وايضاً أعياد الميلاد وتقدم في وجبة الفطور بجانب كوب من القهوة وهي غنية بالفيتامينات والقيم الغذائية والبروتينات التي تساعد الجسم في الحصول على كل ما يفقده من الفيتامينات فهو ملئ بالبروتينات ومكوناتها الأساسية هي بيض والبيض بروتين وايضاً حليب والحليب كالسيوم وسوف نقدم لكل ربة منزل وكل أم تريد أن تصنع كيكة أسفنجية هشة في البيت دون شرائها من الخارج حفاظاً على صحة أفراد عائلتك من الأمراض والفيروسات المنتشرة في هذا الوقت الحالي وسوف نتقدم مكونات الكيكة الأسفنجية وطريقة تحضيرها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة دون تكاليف. طريقة عمل الكيكة الأسفنجية طريقة عمل الكيكة الأسفنجية مكونات تحضير الكيكة الأسفنجية الهشة وهي عبارة عن مكونات بسيطة وسهلة منها: 6 بيضات حجم كبير.

كوب من السكر الأبيض.

1 كوب من الدقيق الابيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة. طريقة تحضير الكيكة الهشه: اولاً نقوم بتثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن ثم نقوم بعدها بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية. نحضر قالب الكيك ونقوم بوضع ورق الزبده بداخلة وننركنه جانباً. ونحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق بعد نخله. نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع ال6 بيضات ونقوم بإضافة السكر وبعدها الفانيليا ونخلطهم مع بعض لمدة 5 دقائق حتى يصبح لون الخليط أصفر وكريمي القوام. نقوم بتشغيل سرعة متوسطة ونضيف الدقيق بالتدريج ونتركه حتى يصبح عجينة متماسكة ولينه. نقوم بصب الخليط في القالب ونقوم بوضعه في الفرن ونتركه 20 دقيقة. بعد مرور الوقت وان يصبح لون سطح الكيكة مائل إلي الذهبي. نقوم بترك الكيكة جانباً حتى تبرد ثم نقوم بقلبها على طبق ونقطعها ونقدمها في وجبة الفطور أو العشاء وبجانبها العصير أو القهوة حسب المشروب الذي تفضلونه. تحضير صوص الفانيليا بجانب الكيك الهش: نحتاج 2 كوبان كبار من الكريمة السائلة

ونص كوب من السكر الأبيض.

وملعقة كبيرة من الفانليا السائلة أو البودرة. تحضير صوص الفانيليا بجانب الكيك الهش: طريقة تحضير صوص الفانيليا: نحضر وعاء ونقوم بوضع جميع المكونات مع بعض على نار هادئه ونقوم بتحركيها حتى تغلي تماماً. قومي بتحريك الخليط من حين لأخر حتى يصبح لديكي صوص كثيف القوام وبعده قومي بإطفاء النار. اتركي الخليط حتى يبرد ثم قومي بتقديمه بجانب قطعة الكيك اللذيذة الشهية. الوسوم

طريقة عمل الكيكة الأسفنجية، تعتبر الكيك من أفضل أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص فهي من الحلويات التي يتم تقدمها في جميع المناسبات وايضاً أعياد الميلاد وتقدم في وجبة الفطور بجانب كوب من القهوة وهي غنية بالفيتامينات والقيم الغذائية والبروتينات التي تساعد الجسم في الحصول على كل ما يفقده من الفيتامينات فهو ملئ بالبروتينات ومكوناتها الأساسية هي بيض والبيض بروتين وايضاً حليب والحليب كالسيوم وسوف نقدم لكل ربة منزل وكل أم تريد أن تصنع كيكة أسفنجية هشة في البيت دون شرائها من الخارج حفاظاً على صحة أفراد عائلتك من الأمراض والفيروسات المنتشرة في هذا الوقت الحالي وسوف نتقدم مكونات الكيكة الأسفنجية وطريقة تحضيرها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة دون تكاليف. طريقة عمل الكيكة الأسفنجية طريقة عمل الكيكة الأسفنجية مكونات تحضير الكيكة الأسفنجية الهشة وهي عبارة عن مكونات بسيطة وسهلة منها: 6 بيضات حجم كبير.

كوب من السكر الأبيض.

1 كوب من الدقيق الابيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة. طريقة تحضير الكيكة الهشه: اولاً نقوم بتثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن ثم نقوم بعدها بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية. نحضر قالب الكيك ونقوم بوضع ورق الزبده بداخلة وننركنه جانباً. ونحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق بعد نخله. نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع ال6 بيضات ونقوم بإضافة السكر وبعدها الفانيليا ونخلطهم مع بعض لمدة 5 دقائق حتى يصبح لون الخليط أصفر وكريمي القوام. نقوم بتشغيل سرعة متوسطة ونضيف الدقيق بالتدريج ونتركه حتى يصبح عجينة متماسكة ولينه. نقوم بصب الخليط في القالب ونقوم بوضعه في الفرن ونتركه 20 دقيقة. بعد مرور الوقت وان يصبح لون سطح الكيكة مائل إلي الذهبي. نقوم بترك الكيكة جانباً حتى تبرد ثم نقوم بقلبها على طبق ونقطعها ونقدمها في وجبة الفطور أو العشاء وبجانبها العصير أو القهوة حسب المشروب الذي تفضلونه. تحضير صوص الفانيليا بجانب الكيك الهش: نحتاج 2 كوبان كبار من الكريمة السائلة

ونص كوب من السكر الأبيض.

وملعقة كبيرة من الفانليا السائلة أو البودرة. تحضير صوص الفانيليا بجانب الكيك الهش: طريقة تحضير صوص الفانيليا: نحضر وعاء ونقوم بوضع جميع المكونات مع بعض على نار هادئه ونقوم بتحركيها حتى تغلي تماماً. قومي بتحريك الخليط من حين لأخر حتى يصبح لديكي صوص كثيف القوام وبعده قومي بإطفاء النار. اتركي الخليط حتى يبرد ثم قومي بتقديمه بجانب قطعة الكيك اللذيذة الشهية.

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